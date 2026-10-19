Frode Thomassen (CEO Bodo/Glimt): "Iklim kami adalah senjata. Inter, Roma, dan Napoli, klub-klub Italia itu kini menghormati kami. Sjøvold akan menjadi bintang"

"Saya tidak yakin kami punya batas. Sumber daya kami terus bertambah seiring dengan penampilan baik kami. Sebelumnya, arena kami menjadi salah satu kendala, tetapi kami sedang membangun arena baru untuk 2027. Kenyataannya, klub-klub terbesar di lima liga teratas memiliki sumber daya finansial yang besar, jadi kami tidak bisa bersaing dengan mereka dari segi ekonomi. Namun, perjalanan kami bukan soal uang; ini soal semangat, cara kami berlatih, dan kerja keras yang kami curahkan. Jika menghadapi tantangan dengan mentalitas yang tepat, bahkan saat melawan klub-klub besar, Anda tetap bisa tampil gemilang dan meraih poin.

Jika Anda bisa mempertahankan para pemain dan pelatih, lalu terus bekerja keras dan meningkatkan diri, maka... jika Anda berpikir ada batas sejauh mana Anda bisa melangkah, klub seperti kami mungkin lebih baik tutup saja!

Tahun lalu, kami begitu dekat untuk mencapai perempat-final Liga Champions. Saya rasa lima tahun lalu, orang akan mengatakan hal seperti itu mustahil bagi klub seperti kami. Jadi mengapa mencapai perempat-final tidak mungkin? Jika Anda mencapai perempat-final, dengan kerja keras Anda bisa mencapai semi-final. Dengan bekerja lebih keras lagi dan sedikit keberuntungan, Anda bahkan bisa mencapai final Liga Champions."