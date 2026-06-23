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Fulham 'sedang menyelesaikan' penunjukan Alvaro Arbeloa, di mana mantan pelatih Real Madrid itu diprediksi akan menggantikan Marco Silva
Cottagers sedang mencari manajer baru
Klub asal London Barat tersebut telah mencari pelatih kepala baru sejak Silva mengakhiri masa jabatannya yang berlangsung selama lima tahun pada awal bulan ini untuk menggantikan Jose Mourinho di Benfica. Menurut The Athletic, petinggi Fulham telah melakukan pembicaraan awal dengan pelatih asal Spanyol tersebut pada 10 Juni sebelum melanjutkan ke tahap negosiasi lanjutan. Meskipun wakil ketua klub Tony Khan baru-baru ini menyatakan bahwa masih ada dua kandidat utama yang dipertimbangkan, para petinggi klub kini sedang mempercepat proses administrasi untuk mengamankan target utama mereka.
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Visi jangka panjang Arbeloa menarik minat Fulham
Sementara jajaran manajemen senior terus menyempurnakan detail akhir kontrak, departemen olahraga telah sepenuhnya sejalan dengan pelatih asal Spanyol tersebut terkait visi jangka panjang untuk tim utama. Pembicaraan klub dengan Arbeloa telah mencakup berbagai topik, termasuk staf pendukung sang pelatih asal Spanyol dan perencanaan skuad tim utama. Jika perjanjian berdurasi beberapa tahun ini berhasil disepakati, langkah ini akan menandai peran manajerial senior kedua dalam karier kepelatihan pria berusia 43 tahun tersebut.
Masa tugas di Madrid memberikan pengalaman
Mantan bek tersebut mengambil alih kursi kepelatihan di Bernabeu pada Januari lalu menyusul kepergian Xabi Alonso, mewarisi tim yang saat itu tertinggal empat poin dari Barcelona sebelum akhirnya finis dengan selisih delapan poin. Masa jabatannya yang penuh gejolak selama empat bulan itu diwarnai dengan tersingkirnya tim secara mengejutkan dari Copa del Rey oleh Albacete yang bermain di divisi dua, serta tersingkirnya tim di perempat final Liga Champions oleh Bayern Munich. Meskipun demikian, pengalaman taktis yang diperolehnya di level tertinggi Eropa menjadikannya pengganti yang menarik bagi Silva, yang telah mengokohkan posisi klub di kasta tertinggi.
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Perencanaan pramusim akan segera dimulai
Pelatih asal Spanyol yang baru ini akan menghadapi awal yang sangat menantang di dunia sepak bola Inggris saat ia berupaya memperbaiki prestasi tim yang dua musim berturut-turut finis di peringkat ke-11. Jika kesepakatan ini terwujud, Arbeloa akan berhadapan dengan mantan rekan setimnya di Madrid, Alonso, dalam laga perdana Fulham di Liga Premier musim ini, melawan Chelsea pada 24 Agustus. Derbi lokal yang berlangsung dengan intensitas tinggi ini akan menjadi ujian taktis yang menarik bagi mantan pemain Liverpool dan West Ham tersebut selama masa baktinya yang ketiga sebagai pemain profesional di negara ini.