Frattesi memprioritaskan Juventus, sementara Cambiaso diminati Inter: semuanya bergantung pada Palestra

"Kita harus melihat bagaimana kelanjutan kasus Palestra, apakah Inter akan memenuhi angka yang diminta Atalanta, dan mempertimbangkan fakta bahwa Cambiaso juga bisa bermain di sisi kanan serta disukai Inter," kata Pedullà di saluran YouTube-nya. Ini adalah skenario yang perlu dipantau, yang jelas bergantung pada rencana utama Nerazzurri dan fakta bahwa tidak ada solusi lain untuk Cambiaso atau Frattesi yang muncul dalam waktu dekat. Yang pasti, kedua pemain tersebut akan hengkang dari klub masing-masing, satu karena minimnya kesempatan bermain dan yang lain karena masalah taktik serta kebutuhan untuk mengumpulkan dana tanpa lolos ke Liga Champions.