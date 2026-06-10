Inter terus berusaha mendekati Atalanta untuk mendapatkan Marco Palestra: permintaan harga dari Dea tetap berada di angka 55 juta euro, jauh melebihi tawaran awal juara Italia yang hanya mencapai 45 juta euro termasuk bonus. Posisi bek kanan Inter, yang kehilangan Denzel Dumfries yang pindah ke Real Madrid akibat klausul pelepasan yang akan diaktifkan pada Juli, membutuhkan pemain inti baru, entah itu Palestra atau pemain lain.
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Frattesi memprioritaskan Juventus, sementara Cambiaso diminati Inter: semuanya bergantung pada Palestra
FRATTESI vs JUVENTUS
Sebuah alternatif mungkin muncul melalui pertukaran pemain: Alfredo Pedullà menegaskan keinginankuat Davide Frattesi untuk bangkit kembali setelah lama duduk di bangku cadangan di Inter, dan menambahkan bahwa Juventus berada di urutan teratas dalam daftar pilihan gelandang Sassuolo tersebut. Juventus pun mungkin mempertimbangkan kesepakatan yang melibatkan kembalinya Andrea Cambiaso.
CAMBIASO-INTER
"Kita harus melihat bagaimana kelanjutan kasus Palestra, apakah Inter akan memenuhi angka yang diminta Atalanta, dan mempertimbangkan fakta bahwa Cambiaso juga bisa bermain di sisi kanan serta disukai Inter," kata Pedullà di saluran YouTube-nya. Ini adalah skenario yang perlu dipantau, yang jelas bergantung pada rencana utama Nerazzurri dan fakta bahwa tidak ada solusi lain untuk Cambiaso atau Frattesi yang muncul dalam waktu dekat. Yang pasti, kedua pemain tersebut akan hengkang dari klub masing-masing, satu karena minimnya kesempatan bermain dan yang lain karena masalah taktik serta kebutuhan untuk mengumpulkan dana tanpa lolos ke Liga Champions.