Kesepakatan untuk Garcia menjadi langkah utama, dengan Fulham setuju membayar €40 juta untuk 70 persen hak pemain tersebut. Struktur ini memungkinkan Real Madrid mempertahankan bagian dalam masa depan sang penyerang, sebuah praktik yang umum dilakukan raksasa Spanyol itu saat melepas lulusan akademi terbaik.

Selain Garcia, Fulham juga hampir mengamankan Palacios, produk muda lain yang sangat dihargai. Klub Premier League itu akan membayar antara €8 juta dan €10 juta untuk 70 persen haknya. Menurut Marca, kesepakatan untuk Gonzalo dianggap sudah tuntas, sementara detail akhir untuk Palacios diperkirakan akan dirampungkan dalam beberapa jam ke depan.



