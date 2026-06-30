Frank Lampard tak akan kemana-mana! Isu kepergiannya dari Coventry mereda setelah mantan manajer Chelsea dan Everton itu menandatangani kontrak baru bersama tim pendatang baru di Liga Premier

Coventry City secara resmi mengumumkan bahwa pelatih kepala Frank Lampard telah menandatangani kontrak baru yang berlaku hingga 2029. Klub tersebut telah merilis pernyataan yang mengonfirmasi perpanjangan kontrak tersebut, sebagai penghargaan atas prestasinya yang luar biasa sejak November 2024. Lampard berhasil mengubah wajah tim ini, dengan meraih gelar juara Championship musim lalu dan mengakhiri penantian selama 25 tahun untuk kembali berkompetisi di Liga Premier. Ia telah memenangkan 45 dari 82 pertandingan yang dijalani, menandai kebangkitan besar setelah masa-masa sulit sebelumnya.

Selama masa jabatannya yang pertama sebagai manajer Chelsea, ia mencatatkan 44 kemenangan, 15 hasil imbang, dan 25 kekalahan dalam 84 pertandingan. Kembalinya ia untuk sementara waktu hanya menghasilkan satu kemenangan, dua hasil imbang, dan delapan kekalahan dalam 11 pertandingan, sementara masa jabatannya di Everton menghasilkan 12 kemenangan, delapan hasil imbang, dan 24 kekalahan dari 44 pertandingan.