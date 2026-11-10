Giacomo Calò tidak dipanggil ke timnas Italia. Gelandang Frosinone itu tidak masuk daftar pemain yang dipanggil pelatih Roberto Mancini, yang menjelaskan keputusannya sebagai berikut: "Calò adalah salah satu dari banyak pemain yang tampil bagus saat ini. Frosinone punya 3-4 pemain bagus seperti dia. Namun, kami tidak bisa memanggil pemain berusia 29-30 tahun pada tahap ini. Jika diperlukan, kami akan melakukannya, tetapi bukan karena agennya menyuruh kami." Calò sendiri, dalam wawancara dengan La Gazzetta dello Sport, tidak mempermasalahkannya: "Pada Februari, saya akan berusia 30 tahun. Wajar jika usia membuat saya berada pada posisi yang kurang menguntungkan dibandingkan para pemain muda. Namun, jika saya terus seperti ini…. Saya sempat sedikit takut tidak akan pernah menonjol. Sekarang orang-orang membicarakan saya sebagai calon pemain timnas. Rasanya seperti mimpi."
Frosinone, Calò angkat bicara: "Timnas? Usia saya hampir 30 tahun. Wajar jika usia membuat saya berada dalam posisi kurang menguntungkan dibandingkan para pemain muda. Tapi saya benar-benar percaya peluang itu ada."
Karier di Serie B
"Saya selalu bermain di tim-tim yang berjuang menghindari degradasi di Serie B. Di Castellamare, bersama Pordenone, di Cosenza. Bahkan di Frosinone, targetnya semula tampak sama, tetapi kemudian kami mencapai sesuatu yang luar biasa. Saya mencetak 10 gol dan juga berkembang dalam hal itu."
Frosinone, tim nasionalnya
"Saya siap memperkuat timnas Italia? Siapa tahu. Untuk saat ini, Frosinone adalah tim nasional saya, yang lain belakangan. Apa pun yang terjadi nanti akan mengikuti dengan sendirinya. Saya tidak terlalu peduli dengan polemik dan lebih memilih untuk tidak memperkeruhnya. Saya tahu pada Februari nanti saya akan berusia 30 tahun, dan itu berpengaruh. Sejauh ini, pemanggilan selalu lebih mengutamakan pemain yang lebih muda…"
MASA DEPAN DI SEPAK BOLA
"Saya membayangkan diri masih menjadi pesepakbola untuk waktu yang lama, tetapi saya baru saja mulai giat belajar untuk menjadi direktur olahraga. Mungkin saya tidak akan pernah menjalani pekerjaan itu, tetapi bidang tersebut menarik bagi saya. Saya mengenal banyak pesepakbola, menonton pertandingan, serta berusaha mencari informasi dan belajar."
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