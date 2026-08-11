Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Fulham tuntaskan kesepakatan senilai £30 juta untuk Shea Charles, pemain Irlandia Utara termahal
Rekor Irlandia Utara pecah
Fulham secara resmi telah merampungkan perekrutan gelandang berusia 22 tahun, Charles, dalam kesepakatan senilai hingga £30 juta, dengan biaya awal £26 juta ditambah £4 juta dalam bonus terkait performa. Nilai transfer itu melampaui rekor nasional sebelumnya yang dipegang Jamal Lewis, yang pindah dari Norwich City ke Newcastle United seharga £15 juta pada 2020, sehingga Charles menjadi pesepakbola Irlandia Utara termahal sepanjang masa setelah meneken kontrak lima tahun di Craven Cottage. Mantan lulusan akademi Manchester City itu memilih pindah ke London barat ketimbang Leeds United untuk menggantikan Sasa Lukic menyusul kepergiannya ke Ipswich Town.
- Getty Images Sport
Charles mengungkapkan rasa sangat terhormat
Gelandang muda itu mengungkapkan kegembiraannya setelah berhasil pindah ke London barat usai membahas langsung visi jangka panjang klub dengan staf pelatih.
Dalam wawancara pertamanya di situs resmi klub, Charles menjelaskan rasa bangganya setelah merampungkan transfer tersebut: "Saya sangat senang akhirnya kesepakatan ini tuntas. Klub ini punya fondasi yang sangat bagus, benar-benar dari bawah sampai atas.
"Ini klub yang hebat, dengan visi yang sangat bagus, manajer menjelaskan itu kepada saya. Bisa berada di sini adalah sebuah kehormatan besar. Saya berharap benar-benar bisa memulai karier saya di Premier League. Apalagi di klub sebagus ini, ini sempurna untuk saya, dan semoga juga sempurna untuk para penggemar."
Arbeloa membentuk skuad baru
Charles menjadi rekrutan ketiga Fulham di bawah manajer baru Alvaro Arbeloa, yang menggantikan Marco Silva setelah kepergiannya ke Benfica. Pemain internasional Irlandia Utara itu menjadi rekrutan termahal ketiga dalam sejarah Fulham, hanya di bawah Gonzalo Garcia dan Kevin, yang keduanya didatangkan dengan biaya sekitar £34 juta. Arbeloa terus membenahi skuad Fulham pada bursa transfer musim panas ini, dengan menambahkan dua pemain Real Madrid, Garcia dan Cesar Palacios, bersama Charles untuk membangun tim yang kompetitif dalam jangka panjang.
- Getty Images
Tes pramusim mendahului laga pembuka
Fulham bertolak ke Spanyol untuk menghadapi Malaga pada Rabu sebelum kembali ke kandang untuk menjamu klub Jerman Stuttgart pada Sabtu, 15 Agustus. Jadwal pramusim ini memberi Arbeloa kesempatan vital untuk menyempurnakan racikan taktiknya dan mengintegrasikan para pemain barunya ke starting XI. Ujian besar pertama mereka datang pada laga pembuka Premier League melawan rival sesama London, Chelsea, pada Senin, 24 Agustus.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami