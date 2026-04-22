Frank Lampard memuji para pemain Coventry yang 'luar biasa' setelah gelar juara Championship dipastikan berkat kemenangan telak 5-1 atas Portsmouth
Juara dengan penampilan yang meyakinkan
Coventry City tidak memberikan ruang untuk keraguan pada Selasa malam, menghancurkan Portsmouth untuk mengumpulkan 89 poin dan membangun keunggulan yang tak terkejar di puncak klasemen. Penyerang timnas AS, Haji Wright, membuka skor pada menit ke-12 dengan gol ke-17-nya dalam musim yang gemilang, yang menjadi pembuka bagi malam penuh perayaan di West Midlands.
Ephron Mason-Clark mencetak dua gol di babak kedua, sementara gol bunuh diri Regan Poole dan gol di menit-menit akhir dari Kaine Kesler Hayden melengkapi skor akhir 5-1. Meskipun Adrian Segecic mencetak gol penghibur, malam itu menjadi milik Lampard dan para penggemar yang telah menunggu seperempat abad untuk kembali ke kancah besar.
Lampard memuji timnya yang 'luar biasa'
Berbicara setelah kemenangan yang memastikan gelar juara itu, Lampard langsung mengalihkan pujian kepada para pemainnya. "Malam ini sungguh luar biasa," kata mantan manajer Chelsea itu kepada para wartawan. "Ini sangat menyenangkan karena kami menghadapi risiko pada Jumat malam, yang secara anehnya justru menjadi hal yang hebat dengan cara kami melakukannya. Itu luar biasa dengan caranya sendiri, ini juga luar biasa dengan caranya sendiri. Inilah yang benar-benar saya inginkan karena kami memimpin klasemen begitu lama dan terus berjuang di paruh kedua musim ini. Itu membutuhkan tim yang sangat solid dan kelompok yang kuat, dan mereka telah membuktikannya."
Manajer tersebut mengungkapkan kebanggaan yang luar biasa atas kesuksesan mereka, sambil menambahkan: "Ketika Anda sudah sedekat ini, untuk berhasil melakukannya dengan dua pertandingan tersisa sungguh luar biasa, karena liga ini semakin sulit. Semua tim di sini memberikan tantangan yang berbeda-beda di liga ini dan para pemain ini telah meraih 27 kemenangan, sungguh luar biasa apa yang telah mereka lakukan."
Kesempatan kedua bagi mantan manajer Chelsea
Membawa Sky Blues meraih gelar juara menjadi penebusan yang sangat penting bagi Lampard, yang membantu memulihkan reputasinya sebagai pelatih yang sempat hancur akibat kembalinya ia sebagai pelatih sementara di Chelsea pada 2023, yang hanya menghasilkan satu kemenangan dalam 11 pertandingan. Ia telah mengubah Coventry menjadi tim yang disiplin dan menerapkan tekanan tinggi, sebuah prestasi yang membuatnya baru-baru ini dinobatkan sebagai Manajer Terbaik Musim Ini di EFL Championship pada upacara penghargaan tahunan liga tersebut.
Saat merenungkan di mana pencapaian ini berada dalam kariernya yang mencakup tiga gelar Liga Premier dan medali juara Liga Champions sebagai pemain, Lampard sangat tegas. "Ini berada di puncak karier saya," akunya. "Untuk memastikan gelar juara dengan cara yang kami lakukan, cara tim bermain sejak menit pertama, bagaimana kami meningkatkan permainan di babak kedua. Kami telah menampilkan banyak penampilan seperti ini di CBS [Arena] tahun ini, tim ini sangat konsisten."
Mengakhiri masa absen selama 25 tahun dari kasta tertinggi
Pentingnya pencapaian ini tak bisa dilebih-lebihkan bagi Coventry, sebuah klub yang telah melalui gejolak finansial, perselisihan terkait stadion, dan degradasi sejak tersingkir dari Liga Premier pada tahun 2001. Di bawah kepemilikan Doug King, klub ini telah menemukan stabilitas, dan Lampard dengan hati-hati mengakui fondasi yang telah dibangun sebelum kedatangannya 17 bulan lalu.
"Kita harus memberikan penghargaan kepada Mark Robins atas apa yang telah dilakukannya di klub ini, serta kepada pemilik Doug King, dan menghargai momen ini," tambah Lampard. Setelah memastikan gelar juara dengan dua pertandingan tersisa, Coventry kini dapat mulai merencanakan era baru di Liga Premier, akhirnya mengakhiri penantian selama 25 tahun untuk kembali bersaing dengan klub-klub elit Inggris.