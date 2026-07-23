Frenkie de Jong didiagnosis mengalami cedera ligamen lutut; bintang Barcelona dan Timnas Belanda itu mengungkapkan bahwa ia bermain sambil menahan rasa sakit selama Piala Dunia

Barcelona telah secara resmi mengonfirmasi bahwa De Jong mengalami robekan pada ligamen kolateral medial di lutut kanannya, yang berpotensi membuat gelandang pengatur serangan tersebut absen dalam waktu yang cukup lama. Berita ini menjadi pukulan telak bagi tim asuhan Hansi Flick yang sedang mempersiapkan diri untuk musim mendatang, karena motor kreatif di lini tengah mereka kini harus menjalani program rehabilitasi yang intensif. Meskipun cedera tersebut cukup parah, De Jong menegaskan bahwa ia tidak perlu menjalani operasi pada tahap ini, dan memilih untuk menjalani rencana perawatan konservatif guna mengatasi kerusakan ligamen tersebut.

Kekecewaan ini terjadi setelah dua musim yang diwarnai cedera bagi De Jong. Dua tahun lalu, masalah pergelangan kaki yang berkepanjangan berubah menjadi cobaan berat, yang pada akhirnya memaksanya absen dari Kejuaraan Eropa. Nasib buruknya berlanjut hingga musim 2025–26, ketika cedera otot paha membuatnya absen selama hampir dua bulan pada periode krusial antara Februari dan April.