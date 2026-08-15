"Benar... mungkin kami memang tidak ditakdirkan untuk bersama, mungkin kami tidak cocok. Kami mengalami pasang surut, tetapi pada momen-momen itu kami membelah langit menjadi dua. Merupakan kehormatan terbesar dalam hidup saya bisa bermain untuk kalian, lalu ketika saya melihat San Siro mendorong... saya merasa tak terkalahkan. Sayangnya setelah final terkutuk itu sesuatu dalam diri saya berubah dan sudah sepantasnya hanya mereka yang bisa memberi 101% yang bertahan di Inter. Saya menyayangi kalian seperti saudara laki-laki dan perempuan, saya akan selalu menjadi pendukung nomor satu kalian. Davide. P.S. Gerbang kuning itu milik saya, ya."





Itulah kata-kata sang gelandang yang kembali ke Lazio dengan status pinjaman disertai opsi pembelian dalam kesepakatan - yang sempat rumit dalam beberapa jam terakhir lalu tuntas - yang menjamin sekitar 15 juta masuk ke kas Inter, dengan klub lamanya itu mendapatkan 50% dari capital gain pada penjualan kembali dirinya di masa depan.