Fulham memasukkan Ruben Amorim ke dalam daftar calon pemain dan memulai pembicaraan dengan Alvaro Arbeloa menyusul pemecatannya dari Real Madrid

Meskipun negosiasi resmi dengan Arbeloa telah dimulai, pembahasan internal juga berfokus pada opsi-opsi alternatif untuk posisi pelatih. Jurnalis Ben Jacobs melaporkan bahwa mantan manajer United, Amorim, telah dibahas secara internal, meskipun kesediaannya untuk pindah ke Craven Cottage masih belum jelas.

Selain itu, jajaran petinggi klub sedang mempertimbangkan manajer Palmeiras, Abel Ferreira, mantan manajer Chelsea, Frank Lampard, serta Hugo Oliveira, yang memiliki pengetahuan mendalam tentang klub berkat perannya sebelumnya sebagai pelatih kiper.