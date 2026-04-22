Frank Lampard memuji para pemain Coventry yang 'luar biasa' setelah gelar juara Championship dipastikan berkat kemenangan telak 5-1 atas Portsmouth

Berbicara setelah kemenangan yang memastikan gelar juara itu, Lampard langsung mengalihkan pujian kepada para pemainnya. "Malam ini sungguh luar biasa," kata mantan manajer Chelsea itu kepada para wartawan. "Ini sangat menyenangkan karena kami menghadapi risiko pada Jumat malam, yang secara anehnya justru menjadi hal yang hebat dengan cara kami melakukannya. Itu luar biasa dengan caranya sendiri, ini juga luar biasa dengan caranya sendiri. Inilah yang benar-benar saya inginkan karena kami memimpin klasemen begitu lama dan terus berjuang di paruh kedua musim ini. Itu membutuhkan tim yang sangat solid dan kelompok yang kuat, dan mereka telah membuktikannya."

Manajer tersebut mengungkapkan kebanggaan yang luar biasa atas kesuksesan mereka, sambil menambahkan: "Ketika Anda sudah sedekat ini, untuk berhasil melakukannya dengan dua pertandingan tersisa sungguh luar biasa, karena liga ini semakin sulit. Semua tim di sini memberikan tantangan yang berbeda-beda di liga ini dan para pemain ini telah meraih 27 kemenangan, sungguh luar biasa apa yang telah mereka lakukan."