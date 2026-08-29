Gabriel Jesus diperingatkan soal kepulangan ke Brasil saat mantan winger Arsenal, Willian, membagikan nasihat Premier League

Peringatan itu berangkat dari periode penuh gejolak yang dialami Willian setelah meninggalkan Arsenal untuk kembali bergabung dengan klub masa kecilnya, Corinthians, pada Agustus 2021. Kepulangannya ke tanah air berakhir dengan pemutusan kontrak atas kesepakatan bersama hanya 12 bulan kemudian setelah ancaman terhadap keselamatan yang ditujukan kepadanya dan keluarganya, yang mendorongnya segera kembali ke Inggris bersama Fulham.

Merefleksikan dilema kompatriotnya di London utara, Willian menambahkan: "Itu keputusan pribadi, yang hanya bisa dia buat sendiri, tetapi dari pengalaman saya, saya pasti akan bertahan."