Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Frank Lampard tak akan kemana-mana! Isu kepergiannya dari Coventry mereda setelah mantan manajer Chelsea dan Everton itu menandatangani kontrak baru bersama tim pendatang baru di Liga Premier
Mendapat Penghargaan atas Prestasi Juara
Coventry City secara resmi mengumumkan bahwa pelatih kepala Frank Lampard telah menandatangani kontrak baru yang berlaku hingga 2029. Klub tersebut telah merilis pernyataan yang mengonfirmasi perpanjangan kontrak tersebut, sebagai penghargaan atas prestasinya yang luar biasa sejak November 2024. Lampard berhasil mengubah wajah tim ini, dengan meraih gelar juara Championship musim lalu dan mengakhiri penantian selama 25 tahun untuk kembali berkompetisi di Liga Premier. Ia telah memenangkan 45 dari 82 pertandingan yang dijalani, menandai kebangkitan besar setelah masa-masa sulit sebelumnya.
Selama masa jabatannya yang pertama sebagai manajer Chelsea, ia mencatatkan 44 kemenangan, 15 hasil imbang, dan 25 kekalahan dalam 84 pertandingan. Kembalinya ia untuk sementara waktu hanya menghasilkan satu kemenangan, dua hasil imbang, dan delapan kekalahan dalam 11 pertandingan, sementara masa jabatannya di Everton menghasilkan 12 kemenangan, delapan hasil imbang, dan 24 kekalahan dari 44 pertandingan.
- Getty
Apa yang dikatakan Lampard?
Berbicara setelah pengumuman tersebut, Lampard mengungkapkan kebanggaannya dan memaparkan visinya untuk musim yang akan datang. “Saya sangat senang telah menandatangani kontrak baru; ini benar-benar suatu kehormatan untuk mewakili klub ini,” katanya.
“Setelah kerja keras luar biasa dari semua pihak untuk promosi dan memenangkan Championship, penting bagi kami untuk menikmati momen tersebut, dan kami memang melakukannya sebagai sebuah kota. Tugas kami sebagai staf, dan tentu saja para pemain, adalah pertama-tama memulihkan tenaga, namun juga fokus pada apa yang ingin kami capai dan apa yang perlu kami lakukan untuk musim depan. Ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan di dalam dan di luar lapangan sebagai sebuah klub sepak bola, jadi hal-hal tersebut terus berjalan.”
Pemilik mengungkapkan kegembiraan yang luar biasa
Perpanjangan kontrak ini membawa kepuasan yang luar biasa bagi jajaran direksi, dengan pemilik sekaligus ketua eksekutif Doug King memuji kemajuan yang telah dicapai. King mengatakan: “Saya sangat senang bahwa Frank dan timnya telah ‘menandatangani kontrak,’ begitulah kira-kira.
“Sejak tiba pada November 2024, klub kami telah mengalami lompatan besar di bawah kepemimpinannya, dan sangat pantas setelah meraih gelar juara Championship musim lalu bahwa dia memimpin kami menuju musim Premier League pertama kami dalam satu generasi.” Lampard juga mengucapkan terima kasih kepada King, sambil menambahkan: “Terima kasih juga kepada Doug King karena telah memberi saya kesempatan untuk bergabung dengan klub sepak bola ini dan atas dukungannya kepada kami. Kami bekerja sama dan menyadari masih banyak yang harus dilakukan, namun kami akan memberikan yang terbaik.”
- Getty Images Sport
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Coventry?
Lampard kini akan terus mempersiapkan skuadnya untuk menghadapi tantangan besar di musim Liga Premier yang akan datang. Fokus kini sepenuhnya beralih ke bursa transfer dan latihan pramusim, seiring upaya tim untuk mempertahankan momentum luar biasa yang mereka raih. Para penggemar akan menanti-nantikan pertandingan-pertandingan pembuka mereka dengan penuh antusiasme, berharap tim ini mampu bertahan dan bersinar di kasta tertinggi.