Getty Images Sport
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Frenkie de Jong didiagnosis mengalami cedera ligamen lutut; bintang Barcelona dan Timnas Belanda itu mengungkapkan bahwa ia bermain sambil menahan rasa sakit selama Piala Dunia
Diagnosis serius bagi gelandang asal Belanda
Barcelona telah secara resmi mengonfirmasi bahwa De Jong mengalami robekan pada ligamen kolateral medial di lutut kanannya, yang berpotensi membuat gelandang pengatur serangan tersebut absen dalam waktu yang cukup lama. Berita ini menjadi pukulan telak bagi tim asuhan Hansi Flick yang sedang mempersiapkan diri untuk musim mendatang, karena motor kreatif di lini tengah mereka kini harus menjalani program rehabilitasi yang intensif. Meskipun cedera tersebut cukup parah, De Jong menegaskan bahwa ia tidak perlu menjalani operasi pada tahap ini, dan memilih untuk menjalani rencana perawatan konservatif guna mengatasi kerusakan ligamen tersebut.
Kekecewaan ini terjadi setelah dua musim yang diwarnai cedera bagi De Jong. Dua tahun lalu, masalah pergelangan kaki yang berkepanjangan berubah menjadi cobaan berat, yang pada akhirnya memaksanya absen dari Kejuaraan Eropa. Nasib buruknya berlanjut hingga musim 2025–26, ketika cedera otot paha membuatnya absen selama hampir dua bulan pada periode krusial antara Februari dan April.
- AFP
De Jong tetap bermain meski mengalami cedera saat Piala Dunia
Dalam pernyataan terperinci, De Jong mengungkapkan bahwa akar masalah ini bermula dari partisipasinya di Piala Dunia, di mana ia tampil dalam empat pertandingan sebelum Belanda tersingkir di babak 32 besar melawan Maroko melalui adu penalti. "Selama Piala Dunia, saya mengalami cedera lutut. Setelah pemeriksaan pertama, para dokter mengatakan itu cedera ringan dan tidak akan memburuk jika saya terus bermain," kata De Jong. "Satu-satunya tantangan adalah bermain dengan sedikit rasa sakit, tetapi sepanjang karier saya, saya telah melakukan segala hal yang diperlukan untuk membantu tim, klub, dan negara saya."
Situasi berubah setelah ia kembali ke klub, di mana pemeriksaan medis yang lebih intensif mengungkap sejauh mana kerusakan yang sebenarnya. "Selama liburan, saya kembali ke Barcelona untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Hasilnya menunjukkan bahwa cedera tersebut lebih serius daripada yang diperkirakan semula. Untungnya, dalam kondisi ini operasi tidak diperlukan dan saya sepenuhnya fokus pada pemulihan serta kembali ke lapangan secepat mungkin," tambahnya.
Komitmen terhadap Barcelona dan Belanda
De Jong, yang bergabung dengan Barcelona dari Ajax pada 2019 dengan biaya transfer awal sebesar €75 juta dan sejak itu telah meraih tiga gelar La Liga, dua trofi Copa del Rey, serta tiga gelar Piala Super Spanyol bersama klub tersebut, memanfaatkan platformnya untuk membalas para kritikus yang mempertanyakan komitmennya. "Biasanya, saya tidak terlalu memperhatikan apa yang ditulis tentang saya, tetapi belakangan ini ada banyak spekulasi mengenai cedera saya dan situasi saya di Barcelona," jelas gelandang tersebut dalam sambutannya kepada para pendukung.
Dia melanjutkan: "Sungguh sulit bagi saya melihat orang-orang mempertanyakan hubungan dan komitmen saya terhadap klub dengan berita palsu. Sepak bola adalah segalanya bagi saya dan saya selalu memberikan segalanya untuk Barcelona dan untuk negara saya, dan itulah mengapa saya ingin berbagi apa yang telah terjadi. Saya sangat serius dalam menanggapi profesi saya, kondisi fisik saya, dan tanggung jawab saya terhadap tim. Namun, terkadang, ada hal-hal yang tidak bisa Anda kendalikan dan cedera ini adalah salah satunya."
- Getty Images Sport
Menatap masa pemulihan
Terlepas dari kesulitan yang sedang dihadapi saat ini, De Jong tetap optimis mengenai masa depannya di Camp Nou dan perannya di tim nasional Belanda. "Bermain untuk Barcelona dan tim nasional membuat saya merasa sangat bangga, dan komitmen saya terhadap keduanya tidak akan pernah berubah. Saya akan terus memberikan segalanya demi lambang klub, rekan-rekan setim, dan para penggemar," tambahnya, sebelum menutup dengan pesan ucapan terima kasih: "Masih banyak momen yang akan kita ciptakan dan tantangan yang ingin kita raih bersama. Terima kasih kepada kalian semua atas dukungannya. Saya tidak sabar untuk kembali.”
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