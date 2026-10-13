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Frank Lampard puji ‘penampilan komplet’ saat Coventry City tampil efektif dan menghancurkan Newcastle United dalam unjuk kekuatan di Liga Primer Inggris
Kemenangan bersejarah kobarkan perjuangan untuk bertahan
Lampard memuji ketajaman Coventry dalam menuntaskan peluang saat mereka melumat Newcastle lewat penampilan tanpa cela di hadapan pendukung sendiri. Tuan rumah membuka keunggulan lewat penalti Jack Rudoni pada awal pertandingan sebelum gol-gol hasil penyelesaian klinis Sidiki Cherif, Ellis Simms, dan Stephen Mfuni memastikan tiga poin. Kemenangan bersejarah ini mengangkat Coventry keluar dari zona degradasi dan membuat mereka menyamai perolehan poin Manchester United.
- AFP
Pelatih yang sangat gembira memuji komitmen luar biasa
Mantan pemain timnas Inggris Lampard menegaskan timnya harus tetap membumi, meski ia tak bisa menyembunyikan kegembiraannya melihat etos kerja keras dan disiplin yang ditunjukkan sepanjang 90 menit.
Mengungkapkan kebanggaan besar atas upaya kolektif Coventry, Lampard mengatakan kepada Sky Sports: "Sangat, sangat memuaskan. Meraih kemenangan itu begitu sulit. Kami bermain seperti tim yang ingin kami wujudkan di sini. Ada begitu banyak semangat dan energi dalam tim, dan kami tahu kami harus banyak berjuang musim ini. Etos kerja para pemain dan keyakinan mereka... kami mendapatkan hasil yang pantas kami dapatkan, berkat penyelesaian akhir yang luar biasa.
"Kami belum cukup dinaungi keberuntungan musim ini untuk meraih lebih banyak poin. Ini penampilan yang komplet. Kami harus tetap membumi. Sungguh menyenangkan bagi para pemain bisa merasakan hal itu."
Bintang muda mendapat penilaian sangat positif
Penyerang remaja Cherif langsung menjadi sorotan dengan memenangkan penalti pembuka dan mencetak gol kedua dalam penampilan pertamanya sebagai starter di kasta tertinggi. Menyoroti semangat kerja keras yang tak kenal lelah serta potensi besar pemain muda itu, Lampard menambahkan: "Ini sangat menggembirakan karena dia masih sangat muda. Sikap dan pembawaannya sangat baik. Dia ingin berlatih, dia ingin belajar. Dia cukup pendiam, tetapi dia menunjukkan karakter yang kuat dan tidak berhenti berlari. Masih banyak yang bisa dia tunjukkan."
- Action Plus
Laga-laga krusial menguji momentum yang baru terbangun
Coventry harus menjaga energi ini menjelang rangkaian pertandingan sulit dalam upaya mereka menjauhi tiga posisi terbawah. Lampard perlu merotasi skuad mudanya dengan cermat agar semua pemain tetap bugar sebelum jeda internasional berikutnya. Memaksimalkan performa dua pemain remaja yang sedang tampil apik, Cherif dan Mfuni, akan menjadi kunci bagi Coventry untuk mempertahankan rentetan kemenangan mereka.
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