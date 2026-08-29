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Arsenal FC v Como Calcio - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Diterjemahkan oleh

Gabriel Jesus diperingatkan soal kepulangan ke Brasil saat mantan winger Arsenal, Willian, membagikan nasihat Premier League

Transfers
G. Jesus
Willian
Arsenal
Premier League
Palmeiras

Mantan winger Arsenal Willian menyarankan Gabriel Jesus untuk tidak kembali ke sepak bola Brasil di tengah ketidakpastian yang kian besar soal masa depannya di London utara. Dengan Palmeiras memantau situasinya secara ketat sebelum jendela transfer ditutup, pemain berusia 38 tahun itu mendesak kompatriotnya tersebut untuk menuntaskan situasinya dan tetap bermain di Premier League.

  • Masa depan penyerang itu tidak pasti

    Penyerang berusia 29 tahun itu menghadapi masa depan yang kian tidak pasti di Emirates Stadium setelah turun dalam urutan pilihan menyusul cedera yang berulang dan kedatangan tambahan amunisi di lini serang. Palmeiras dikabarkan tertarik untuk membawanya kembali ke Brasil, meski Jesus masih terikat kontrak di London utara hingga Juni 2027. Mantan rekan setimnya di tim nasional, Willian, telah mendesak sang striker untuk berpikir matang sebelum merampungkan kepindahan apa pun jelang tenggat bursa transfer.

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  • Arsenal FC v Como Calcio - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Willian mendesak Inggris untuk bertahan tinggal

    Willian menyarankan Jesus untuk memprioritaskan memperpanjang kiprahnya di sepakbola Inggris, dengan merujuk langsung pada pengalamannya sendiri yang sulit saat kembali ke kampung halaman. Dalam wawancara dengan ESPN Brazil, winger yang baru-baru ini mengakhiri kontraknya dengan Gremio itu menegaskan: "Saya akan bertahan, berdasarkan pengalaman yang saya miliki. Saya akan memilih bertahan dan tidak pergi. Saya akan mencoba, entah bagaimana caranya, untuk menemukan situasi lain dan terus bermain di sana."

  • Kepulangan yang traumatis memberi peringatan

    Peringatan itu berangkat dari periode penuh gejolak yang dialami Willian setelah meninggalkan Arsenal untuk kembali bergabung dengan klub masa kecilnya, Corinthians, pada Agustus 2021. Kepulangannya ke tanah air berakhir dengan pemutusan kontrak atas kesepakatan bersama hanya 12 bulan kemudian setelah ancaman terhadap keselamatan yang ditujukan kepadanya dan keluarganya, yang mendorongnya segera kembali ke Inggris bersama Fulham. 

    Merefleksikan dilema kompatriotnya di London utara, Willian menambahkan: "Itu keputusan pribadi, yang hanya bisa dia buat sendiri, tetapi dari pengalaman saya, saya pasti akan bertahan."

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  • Girona FC v Arsenal FC - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Keputusan tenggat transfer kian dekat

    Dengan tenggat waktu transfer pada Senin yang semakin dekat, Jesus harus segera mengambil keputusan soal masa depannya. Penyerang itu belum bermain secara kompetitif sejak mencetak gol melawan Crystal Palace pada akhir Mei, yang membuatnya sangat membutuhkan menit bermain reguler. Bermain dari pekan ke pekan akan sangat krusial jika ia ingin merebut kembali tempatnya di skuad Brasil.

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