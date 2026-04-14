Frank Lampard masuk dalam daftar tiga kandidat teratas untuk posisi manajer Bournemouth setelah membawa Coventry kembali ke Liga Premier

Iraola telah memberi tahu pihak Bournemouth bahwa ia akan meninggalkan klub pada akhir musim ini, dengan pertimbangan bahwa masa jabatannya selama tiga tahun menandai “akhir dari sebuah siklus” yang wajar di Pantai Selatan.

Berita ini menjadi pukulan telak bagi The Cherries, yang telah menghabiskan 15 bulan terakhir berusaha mengikat sang pelatih asal Spanyol itu dengan kontrak jangka panjang baru.

Meskipun ditawari kontrak tiga tahun yang menggiurkan untuk tetap bertahan di Vitality Stadium, Iraola memilih untuk mencari tantangan baru. Klub berharap bahwa jendela transfer Januari yang produktif dan kepatuhan yang sukses terhadap aturan rasio biaya skuad akan meyakinkannya untuk tetap tinggal, tetapi mantan manajer Rayo Vallecano ini kini diperkirakan akan menjadi target utama bagi beberapa klub ternama di seluruh Eropa.







