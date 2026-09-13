Brighton membongkar Coventry tanpa ampun, membuat Lampard kebingungan mencari jawaban. Tim tamu unggul sebelum jeda, lalu benar-benar mendominasi tuan rumah pada babak kedua. Situasi kian memburuk bagi Coventry ketika Taiwo Awoniyi menerima kartu merah langsung akibat tindakan keras. Dengan keunggulan jumlah pemain, Brighton menggila dan menambah empat gol lagi untuk mengamankan kemenangan telak 5-0.

Hasil ini mengangkat Brighton ke peringkat keempat dengan tujuh poin. Sementara itu, Coventry berbagi catatan buruk belum mencetak gol dengan Tottenham Hotspur, meski Spurs mampu mengumpulkan dua poin dari dua hasil imbang dan dua kekalahan.