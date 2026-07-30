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Fulham & Real Madrid sepakat soal kesepakatan ganda €50 juta saat dua bintang muda bersiap bereuni dengan Alvaro Arbeloa di klub Premier League
Arbeloa membajak duo €50 juta dari La Fabrica
Kesepakatan untuk Garcia menjadi langkah utama, dengan Fulham setuju membayar €40 juta untuk 70 persen hak pemain tersebut. Struktur ini memungkinkan Real Madrid mempertahankan bagian dalam masa depan sang penyerang, sebuah praktik yang umum dilakukan raksasa Spanyol itu saat melepas lulusan akademi terbaik.
Selain Garcia, Fulham juga hampir mengamankan Palacios, produk muda lain yang sangat dihargai. Klub Premier League itu akan membayar antara €8 juta dan €10 juta untuk 70 persen haknya. Menurut Marca, kesepakatan untuk Gonzalo dianggap sudah tuntas, sementara detail akhir untuk Palacios diperkirakan akan dirampungkan dalam beberapa jam ke depan.
- Getty Images Sport
Mengapa Garcia meninggalkan Bernabeu
Meski tampil mengesankan dan mencetak gol dalam laga pramusim melawan Leganes, jalan Garcia menuju tim utama terhalang persaingan level elite. Potensi kedatangan Yan Diomande, ditambah Endrick yang kembali dari masa peminjamannya di Lyon, membuat penyerang 22 tahun itu nyaris tak punya ruang untuk mendapatkan menit bermain reguler.
Garcia memang sudah ingin meninggalkan klub masa kecilnya pada musim panas ini demi mencari proyek yang menjamin peran utama baginya. Setelah mencetak 30 gol dalam 73 penampilan untuk Real Madrid Castilla, reputasinya sebagai finisher sudah sangat terbukti. Kehadiran Arbeloa di Fulham menjadi faktor penentu, dengan sang manajer bertekad membangun tim di sekitar pemain yang sangat dikenalnya dari kebersamaan mereka di ibu kota Spanyol.
Palacios bergabung dengan revolusi di London
Palacios juga tiba di London dengan reputasi yang terus menanjak setelah menjalani musim yang gemilang di kasta ketiga Spanyol. Gelandang itu sudah memutuskan bahwa sudah waktunya meninggalkan Castilla untuk menguji dirinya di level yang lebih tinggi. Meski menerima beberapa tawaran dari berbagai klub di Eropa, kesempatan untuk kembali bekerja di bawah Arbeloa di Premier League adalah peluang yang terlalu bagus untuk ditolak.
Statistik mendukung antusiasme yang menyertai kedatangan Palacios. Ia menutup musim lalu sebagai pencetak gol terbanyak kedua di Grup 1 Primera RFEF, setelah membukukan 16 gol dan menyumbang lima assist. Ketajaman dari lini tengah ini menjadikannya aset unik untuk sistem Arbeloa.
- Getty Images
Kebijakan transfer strategis Real Madrid
Dengan mempertahankan 30 persen hak atas Garcia dan Palacios, Real Madrid memastikan mereka akan meraih keuntungan besar dari penjualan apa pun di masa depan atau memiliki jalur yang lebih terjangkau untuk merekrut kembali para pemain tersebut jika mereka berkembang menjadi talenta kelas dunia.
Kepergian dua bintang ini juga menandakan perombakan yang lebih luas di lini serang Madrid. Dengan skuad tim utama saat ini mengalami kelebihan talenta ofensif, nama-nama lain seperti Franco Mastantuono juga telah dikaitkan dengan kepindahan, khususnya ke Serie A.
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