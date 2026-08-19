AFP
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Frank Lampard ungkap bantuan transfer Jose Mourinho, pelatih Real Madrid, saat Coventry City bersiap kembali ke Premier League
Berkonsultasi dengan The Special One soal bursa transfer
Hubungan keduanya melampaui sekadar nostalgia, dengan Lampard mengonfirmasi bahwa ia masih menghubungi Mourinho untuk meminta nasihat profesional. Bos Coventry itu mengungkapkan bahwa ia baru-baru ini berkonsultasi dengan Mourinho mengenai seorang pemain yang tidak diungkap identitasnya pada bursa transfer musim panas. Meski Mourinho kini kembali menduduki kursi panas di Real Madrid, pelatih veteran itu tetap meluangkan waktu untuk memberikan penjelasan yang sangat rinci mengenai target yang dimaksud, membuktikan bahwa ikatan mereka tetap kuat bertahun-tahun setelah kebersamaan mereka di London barat.
"Jose selalu ada. Di antara kami sekarang, saya memang mengirim pesan kepadanya beberapa hari lalu tentang pemain lain, bukan pemain Real Madrid, tetapi pemain yang pernah bekerja dengannya sebelumnya dan dia selalu siap dihubungi," kata lampard kepada talkSPORT. "Kadang butuh beberapa hari baginya. Saya tahu dia pria yang sibuk. Tetapi dia membalas dengan pembahasan yang sangat, sangat detail tentang pemain tertentu yang sedang kami bicarakan."
- Getty Images Sport
Dampak abadi Mourinho terhadap gaya melatih Lampard
Bayang-bayang Mourinho masih terus membekas dalam perjalanan karier kepelatihannya. Mantan pemain internasional Inggris itu, yang menikmati masa bermain paling suksesnya di bawah ahli taktik asal Portugal tersebut di Stamford Bridge, mengungkapkan bahwa "The Special One" tetap menjadi acuan penting. Lampard menegaskan bahwa meski ia bertekad menempuh jalannya sendiri di area teknis, pelajaran yang didapat dari mantan bosnya itu sudah melekat dalam pendekatannya terhadap manajemen pemain dan komunikasi.
"Saya sudah menonton dokumenter Mourinho, tentu saja, dan itu menghadirkan kenangan yang luar biasa, khususnya yang pertama, karena itu murni kisah Chelsea dan benar-benar mengembalikan begitu banyak hal hebat. Saya sudah tahu sejak lama bahwa saya menyayangi Jose, tetapi melihat semuanya lagi sungguh luar biasa. Saya bekerja dengan banyak manajer hebat, tetapi dialah yang memberi dampak terbesar pada karier saya ketika dia datang karena kepercayaan diri yang dia berikan kepada saya."
"Saya pikir banyak manajer telah mencoba meniru Jose, sampai taraf tertentu, dan saya tidak akan atau tidak bisa melakukan itu karena saya tidak memiliki karakteristiknya. Saya punya karakteristik saya sendiri."
Evolusi dan pertumbuhan pribadi di Midlands
Merefleksikan masa jabatannya selama 18 bulan di CBS Arena, Lampard yakin dirinya telah berkembang secara signifikan dibanding peran-peran sebelumnya di Derby County, Chelsea, dan Everton. Ia menekankan pentingnya menemukan keseimbangan psikologis dalam profesi yang dikenal dengan pasang surut yang sangat ekstrem. Bos Coventry City itu bertekad untuk tidak menjadi sekadar "aksi penghormatan", dan sebaliknya fokus pada kebutuhan spesifik skuadnya sambil menjaga kesejahteraan mentalnya sendiri sepanjang kerasnya satu musim Premier League.
"Saya mencoba menjalani kepelatihan dengan cara saya sendiri. Mungkin hal yang paling banyak saya pelajari adalah mendapatkan keseimbangan saya sendiri dengan benar, dalam arti: Anda tidak bisa memenangi setiap pertandingan," katanya. "Anda akan diuji dalam banyak hal. Anda tidak bisa mencari kesempurnaan setiap hari. Anda harus mendapatkan keseimbangan yang tepat di luar lapangan dan di atas lapangan, serta memprioritaskan hal-hal yang benar-benar penting. Dan mudah-mudahan, dalam 18 bulan di Coventry ini, saya bisa menunjukkan bahwa itu adalah sedikit peningkatan pribadi bagi saya."
"Dan itu sebenarnya membuat hidup saya lebih mudah ketika mendapatkan keseimbangan itu dengan benar, karena Anda punya waktu untuk beristirahat, ini pekerjaan penuh tekanan yang akan menguras Anda, tetapi Anda harus memahami bahwa ketika Anda menjalaninya, memang seperti itulah adanya."
- Getty Images Sport
Menghadapi sang juara di Emirates
Realitas promosi Coventry akan benar-benar terasa akhir pekan ini saat mereka bertandang menghadapi Arsenal. Lampard sangat menyadari besarnya tugas yang dihadapi, tetapi menegaskan para pemainnya tidak boleh gentar oleh momen tersebut atau kualitas lawan yang akan mereka hadapi pada Jumat malam.
"Saya antusias. Saya rasa kami antusias. Saya rasa cerita kecil kami tentang 25 tahun berada di luar liga, tahun yang kami jalani musim lalu bersama para pemain, dan betapa bagusnya mereka bermain untuk membawa kami ke sana. Lalu realitas tentu datang. Dan ketika Anda melihat Arsenal tandang sebagai laga pertama, itu benar-benar terasa karena mereka memang, dengan sepantasnya, adalah juara. Tetapi kami harus fokus pada diri kami sendiri. Kami harus menghadapi tantangan ini secara langsung sebagaimana adanya. Anda tahu, sepanjang tahun Anda bermain melawan tim-tim terbaik ini di laga tandang."
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