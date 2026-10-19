Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
TOPSHOT-FBL-EUR-C1-BODO GLIMT-DORTMUNDAFP
Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Frode Thomassen (CEO Bodo/Glimt): "Iklim kami adalah senjata. Inter, Roma, dan Napoli, klub-klub Italia itu kini menghormati kami. Sjøvold akan menjadi bintang"

SSC Napoli
Bodoe/Glimt
Inter
Roma
Champions League
Serie A
SSC Napoli vs Bodoe/Glimt

CEO klub Norwegia itu menjelaskan proyek yang tengah menjadikan Bodo kekuatan besar di Eropa.

Baru enam tahun lalu, hanya segelintir orang yang menyebut Bodo/Glimt sebagai kekuatan besar di sepak bola Eropa. Kini, enam tahun kemudian, proyek klub Norwegia itu dihormati semua pihak. Bodo/Glimt pun bersiap menjalani satu lagi malam di kompetisi Eropa yang mempertemukannya dengan klub Italia, kali ini melawan Napoli pada fase liga Liga Champions.


Untuk menceritakan proyek Bodo/Glimt, CEO klub Frode Thomassen berbicara dalam diskusi dengan sejumlah media Italia. Mulai dari rahasia hubungan dengan para pemain, stadion baru, hingga talenta menjanjikan berikutnya dari klub, berikut jawaban-jawabannya.


  • Bjorn Mannsverk dan para pilot F-16 untuk titik balik tim

    "Para pemain kami sangat baik dalam praktik dan latihan, tetapi mereka mengalami sejumlah kesulitan saat bertanding. Manajer tim saat itu (yang kini menjadi direktur olahraga, red.) kebetulan memiliki teman-teman yang bekerja dengan pilot jet tempur F-16 di Bodø, termasuk Bjørn Mannsverk.

    Kami mengajak Bjørn untuk mulai bekerja dengan satu atau dua pemain, dan hasilnya positif. Kabar itu menyebar di ruang ganti, makin banyak pemain mulai bekerja dengannya, dan akhirnya kami menjadikannya sebuah sistem. Saya menyebutnya 'pembangun budaya', bukan pelatih mental, karena klub ini sangat berfokus pada mentalitas orang-orang kami, nilai-nilai kami, dan cara kami bekerja.

    Sekitar 2020 dan 2021, kami menetapkan strategi untuk secara tegas berhenti berfokus pada target dan hasil, lalu sepenuhnya memusatkan perhatian pada performa, pikiran kami, dan cara kami menghadapi tantangan."

  • 10 kapten dalam skuad

    "Kami juga memiliki 10 kapten dalam skuad yang menentukan sendiri siapa yang akan menjadi kapten untuk pertandingan tertentu, seperti laga kami mendatang melawan Napoli. Kami berkomunikasi secara langsung dan berfokus pada kesamaan pandangan tentang budaya dan nilai-nilai di seluruh klub. Saya belum tahu siapa yang akan menjadi kapten saat melawan Napoli, mereka yang akan memilihnya."

  • PROYEK YANG TAK BISA DITIRU DI ITALIA

    "Proyek yang bisa ditiru? Rencana strategis kami bernama "Our Way" (Cara Kami, catatan redaksi). Setiap klub harus memahami konteksnya masing-masing yang unik. Bodø/Glimt berada di utara Lingkar Arktik, 10 jam perjalanan dengan mobil dari kota terdekat di sebelah utara dan 10 jam perjalanan dengan mobil dari kota besar terdekat di sebelah selatan. Bodø adalah desa nelayan kecil dengan hanya 43.000 penduduk. Bagi kami, sepakbola adalah gairah dan upaya meningkatkan performa setiap hari. Sebagai pemain, pelatih, atau CEO, Anda harus datang bekerja dengan mencurahkan seluruh kemampuan agar besok menjadi lebih baik daripada hari ini.

    Dorongan terus-menerus untuk memperbaiki cara kerja selangkah demi selangkah adalah cara paling sederhana untuk menjelaskan kesuksesan kami dalam enam tahun terakhir. Kami beranjak dari Conference League ke Europa League, lalu akhirnya lolos ke Champions League. Hal itu membutuhkan kekompakan, kesetiaan pada pola pikir yang sama, dan standar tinggi. Semua itu bisa dilakukan di mana pun di dunia jika seluruh anggota kelompok bisa saling berkomunikasi dan berpikir dengan cara yang sama."

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google

  • Iklim adalah senjata

    "Bodø memang tempat yang istimewa dan, meskipun kami sedang membangun stadion baru untuk musim gugur mendatang, kami tahu bahwa tim tamu menghadapi tantangan di sini. Kondisi yang dihadapi harus diterima. Kami memahami situasi tempat kami bermain.

    Tim besar seperti Roma atau tim lain yang datang ke sini terkadang tidak mampu beradaptasi; mereka mungkin tidak berlatih di lapangan sehari sebelumnya atau mengeluhkan rumput sintetis. Rumput sintetis modern sebenarnya sangat bagus, tetapi tim akan kesulitan jika tidak mempersiapkan diri dengan baik.

    Kami berusaha mengurangi kerugian bermain tandang dengan berangkat dua hari lebih awal dan membawa koki kami sendiri agar kami dapat mengendalikan lingkungan kami, seperti yang kami lakukan saat pergi ke Napoli beberapa hari ini. Setiap tim yang bagus seharusnya mampu menerima dan beradaptasi dengan situasi tempat mereka bermain."

  • LIGA CHAMPIONS? KAMI TAK PUNYA BATAS

    "Saya tidak yakin kami punya batas. Sumber daya kami terus bertambah seiring dengan penampilan baik kami. Sebelumnya, arena kami menjadi salah satu kendala, tetapi kami sedang membangun arena baru untuk 2027. Kenyataannya, klub-klub terbesar di lima liga teratas memiliki sumber daya finansial yang besar, jadi kami tidak bisa bersaing dengan mereka dari segi ekonomi. Namun, perjalanan kami bukan soal uang; ini soal semangat, cara kami berlatih, dan kerja keras yang kami curahkan. Jika menghadapi tantangan dengan mentalitas yang tepat, bahkan saat melawan klub-klub besar, Anda tetap bisa tampil gemilang dan meraih poin.

    Jika Anda bisa mempertahankan para pemain dan pelatih, lalu terus bekerja keras dan meningkatkan diri, maka... jika Anda berpikir ada batas sejauh mana Anda bisa melangkah, klub seperti kami mungkin lebih baik tutup saja!

    Tahun lalu, kami begitu dekat untuk mencapai perempat-final Liga Champions. Saya rasa lima tahun lalu, orang akan mengatakan hal seperti itu mustahil bagi klub seperti kami. Jadi mengapa mencapai perempat-final tidak mungkin? Jika Anda mencapai perempat-final, dengan kerja keras Anda bisa mencapai semi-final. Dengan bekerja lebih keras lagi dan sedikit keberuntungan, Anda bahkan bisa mencapai final Liga Champions."

  • Para pemain, siapa yang siap untuk klub besar?

    "Siapa yang layak bermain di klub besar? Saya berharap banyak di antara mereka! Saya berharap mereka senang bekerja dan bermain di Bodø/Glimt, karena kami adalah klub yang seperti keluarga. Kebersamaan kami dan cara kami mencapai tujuan sangat berarti bagi para pemain kami.

    Dalam beberapa bulan terakhir, Fredrik Sjøvold, bek kanan kami (yang jarang ditulis atau diperhatikan orang), dipanggil ke tim nasional pada jeda internasional terakhir. Dia berkembang pesat dan saya pikir dia akan melangkah jauh. Namun, tentu saja ada juga Patrick, Jens Petter Hauge (yang kalian kenal baik dari Italia), Fredrik Bjørkan... saat ini kami punya banyak pemain dengan kualitas sangat tinggi. Catat kata-kata saya: Fredrik Sjøvold akan menjadi bintang yang bersinar dalam beberapa tahun ke depan."

  • NAPOLI DAN RASA HORMAT KLUB-KLUB ITALIA

    "Saat bertandang ke Napoli, kami tahu betul bahwa kemungkinan besar kami akan menghadapi pemain-pemain yang secara individu lebih baik daripada pemain kami. Namun, kami harus menjadi tim yang kuat, percaya pada cara kami bermain dan bekerja sama. Kami berharap bisa tampil pada level yang membuat kami mampu bersaing dengan Napoli.

    Saya rasa kami telah meraih sesuatu yang penting dan bermain bagus melawan klub-klub Italia, tetapi saya tidak yakin klub-klub itu takut kepada kami. Kami telah mencapai titik dalam sejarah klub kami ketika tim-tim yang menghadapi kami menaruh respek kepada kami. Saya tidak yakin klub seperti Napoli takut kepada kami, tetapi mereka mungkin akan menghormati kami dan mempersiapkan diri dengan baik.

    Pada tahun-tahun awal, orang-orang hanya berpikir: 'Di mana Bodø? Klub macam apa ini?' Dalam enam tahun terakhir, saya rasa orang-orang yang bekerja di sepakbola mulai mengenal klub kami dan cara kami bermain. Napoli adalah tim yang sangat bagus dengan pemain-pemain yang sangat bagus secara individu. Jika mereka tidak mempersiapkan diri sebagaimana mestinya, kami punya peluang untuk tampil bagus dan membawa pulang poin. Namun, saya membayangkan Napoli akan mempersiapkan diri dengan baik untuk pertandingan ini."



Pertandingan berikutnya
NAP

NAP

Champions League

20 Okt 2026

BOD

BOD