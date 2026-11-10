Pertandingan berikutnya MIL Serie A 12.00 FRC

Giacomo Calò tidak dipanggil ke timnas Italia. Gelandang Frosinone itu tidak masuk daftar pemain yang dipanggil pelatih Roberto Mancini, yang menjelaskan keputusannya sebagai berikut: "Calò adalah salah satu dari banyak pemain yang tampil bagus saat ini. Frosinone punya 3-4 pemain bagus seperti dia. Namun, kami tidak bisa memanggil pemain berusia 29-30 tahun pada tahap ini. Jika diperlukan, kami akan melakukannya, tetapi bukan karena agennya menyuruh kami." Calò sendiri, dalam wawancara dengan La Gazzetta dello Sport, tidak mempermasalahkannya: "Pada Februari, saya akan berusia 30 tahun. Wajar jika usia membuat saya berada pada posisi yang kurang menguntungkan dibandingkan para pemain muda. Namun, jika saya terus seperti ini…. Saya sempat sedikit takut tidak akan pernah menonjol. Sekarang orang-orang membicarakan saya sebagai calon pemain timnas. Rasanya seperti mimpi."