Gelandang muda itu mengungkapkan kegembiraannya setelah berhasil pindah ke London barat usai membahas langsung visi jangka panjang klub dengan staf pelatih.

Dalam wawancara pertamanya di situs resmi klub, Charles menjelaskan rasa bangganya setelah merampungkan transfer tersebut: "Saya sangat senang akhirnya kesepakatan ini tuntas. Klub ini punya fondasi yang sangat bagus, benar-benar dari bawah sampai atas.

"Ini klub yang hebat, dengan visi yang sangat bagus, manajer menjelaskan itu kepada saya. Bisa berada di sini adalah sebuah kehormatan besar. Saya berharap benar-benar bisa memulai karier saya di Premier League. Apalagi di klub sebagus ini, ini sempurna untuk saya, dan semoga juga sempurna untuk para penggemar."