Fulham dan Real Madrid sedang melakukan pembicaraan sementara Alvaro Arbeloa mengincar reuni dengan mantan rekan setimnya yang berposisi sebagai penyerang

Menurut The Athletic, kemungkinan kepindahan Garcia ini akan mempertemukan kembali sang penyerang dengan pelatih kepala baru Fulham, Alvaro Arbeloa, yang telah menjadikan penyerang tersebut sebagai prioritas utama pada musim panas ini. Arbeloa dianggap sebagai mentor sepak bola Garcia dan dilaporkan terlibat aktif dalam pembicaraan yang sedang berlangsung antara kedua klub untuk membawa pemain asal Spanyol itu ke London Barat. Arbeloa ditunjuk oleh The Cottagers awal bulan ini setelah kepergiannya dari Bernabeu, di mana ia kemudian digantikan oleh Jose Mourinho.

Jika kesepakatan ini berhasil diselesaikan, Garcia akan menjadi rekrutan baru pertama Fulham pada jendela transfer musim panas ini. Meskipun penyerang asal Swedia, Jonah Kusi-Asare, telah bergabung secara permanen dari Bayern Munich, kepindahannya tersebut merupakan kelanjutan dari masa peminjamannya yang sukses di Craven Cottage selama musim 2025-26. Garcia merupakan pemain yang sangat diminati, setelah menerima perhatian signifikan dari berbagai klub di seluruh Eropa sepanjang tahun ini berkat penampilannya yang mengesankan di Spanyol.



