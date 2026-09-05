Suasana di Fulham berubah menjadi panas setelah peluit akhir berbunyi pada Sabtu, ketika para suporter meluapkan perasaan mereka usai kekalahan 3-2 di Premier League dari Crystal Palace. Alvaro Arbeloa, yang mengambil alih kendali dari Marco Silva setelah yang terakhir hengkang ke Benfica, kini telah memimpin tim menelan tiga kekalahan beruntun untuk memulai kampanye baru. Hasil ini membuat Fulham menjadi satu dari hanya dua tim, bersama Coventry City, yang masih belum meraih satu poin pun musim ini, setelah sebelumnya juga kalah dari Sunderland dan Chelsea.

Berbicara setelah pertandingan, Arbeloa tetap tegas meski tekanan kian besar dan siulan boos terdengar jelas dari tribune. "Kami tidak pantas kalah dalam pertandingan ini," kata Arbeloa kepada Match of the Day milik BBC. "Para pemain saya melakukan segalanya, sikapnya bagus, mereka berani, begitu banyak peluang untuk mencetak lebih banyak gol. Mereka [Palace] memanfaatkan peluang mereka, pada akhirnya sepakbola memang soal itu. Kami melakukan banyak hal bagus untuk memenangkan pertandingan. Situasinya mirip saat melawan Chelsea, tetapi kami kalah."