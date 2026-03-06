Frank Lampard mengatakan bahwa itu akan menjadi 'bencana' jika Coventry tidak berhasil promosi otomatis ke Premier League, sementara favorit Sky Blues memuji 'keputusan besar, besar' untuk menunjuk legenda Chelsea

McAllister, yang telah tampil lebih dari 100 kali untuk Coventry sebelum pindah ke Liverpool pada tahun 2000, berharap klub lamanya dapat melewati garis promosi. Berbicara bekerja sama dengan Grosvenor Casino, pemain asal Skotlandia itu mengatakan kepada GOAL saat diminta untuk memberikan penilaiannya tentang skuad Coventry musim 2025-26 dan mantan manajer Chelsea, Lampard: “Mereka adalah klub yang sangat bangga, Coventry. Saya memiliki empat tahun yang fantastis. Saya benar-benar menikmati waktu saya di Coventry. Rekor mereka bertahan di divisi utama selama bertahun-tahun sangat membanggakan. Saat saya pergi, melihatnya saja sudah sangat menyedihkan. Melihat mereka kehilangan markas mereka dan semua hal itu, dan harus bermain di markas lain. Mereka akhirnya bermain di Northampton, mereka bermain di Birmingham.

“Melihat mereka begitu dekat untuk kembali, mereka memiliki celah yang bagus di sana. Jelas, mereka memiliki celah besar dan kemudian mulai tergelincir sedikit. Saya belum melihat mereka secara langsung dalam beberapa waktu, menonton beberapa pertandingan di TV dan mereka memiliki pemain-pemain yang bagus. Saya pikir mereka sekarang terlihat seperti otomatis, kecuali ada bencana. Saya pikir ini menjadi sedikit menarik. Middlesbrough adalah tim yang bagus. Boro adalah salah satu tim terbaik di divisi ini, hanya dengan melihat mereka bermain. Mereka bermain sepak bola yang bagus, tapi mereka dikejar oleh Ipswich, Millwall, Hull. Jelas Wrexham, momentum mereka luar biasa. Fakta bahwa mereka bermain banyak pertandingan di liga itu, masih ada 10 atau 11 pertandingan tersisa. Bagi saya, melihat Coventry kembali ke divisi atas akan fantastis.

“Saya pikir itu keputusan besar dan berani dengan Frank. Mark Robins melakukan pekerjaan luar biasa di klub. Di mana pun dia pergi, dia melakukan pekerjaan yang baik. Dia jelas manajer yang sangat, sangat baik dalam berbagai situasi sulit. Ketua, [Doug] King, membuat keputusan besar untuk membawa Frank dan saya harap mereka menuai hasilnya. Mereka berada dalam posisi yang bagus. Mereka ingin memenangkan liga, tapi mereka hanya perlu promosi secara otomatis karena mereka tidak ingin masuk ke babak playoff.”