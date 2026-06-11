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Fulham memasukkan Ruben Amorim ke dalam daftar calon pemain dan memulai pembicaraan dengan Alvaro Arbeloa menyusul pemecatannya dari Real Madrid
Cottagers memulai pembicaraan mengenai penunjukan manajer
Klub asal London Barat itu sedang gencar-gencarnya mencari pelatih kepala baru setelah Silva mengakhiri masa jabatannya selama lima tahun di Craven Cottage. Menurut The Athletic, pejabat Fulham telah mengadakan pembicaraan awal dengan Arbeloa, yang masa jabatannya yang singkat selama enam bulan sebagai pelatih Madrid berakhir sebelum penunjukan Jose Mourinho. Silva berhasil mempertahankan status klub di Liga Premier, yang mencapai puncaknya dengan raihan rekor 54 poin pada tahun 2025 dan finis di peringkat ke-11 pada musim lalu.
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Amorim masuk dalam daftar nominasi
Meskipun negosiasi resmi dengan Arbeloa telah dimulai, pembahasan internal juga berfokus pada opsi-opsi alternatif untuk posisi pelatih. Jurnalis Ben Jacobs melaporkan bahwa mantan manajer United, Amorim, telah dibahas secara internal, meskipun kesediaannya untuk pindah ke Craven Cottage masih belum jelas.
Selain itu, jajaran petinggi klub sedang mempertimbangkan manajer Palmeiras, Abel Ferreira, mantan manajer Chelsea, Frank Lampard, serta Hugo Oliveira, yang memiliki pengetahuan mendalam tentang klub berkat perannya sebelumnya sebagai pelatih kiper.
Apakah ini menjadi penebusan bagi Arbeloa di Inggris setelah mimpi buruk di Madrid?
Arbeloa memiliki rekam jejak yang sangat mengesankan selama kariernya sebagai pemain, dengan mencatatkan 56 penampilan untuk timnas Spanyol serta meraih gelar Piala Dunia, dua gelar Kejuaraan Eropa, dan dua gelar Liga Champions. Namun, masa jabatannya sebagai manajer di Santiago Bernabeu belakangan ini berjalan sangat bergejolak setelah ia menggantikan Xabi Alonso pada Januari lalu. Madrid mengalami kekalahan mengejutkan di Copa del Rey saat tersingkir oleh Albacete yang bermain di divisi dua, tersingkir di perempat final Liga Champions oleh Bayern Munich, dan pada akhirnya finis delapan poin di belakang juara Barcelona.
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Pertemuan penting musim panas semakin mendekat
Fulham tengah menghadapi masa pramusim yang krusial, sementara dewan direksi berupaya segera menyelesaikan proses pencarian manajer baru sebelum jendela transfer musim panas semakin ramai. Manajer baru akan mewarisi skuad yang stabil, namun langsung dihadapkan pada tantangan untuk meniru konsistensi Silva dalam finis di papan atas. Dengan spekulasi yang kian memanas seputar kemungkinan hengkangnya pemain dan klub-klub rival yang sudah mulai memperkuat skuad, dewan direksi harus bertindak tegas untuk memastikan tim kepelatihan baru terintegrasi sepenuhnya sebelum musim Liga Premier 2026-27 dimulai pada 22 Agustus.