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Coventry City v Brighton & Hove Albion - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal

Diterjemahkan oleh

Frank Lampard mengalami awal mimpi buruk ketika Coventry City dihajar Brighton 5-0 sehingga tetap tanpa poin dan tanpa gol setelah empat pertandingan

F. Lampard
Coventry City
Coventry City vs Brighton & Hove Albion
Brighton & Hove Albion
Premier League

Frank Lampard sedang menjalani periode kembali yang buruk ke Premier League, setelah Coventry City asuhannya menelan kekalahan memalukan 5-0 dari Brighton & Hove Albion pada hari Minggu. Coventry City tetap terpuruk di dasar klasemen tanpa satu pun poin atau gol setelah empat pertandingan, menandai awal musim yang katastrofik bagi tim promosi itu.

  • Brighton hancurkan Coventry yang bermain dengan 10 orang

    Brighton membongkar Coventry tanpa ampun, membuat Lampard kebingungan mencari jawaban. Tim tamu unggul sebelum jeda, lalu benar-benar mendominasi tuan rumah pada babak kedua. Situasi kian memburuk bagi Coventry ketika Taiwo Awoniyi menerima kartu merah langsung akibat tindakan keras. Dengan keunggulan jumlah pemain, Brighton menggila dan menambah empat gol lagi untuk mengamankan kemenangan telak 5-0.

    Hasil ini mengangkat Brighton ke peringkat keempat dengan tujuh poin. Sementara itu, Coventry berbagi catatan buruk belum mencetak gol dengan Tottenham Hotspur, meski Spurs mampu mengumpulkan dua poin dari dua hasil imbang dan dua kekalahan.

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  • Lampard bereaksi atas kekalahan menyedihkan

    Meski menampilkan permainan yang menjanjikan pada babak pertama, Coventry ambruk setelah kartu merah itu. Kekalahan telak ini membuat klub tersebut menjadi satu-satunya tim yang belum meraih satu poin pun di kompetisi ini.

    Berbicara kepada Sky Sports saat jeda babak pertama, Lampard mendesak para pemainnya untuk terus berjuang dan menjaga kepercayaan diri mereka meski tekanan terus meningkat. "Kami menciptakan tekanan pada babak pertama, tetapi kami tidak bisa menyelesaikannya. Kami harus tetap positif. Para pemain merasa diri mereka berkembang dalam pertandingan, tetapi kami harus punya keyakinan. Jika Anda tidak punya itu dalam sepak bola, lalu apa yang Anda miliki?" katanya.

  • Gross masuk klub elite pemberi assist

    Meski sore itu menjadi milik Brighton secara kolektif, itu juga merupakan momen yang sangat spesial bagi Pascal Gross. Gelandang asal Jerman itu mengatur permainan dan berhasil mencatat assist ke-50-nya di Premier League ketika ia memberi umpan kepada Yasin Ayari untuk gol terakhir. Gross kini berada di jajaran elite.

    Sejak debutnya pada musim 2017-18, satu-satunya gelandang yang memiliki assist lebih banyak di kompetisi ini adalah Kevin De Bruyne dengan 91 dan Bruno Fernandes dengan 73, sementara Gross kini sejajar dengan Bernardo Silva dengan 50. Gross menutup penampilan gemilangnya dengan juga mengeksekusi penalti dengan sukses.


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    Apa langkah selanjutnya untuk Coventry?

    Lampard menghadapi tugas besar untuk mengangkat moral skuadnya yang tengah terpuruk jelang rangkaian jadwal pertandingan yang berat. Coventry akan menjamu Aston Villa di Carabao Cup pada Rabu sebelum bertandang menghadapi Nottingham Forest di Premier League. Klub itu sangat membutuhkan ketajaman di depan gawang agar tidak semakin tertinggal.

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