Bayang-bayang Mourinho masih terus membekas dalam perjalanan karier kepelatihannya. Mantan pemain internasional Inggris itu, yang menikmati masa bermain paling suksesnya di bawah ahli taktik asal Portugal tersebut di Stamford Bridge, mengungkapkan bahwa "The Special One" tetap menjadi acuan penting. Lampard menegaskan bahwa meski ia bertekad menempuh jalannya sendiri di area teknis, pelajaran yang didapat dari mantan bosnya itu sudah melekat dalam pendekatannya terhadap manajemen pemain dan komunikasi.

"Saya sudah menonton dokumenter Mourinho, tentu saja, dan itu menghadirkan kenangan yang luar biasa, khususnya yang pertama, karena itu murni kisah Chelsea dan benar-benar mengembalikan begitu banyak hal hebat. Saya sudah tahu sejak lama bahwa saya menyayangi Jose, tetapi melihat semuanya lagi sungguh luar biasa. Saya bekerja dengan banyak manajer hebat, tetapi dialah yang memberi dampak terbesar pada karier saya ketika dia datang karena kepercayaan diri yang dia berikan kepada saya."

"Saya pikir banyak manajer telah mencoba meniru Jose, sampai taraf tertentu, dan saya tidak akan atau tidak bisa melakukan itu karena saya tidak memiliki karakteristiknya. Saya punya karakteristik saya sendiri."