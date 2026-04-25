Frank Lampard menanggapi spekulasi tentang posisi di Chelsea saat manajer Coventry ditanya mengenai pemecatan Liam Rosenior
Bintang promosi membantah kabar tentang kepergiannya
Lampard telah menjalani masa yang penuh perubahan di CBS Arena sejak ditunjuk pada November 2024, dengan memenangkan 44 dari 80 pertandingan yang dipimpinnya untuk akhirnya memastikan tempat di kasta tertinggi. Meskipun memiliki ikatan emosional yang kuat dengan klub London Barat tersebut, ia dengan cepat membantah rumor tersebut dalam konferensi pers prapertandingan menjelang laga hari Minggu melawan Wrexham. Sementara Chelsea sedang mengalami masa sulit dengan lima pertandingan tanpa mencetak gol, Lampard masih terikat kontrak dengan Coventry hingga Juni 2027 dan memprioritaskan perayaan gelar juara yang akan datang.
Perhatian tetap tertuju pada Sky Blues
Manajer berusia 47 tahun itu berhati-hati untuk tidak mengkritik keadaan seputar kepergian Rosenior, dengan mengutip pengalamannya sendiri saat melatih di Stamford Bridge. Ia menekankan bahwa kebanggaannya berasal dari "tahun yang istimewa" yang telah ia lalui bersama para pendukung dan skuad Coventry.
Ketika ditanya oleh Sky Sports mengenai kemungkinan kembali ke Chelsea dan kondisi klub lamanya saat ini, Lampard berkata: "Yah, saya jelas tidak ingin membicarakan Liam dan Chelsea karena saya pernah berada di sana dan saya tidak pernah ingin terlalu banyak berbicara tentang manajer karena konteks di balik layar, dan sebagainya. Menurut saya, memberikan penilaian tentang hal itu adalah tidak sopan. Itu urusan para pakar untuk memberikan penilaian. Saya manajer Coventry, saya menikmati momen kami yang baru saja promosi dan memenangkan gelar, dan itu saja."
Dia menambahkan: "Ini masa-masa sulit, tentu saja, dan kami sebagai manajer tahu konsekuensi apa yang bisa terjadi di masa-masa sulit seperti itu. Dan saya pikir kita semua harus cukup dewasa untuk memahaminya. Namun, sebagai klub sepak bola, mereka sedang berada dalam masa sulit. Mereka mungkin memiliki peluang untuk meraih sesuatu dari musim ini melalui Piala FA dan posisi liga, jika mereka bisa memperbaikinya, tapi itu urusan Chelsea. Chelsea adalah bagian besar dari hidup saya, tapi saat ini itu urusan mereka dan urusan saya ada di sini."
Ketidakpastian kontrak masih berlanjut
Meskipun sukses, pertanyaan mengenai masa depan jangka panjang Lampard tetap muncul seiring mendekatnya masa akhir kontrak yang sedang dijalani. Sementara para penggemar masih cemas akan godaan dari klub-klub elit Liga Premier, sang manajer justru mendorong agar fokus pada pencapaian saat ini daripada spekulasi mengenai kepindahan.
Menanggapi kekhawatiran para penggemar dan status kontraknya saat ini, Lampard menambahkan: "Saya tidak tahu. Saya berharap para penggemar Coventry hanya menikmati apa yang telah kami capai sepanjang musim ini. Menurut saya, dalam dunia manajemen, banyak hal di luar kendali Anda. Yang bisa Anda lakukan hanyalah mengendalikan pekerjaan Anda, dan saya harus datang dan berbicara dengan Anda tentang rumor-rumor tersebut, tetapi saat ini saya pikir kita seharusnya hanya menikmati posisi kita di musim yang luar biasa ini. Saya benar-benar bangga dan senang menjadi bagian darinya.
"Saya menikmati apa yang saya lakukan, jadi saya tidak bisa mengendalikan siapa yang khawatir atau tidak. Yang ingin saya sampaikan adalah nikmatilah ini karena ini adalah tahun yang istimewa. Belum ada pembicaraan apa pun, jadi saya hanya fokus pada pekerjaan saya dan menikmati beberapa minggu terakhir ini."
Para juara bersiap untuk mengangkat trofi
Coventry akan menjamu Wrexham pada Minggu ini dalam suasana perayaan, di mana Lampard dan para pemainnya akhirnya akan menerima trofi Championship. Setelah perayaan tersebut, fokus akan beralih ke kembalinya mereka ke Liga Premier dan kemungkinan perekrutan pemain baru pada musim panas untuk memastikan The Sky Blues tetap kompetitif di kasta tertinggi. Sementara itu, Chelsea akan mengandalkan pelatih sementara Calum McFarlane untuk menavigasi pekan-pekan terakhir musim ini, dengan tujuan menyelamatkan kampanye Piala FA mereka dan menghentikan penurunan drastis di klasemen.