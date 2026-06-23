Fulham 'sedang menyelesaikan' penunjukan Alvaro Arbeloa, di mana mantan pelatih Real Madrid itu diprediksi akan menggantikan Marco Silva

Pelatih asal Spanyol yang baru ini akan menghadapi awal yang sangat menantang di dunia sepak bola Inggris saat ia berupaya memperbaiki prestasi tim yang dua musim berturut-turut finis di peringkat ke-11. Jika kesepakatan ini terwujud, Arbeloa akan berhadapan dengan mantan rekan setimnya di Madrid, Alonso, dalam laga perdana Fulham di Liga Premier musim ini, melawan Chelsea pada 24 Agustus. Derbi lokal yang berlangsung dengan intensitas tinggi ini akan menjadi ujian taktis yang menarik bagi mantan pemain Liverpool dan West Ham tersebut selama masa baktinya yang ketiga sebagai pemain profesional di negara ini.