Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

Goal.com
LiveTiket
grafica frattesi laziogetty
Simone Gervasio

Diterjemahkan oleh

Frattesi mengucapkan salam perpisahan kepada Inter: "Mungkin kami tidak cocok, tetapi kami membelah langit menjadi dua. Setelah final terkutuk itu saya berubah, sudah tepat hanya yang bisa memberikan segalanya yang bertahan"

Inter
Lazio
Serie A
D. Frattesi

Ucapan perpisahan Davide Frattesi untuk Inter dan para mantan suporternya akhirnya datang. Gelandang itu pindah ke Lazio setelah tiga musim dengan catatan 15 gol dan 12 assist dalam 122 penampilan.


Berikut pesan perpisahannya dengan Inter di akun Instagram pribadinya:


  • "Benar... mungkin kami memang tidak ditakdirkan untuk bersama, mungkin kami tidak cocok. Kami mengalami pasang surut, tetapi pada momen-momen itu kami membelah langit menjadi dua. Merupakan kehormatan terbesar dalam hidup saya bisa bermain untuk kalian, lalu ketika saya melihat San Siro mendorong... saya merasa tak terkalahkan. Sayangnya setelah final terkutuk itu sesuatu dalam diri saya berubah dan sudah sepantasnya hanya mereka yang bisa memberi 101% yang bertahan di Inter. Saya menyayangi kalian seperti saudara laki-laki dan perempuan, saya akan selalu menjadi pendukung nomor satu kalian. Davide. P.S. Gerbang kuning itu milik saya, ya."


    Itulah kata-kata sang gelandang yang kembali ke Lazio dengan status pinjaman disertai opsi pembelian dalam kesepakatan - yang sempat rumit dalam beberapa jam terakhir lalu tuntas - yang menjamin sekitar 15 juta masuk ke kas Inter, dengan klub lamanya itu mendapatkan 50% dari capital gain pada penjualan kembali dirinya di masa depan.

    • Iklan

    SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
Club Friendlies
Inter crest
Inter
INT
Real Betis crest
Real Betis
BET
Coppa Italia
Lazio crest
Lazio
LAZ
Mantova crest
Mantova
MAN