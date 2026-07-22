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Fulham dan Real Madrid sedang melakukan pembicaraan sementara Alvaro Arbeloa mengincar reuni dengan mantan rekan setimnya yang berposisi sebagai penyerang
Arbeloa memimpin perburuan untuk merekrut Garcia
Menurut The Athletic, kemungkinan kepindahan Garcia ini akan mempertemukan kembali sang penyerang dengan pelatih kepala baru Fulham, Alvaro Arbeloa, yang telah menjadikan penyerang tersebut sebagai prioritas utama pada musim panas ini. Arbeloa dianggap sebagai mentor sepak bola Garcia dan dilaporkan terlibat aktif dalam pembicaraan yang sedang berlangsung antara kedua klub untuk membawa pemain asal Spanyol itu ke London Barat. Arbeloa ditunjuk oleh The Cottagers awal bulan ini setelah kepergiannya dari Bernabeu, di mana ia kemudian digantikan oleh Jose Mourinho.
Jika kesepakatan ini berhasil diselesaikan, Garcia akan menjadi rekrutan baru pertama Fulham pada jendela transfer musim panas ini. Meskipun penyerang asal Swedia, Jonah Kusi-Asare, telah bergabung secara permanen dari Bayern Munich, kepindahannya tersebut merupakan kelanjutan dari masa peminjamannya yang sukses di Craven Cottage selama musim 2025-26. Garcia merupakan pemain yang sangat diminati, setelah menerima perhatian signifikan dari berbagai klub di seluruh Eropa sepanjang tahun ini berkat penampilannya yang mengesankan di Spanyol.
- AFP
Sikap Real Madrid dan faktor Mourinho
Madrid awalnya telah memutuskan beberapa bulan lalu bahwa Garcia akan diizinkan hengkang pada musim panas ini. Namun, proses tersebut untuk sementara ditunda menyusul kedatangan Mourinho. Pelatih asal Portugal itu meminta waktu untuk mengevaluasi sang penyerang selama pramusim sebelum menyetujui kepindahannya. Meskipun Mourinho dikabarkan menyukai profil sang pemain, ia saat ini tidak dapat menjamin peran penting baginya dalam susunan starting eleven untuk musim yang akan datang.
Kurangnya jaminan waktu bermain ini membuat keputusan akhir mengenai masa depannya berada di tangan Garcia sendiri. Meskipun bersedia bernegosiasi, Los Blancos diperkirakan akan memasukkan klausul-klausul khusus dalam setiap transfer permanen. Klub raksasa Spanyol ini biasanya berusaha mempertahankan tingkat kekuasaan tertentu atau hak prioritas atas masa depan para lulusan akademi mereka, memastikan mereka memiliki keunggulan jika ingin membawa pemain tersebut kembali ke ibu kota Spanyol di tahun-tahun mendatang.
Bintang baru dari La Fabrica
Garcia adalah lulusan kebanggaan akademi Real Madrid yang terkenal dan telah secara bertahap naik pangkat hingga masuk ke tim utama. Ia melakukan debutnya di tim senior pada November 2023 di bawah asuhan Carlo Ancelotti dan sejak itu telah tampil dalam 51 pertandingan untuk klub tersebut. Selama berkarier di tim senior, ia telah membuktikan efisiensinya di depan gawang dengan mencetak 13 gol dan memberikan tujuh assist, sekaligus menunjukkan keserbagunaan yang menurut Arbeloa akan sangat berguna dalam menghadapi tuntutan fisik Liga Premier.
Terobosan besarnya di panggung global terjadi saat Real Madrid melaju ke semifinal Piala Dunia Antarklub musim panas lalu. Garcia menjadi pemain yang paling menonjol bagi tim asal Spanyol itu di turnamen tersebut, dan berhasil meraih Sepatu Emas setelah mencetak empat gol. Kenaikannya begitu signifikan sehingga klub memberinya kontrak baru yang menggiurkan, yang saat ini berlaku hingga tahun 2030. Terlepas dari komitmen jangka panjang ini, persaingan yang ketat untuk memperebutkan posisi di Madrid kini telah membuka peluang baginya untuk hengkang.
- AFP
Persaingan yang ketat di Real Madrid dan statusnya di timnas Spanyol
Musim lalu merupakan musim yang produktif bagi Garcia, yang berhasil mencetak delapan gol dalam 39 penampilan di semua kompetisi. Namun, peluangnya di La Liga terbatas pada hanya sembilan kali menjadi starter, terutama karena kehadiran kapten Prancis Kylian Mbappe, yang tetap menjadi penyerang pilihan utama tak terbantahkan di bawah asuhan Mourinho. Waktu bermain yang terbatas ini telah menghambat perkembangannya di level internasional, meskipun ia tetap menjadi sosok yang sangat dihormati dalam jajaran tim nasional Spanyol di berbagai kelompok usia.
Garcia telah mencatatkan penampilan pertamanya untuk tim senior Spanyol, dengan melakukan debutnya sebagai pemain pengganti di babak kedua dalam pertandingan persahabatan melawan Irak pada bulan Juni. Terlepas dari potensinya, ia pada akhirnya tidak dipilih oleh Luis de la Fuente untuk skuad Piala Dunia musim panas ini, yang kemudian berhasil menjuarai turnamen tersebut.
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