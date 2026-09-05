Getty Images Sport
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Fulham dicemooh setelah kekalahan lainnya! Alvaro Arbeloa bersikeras timnya 'tidak pantas kalah' saat Crystal Palace memberikan kekalahan ketiga beruntun
Frustrasi meningkat di Craven Cottage
Suasana di Fulham berubah menjadi panas setelah peluit akhir berbunyi pada Sabtu, ketika para suporter meluapkan perasaan mereka usai kekalahan 3-2 di Premier League dari Crystal Palace. Alvaro Arbeloa, yang mengambil alih kendali dari Marco Silva setelah yang terakhir hengkang ke Benfica, kini telah memimpin tim menelan tiga kekalahan beruntun untuk memulai kampanye baru. Hasil ini membuat Fulham menjadi satu dari hanya dua tim, bersama Coventry City, yang masih belum meraih satu poin pun musim ini, setelah sebelumnya juga kalah dari Sunderland dan Chelsea.
Berbicara setelah pertandingan, Arbeloa tetap tegas meski tekanan kian besar dan siulan boos terdengar jelas dari tribune. "Kami tidak pantas kalah dalam pertandingan ini," kata Arbeloa kepada Match of the Day milik BBC. "Para pemain saya melakukan segalanya, sikapnya bagus, mereka berani, begitu banyak peluang untuk mencetak lebih banyak gol. Mereka [Palace] memanfaatkan peluang mereka, pada akhirnya sepakbola memang soal itu. Kami melakukan banyak hal bagus untuk memenangkan pertandingan. Situasinya mirip saat melawan Chelsea, tetapi kami kalah."
- Getty Images Sport
Dominasi taktik gagal berbuah poin
Arbeloa, yang merupakan veteran dengan lebih dari 350 penampilan untuk klub seperti Real Madrid dan Liverpool, sangat paham bahwa metrik performa tidak banyak berarti tanpa hasil. Dalam konferensi pers usai laga melawan Crystal Palace, sang manajer menyoroti nasib buruk yang dialami timnya di lini belakang. "Kami benar-benar tidak beruntung pada gol ini [gol kedua Palace]," kata Arbeloa.
Terlepas dari kemajuan taktis yang diyakininya sedang dibuat tim, sejarah tidak memihak mereka; hanya enam tim Premier League yang pernah memulai musim dengan lima kekalahan beruntun, dan hanya dua di antaranya yang lolos dari degradasi.
Rekrutan baru menunjukkan kilasan kecemerlangan
Satu sisi positif bagi Fulham adalah integrasi sejumlah rekrutan musim panas berprofil tinggi. Arbeloa memanfaatkan koneksinya di Bernabeu untuk mendatangkan Cesar Palacios, Gonzalo Garcia, dan Manuel Angel.
Palacios membuka rekening golnya untuk klub dengan bereaksi paling cepat menyambar bola rebound setelah Dean Henderson gagal menangkap sapuan. Sementara itu, Shea Charles, yang didatangkan dari Southampton seharga £30 juta, menjalani starter pertamanya di liga di jantung lini tengah ketika Fulham berupaya menemukan formula kemenangan.
- Getty Images Sport
Arbeloa: "Kemenangan akan datang"
Arbeloa dengan cepat memuji anak asuh barunya atas upaya individu mereka selama kekalahan tipis itu. "Palacios dan Garcia sama-sama menjalani pertandingan yang hebat. Cesar mencetak gol, dan Gonzalo kembali menampilkan performa hebat," tambah Arbeloa.
"Upaya yang bagus dari Gonzalo. Itulah semangat yang saya inginkan dari para pemain saya, penyerang melakukan sprint untuk berusaha menyelamatkan sebuah gol. Dengan semangat dan karakter seperti itu, jika kami bermain dengan cara ini maka kemenangan akan datang." Tantangannya sekarang adalah memastikan semangat itu berbuah clean sheet dan tiga poin.
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