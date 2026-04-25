Frank Lampard menanggapi spekulasi tentang posisi di Chelsea saat manajer Coventry ditanya mengenai pemecatan Liam Rosenior

Manajer berusia 47 tahun itu berhati-hati untuk tidak mengkritik keadaan seputar kepergian Rosenior, dengan mengutip pengalamannya sendiri saat melatih di Stamford Bridge. Ia menekankan bahwa kebanggaannya berasal dari "tahun yang istimewa" yang telah ia lalui bersama para pendukung dan skuad Coventry.

Ketika ditanya oleh Sky Sports mengenai kemungkinan kembali ke Chelsea dan kondisi klub lamanya saat ini, Lampard berkata: "Yah, saya jelas tidak ingin membicarakan Liam dan Chelsea karena saya pernah berada di sana dan saya tidak pernah ingin terlalu banyak berbicara tentang manajer karena konteks di balik layar, dan sebagainya. Menurut saya, memberikan penilaian tentang hal itu adalah tidak sopan. Itu urusan para pakar untuk memberikan penilaian. Saya manajer Coventry, saya menikmati momen kami yang baru saja promosi dan memenangkan gelar, dan itu saja."

Dia menambahkan: "Ini masa-masa sulit, tentu saja, dan kami sebagai manajer tahu konsekuensi apa yang bisa terjadi di masa-masa sulit seperti itu. Dan saya pikir kita semua harus cukup dewasa untuk memahaminya. Namun, sebagai klub sepak bola, mereka sedang berada dalam masa sulit. Mereka mungkin memiliki peluang untuk meraih sesuatu dari musim ini melalui Piala FA dan posisi liga, jika mereka bisa memperbaikinya, tapi itu urusan Chelsea. Chelsea adalah bagian besar dari hidup saya, tapi saat ini itu urusan mereka dan urusan saya ada di sini."