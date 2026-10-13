Mantan pemain timnas Inggris Lampard menegaskan timnya harus tetap membumi, meski ia tak bisa menyembunyikan kegembiraannya melihat etos kerja keras dan disiplin yang ditunjukkan sepanjang 90 menit.

Mengungkapkan kebanggaan besar atas upaya kolektif Coventry, Lampard mengatakan kepada Sky Sports: "Sangat, sangat memuaskan. Meraih kemenangan itu begitu sulit. Kami bermain seperti tim yang ingin kami wujudkan di sini. Ada begitu banyak semangat dan energi dalam tim, dan kami tahu kami harus banyak berjuang musim ini. Etos kerja para pemain dan keyakinan mereka... kami mendapatkan hasil yang pantas kami dapatkan, berkat penyelesaian akhir yang luar biasa.

"Kami belum cukup dinaungi keberuntungan musim ini untuk meraih lebih banyak poin. Ini penampilan yang komplet. Kami harus tetap membumi. Sungguh menyenangkan bagi para pemain bisa merasakan hal itu."