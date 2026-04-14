Frank Lampard masuk dalam daftar tiga kandidat teratas untuk posisi manajer Bournemouth setelah membawa Coventry kembali ke Liga Premier
Iraola mengonfirmasi kepergiannya yang mengejutkan pada musim panas ini
Iraola telah memberi tahu pihak Bournemouth bahwa ia akan meninggalkan klub pada akhir musim ini, dengan pertimbangan bahwa masa jabatannya selama tiga tahun menandai “akhir dari sebuah siklus” yang wajar di Pantai Selatan.
Berita ini menjadi pukulan telak bagi The Cherries, yang telah menghabiskan 15 bulan terakhir berusaha mengikat sang pelatih asal Spanyol itu dengan kontrak jangka panjang baru.
Meskipun ditawari kontrak tiga tahun yang menggiurkan untuk tetap bertahan di Vitality Stadium, Iraola memilih untuk mencari tantangan baru. Klub berharap bahwa jendela transfer Januari yang produktif dan kepatuhan yang sukses terhadap aturan rasio biaya skuad akan meyakinkannya untuk tetap tinggal, tetapi mantan manajer Rayo Vallecano ini kini diperkirakan akan menjadi target utama bagi beberapa klub ternama di seluruh Eropa.
Frank Lampard muncul sebagai kandidat utama
Dengan lowongan yang akan segera tersedia, Lampard muncul sebagai kandidat serius untuk mengambil alih kendali, menurut inews. Mantan gelandang timnas Inggris ini telah menjalani musim yang luar biasa sebagai pelatih, di mana ia dinominasikan untuk penghargaan Manajer Terbaik Musim Ini di Championship. Kinerjanya di CBS Arena tidak luput dari perhatian para pemilik klub Liga Premier yang sedang mencari kepemimpinan baru.
Lampard memiliki ikatan yang kuat dengan klub tersebut, dengan pamannya, Harry Redknapp, yang sebelumnya pernah melatih tim tersebut dan sepupunya, Jamie Lampard, yang menjalin hubungan dekat dengan tokoh-tokoh kunci di Vitality.
Evolusi taktisnya musim ini telah membuat Coventry mendominasi divisi kedua, menjadikannya pilihan yang menarik bagi tim Bournemouth yang membanggakan stabilitas dan pertumbuhannya.
McKenna dan Inigo Perez masuk dalam daftar calon terpilih
Meskipun Lampard merupakan salah satu nama utama yang dipertimbangkan, ia bukanlah satu-satunya sosok yang masuk dalam radar Bournemouth. Pelatih Ipswich Town, Kieran McKenna, tetap menjadi pelatih yang sangat diminati meskipun timnya terdegradasi musim lalu.
Sejak itu, McKenna telah membawa Ipswich kembali ke puncak klasemen Championship dan dilaporkan dianggap oleh beberapa orang terdekatnya bahwa Bournemouth adalah “langkah logis berikutnya” dalam kariernya yang sedang menanjak.
The Cherries juga memantau Inigo Perez di Rayo Vallecano. Sebagai mantan asisten Iraola, Perez dianggap memiliki gaya yang cocok dan dapat memberikan transisi yang mulus bagi skuad yang ada.
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Iraola yang akan hengkang?
Keputusan Iraola untuk mengumumkan kepergiannya lebih awal dipandang sebagai langkah strategis untuk menunjukkan ketersediaannya di pasar. Meskipun ia belum memiliki tawaran pekerjaan yang pasti, namanya telah dikaitkan dengan Manchester United, Crystal Palace, dan bahkan kemungkinan kembali ke Athletic Bilbao menyusul keputusan Ernesto Valverde untuk mundur.
Ada juga spekulasi bahwa ia bisa menjadi kandidat untuk posisi manajer di Liverpool atau Newcastle United jika salah satu klub tersebut memutuskan untuk melakukan pergantian musim panas ini. Namun, sumber-sumber menyebutkan bahwa pria berusia 43 tahun ini semakin mungkin untuk tetap tinggal di Inggris jika proyek yang tepat muncul.