Frank Lampard mengatakan bahwa itu akan menjadi 'bencana' jika Coventry tidak berhasil promosi otomatis ke Premier League, sementara favorit Sky Blues memuji 'keputusan besar, besar' untuk menunjuk legenda Chelsea
Coventry mencapai titik terendah saat bermain di Liga Dua.
Coventry menjadi tim yang konsisten di Premier League sejak divisi tersebut dibentuk pada 1992 hingga akhir musim 2000-01. Penurunan ke divisi kedua terjadi pada saat itu, dengan Sky Blues akhirnya mencapai titik terendah saat turun ke League Two pada 2017.
Dua promosi dalam tiga musim berhasil membawa Coventry kembali mendekati level tertinggi, dengan dua slot playoff berhasil diamankan sejak saat itu. Lampard kini menjadi orang yang ditugaskan untuk memenuhi ekspektasi tinggi tersebut.
Dia pernah membawa Coventry unggul 10 poin di satu tahap, saat reputasinya sebagai pelatih terus meningkat, namun keunggulan itu menyusut menjadi dua poin saat ketegangan mulai terasa. The Sky Blues kini kembali memperlebar jarak menjadi delapan poin dari posisi ketiga, dengan ambisi juara kembali menjadi fokus bersama.
Bisakah Coventry memastikan promosi otomatis ke Premier League?
McAllister, yang telah tampil lebih dari 100 kali untuk Coventry sebelum pindah ke Liverpool pada tahun 2000, berharap klub lamanya dapat melewati garis promosi. Berbicara bekerja sama dengan Grosvenor Casino, pemain asal Skotlandia itu mengatakan kepada GOAL saat diminta untuk memberikan penilaiannya tentang skuad Coventry musim 2025-26 dan mantan manajer Chelsea, Lampard: “Mereka adalah klub yang sangat bangga, Coventry. Saya memiliki empat tahun yang fantastis. Saya benar-benar menikmati waktu saya di Coventry. Rekor mereka bertahan di divisi utama selama bertahun-tahun sangat membanggakan. Saat saya pergi, melihatnya saja sudah sangat menyedihkan. Melihat mereka kehilangan markas mereka dan semua hal itu, dan harus bermain di markas lain. Mereka akhirnya bermain di Northampton, mereka bermain di Birmingham.
“Melihat mereka begitu dekat untuk kembali, mereka memiliki celah yang bagus di sana. Jelas, mereka memiliki celah besar dan kemudian mulai tergelincir sedikit. Saya belum melihat mereka secara langsung dalam beberapa waktu, menonton beberapa pertandingan di TV dan mereka memiliki pemain-pemain yang bagus. Saya pikir mereka sekarang terlihat seperti otomatis, kecuali ada bencana. Saya pikir ini menjadi sedikit menarik. Middlesbrough adalah tim yang bagus. Boro adalah salah satu tim terbaik di divisi ini, hanya dengan melihat mereka bermain. Mereka bermain sepak bola yang bagus, tapi mereka dikejar oleh Ipswich, Millwall, Hull. Jelas Wrexham, momentum mereka luar biasa. Fakta bahwa mereka bermain banyak pertandingan di liga itu, masih ada 10 atau 11 pertandingan tersisa. Bagi saya, melihat Coventry kembali ke divisi atas akan fantastis.
“Saya pikir itu keputusan besar dan berani dengan Frank. Mark Robins melakukan pekerjaan luar biasa di klub. Di mana pun dia pergi, dia melakukan pekerjaan yang baik. Dia jelas manajer yang sangat, sangat baik dalam berbagai situasi sulit. Ketua, [Doug] King, membuat keputusan besar untuk membawa Frank dan saya harap mereka menuai hasilnya. Mereka berada dalam posisi yang bagus. Mereka ingin memenangkan liga, tapi mereka hanya perlu promosi secara otomatis karena mereka tidak ingin masuk ke babak playoff.”
Berapa lama Lampard akan memimpin Coventry?
Dengan Lampard yang sedang membangun kembali reputasinya sebagai manajer setelah menjalani masa-masa sulit di Chelsea dan Everton, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Coventry mungkin adalah mempertahankan jasa manajer berusia 47 tahun tersebut.
Mantan striker Sky Blues, Clinton Morrison, mengatakan kepada GOAL baru-baru ini ketika ditanya apakah mantan pemain internasional Inggris itu ditakdirkan untuk mengisi posisi besar lainnya dalam waktu dekat: “Mungkin. Yang terpenting, saya pikir dia ingin membawa Coventry City promosi. Saya pikir mereka memiliki peluang bagus, dan kemudian berusaha bertahan di Premier League dan tampil baik di Coventry. Saya tidak berpikir itu sesuatu yang akan terjadi sekarang dengan Frank Lampard. Mungkin tiga atau empat tahun ke depan, mungkin dia ingin pindah dan mendapatkan salah satu posisi besar. Saat ini, Coventry City sangat cocok untuk Frank Lampard.
“Saya tidak berpikir Frank adalah tipe orang yang akan pindah karena Coventry memberinya kesempatan yang baik. Jika dia berhasil membawa mereka promosi dan masuk ke Premier League, saya pikir dia akan tetap bersama klub dan berprestasi di sana. Saya pikir dia adalah manajer yang fantastis dengan ide-ide yang sangat baik. Langit adalah batasnya.”
Jadwal pertandingan Coventry 2025-26: Sky Blues menantang gelar juara
Coventry masih memiliki 11 pertandingan tersisa dalam jadwal mereka musim ini. Mereka ingin segera memastikan kualifikasi otomatis, dengan langkah berikutnya menuju target tersebut akan diambil saat mereka bertandang ke Bristol City pada Sabtu mendatang.
