Goal.com
Live
FBL-GER-BUNDESLIGA-LEIPZIG-DORTMUNDAFP
Oliver Maywurm

Diterjemahkan oleh

Frank Lampard juga dikabarkan menjadi salah satu kandidat: Apakah Marco Rose akan mengambil alih tim yang menjadi momok bagi Arsenal?

Premier League
Transfers
Newcastle United vs AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
M. Rose
A. Iraola

Marco Rose kemungkinan akan segera kembali duduk di bangku pelatih dan mengambil alih tim AFC Bournemouth yang bermain di Liga Utama Inggris.

Seperti dilaporkan Sky Sport, Rose dikabarkan menjadi salah satu kandidat terkuat untuk menggantikan pelatih Andoni Iraola yang akan hengkang, mulai musim panas mendatang, di klub yang saat ini menduduki peringkat kesebelas klasemen Liga Premier.

  • Menurut laporan, pembicaraan konkret antara Rose dan petinggi Bournemouth telah berlangsung. Pria berusia 49 tahun itu saat ini tidak terikat kontrak; ia belum memiliki pekerjaan sebagai pelatih sejak hengkang dari RB Leipzig pada akhir Maret 2025.

    Sebagai kandidat lain untuk posisi pelatih yang akan kosong di Bournemouth, menurut kabar yang beredar, legenda gelandang Inggris Frank Lampard juga sedang dibicarakan. Pria berusia 47 tahun ini sedang berada di ambang membawa Coventry City kembali ke Liga Premier. Kenaikan kelas ini hanya tinggal menunggu waktu bagi Lampard dan timnya.

    Selain Lampard dan Rose, Bournemouth juga dilaporkan mempertimbangkan Kieran McKenna dari Ipswich Town dan Inigo Perez dari Rayo Vallecano.

  • Marco Rose 2025getty

    Marco Rose akan menghadapi tugas berat di Bournemouth

    Siapa pun yang akhirnya mengambil alih Bournemouth, ia akan mewarisi tugas yang cukup berat. Sejak kedatangannya pada 2023, Iraola telah berhasil mengukuhkan posisi The Cherries di Liga Premier dan menjauhkan mereka dari ancaman degradasi. Musim lalu, di bawah asuhan pelatih asal Spanyol itu, Bournemouth bahkan sempat bersaing untuk memperebutkan tempat di kompetisi internasional, dan akhirnya finis di posisi kesembilan. Di musim ini pun, peluang lolos ke Liga Europa masih terbuka; dengan enam pertandingan tersisa, selisih poin dengan posisi keenam di papan tengah klasemen yang sangat ketat hanya tiga poin.

    Bournemouth secara resmi mengumumkan kepergian Iraola, yang kontraknya akan berakhir pada akhir musim, pada hari Selasa. "Ini adalah waktu yang tepat bagi saya untuk mundur," kata pelatih asal Spanyol berusia 43 tahun itu, yang dikabarkan akan menjadi pelatih baru di Athletic Bilbao, klub tempat ia bermain selama bertahun-tahun.

    Dalam salah satu pertandingan terakhirnya bersama Bournemouth, Iraola merayakan kemenangan besar pada Sabtu lalu: Berkat gol dari Junior Kroupi dan Alex Scott, The Cherries menang 2-1 di kandang pemimpin klasemen FC Arsenal dan memastikan bahwa The Gunners masih harus berjuang keras untuk merebut gelar juara.

  • Marco Rose baru-baru ini dikaitkan dengan Eintracht Frankfurt

    Bagi Rose, bergabung dengan Bournemouth akan menjadi pengalaman pertamanya sebagai pelatih di luar Jerman atau Austria. Setelah dua tahun menjabat sebagai pelatih kepala RB Salzburg, ia bergabung dengan Bundesliga pada 2019 dan berhasil membuktikan kemampuannya selama dua tahun di Borussia Mönchengladbach hingga akhirnya ditunjuk untuk menangani Borussia Dortmund. Namun, karier Rose di sana tidak berjalan sesuai harapan; setelah hanya satu tahun di BVB, ia harus hengkang.

    Beberapa bulan kemudian, ia mengambil alih posisi di klub terakhirnya hingga saat ini di kota kelahirannya, Leipzig, dan bekerja selama lebih dari dua setengah tahun untuk RB. Baru-baru ini, nama Rose sering disebut-sebut ketika klub-klub Bundesliga sedang mencari pelatih baru, misalnya pada awal tahun ini sebagai pengganti Dino Toppmöller di Eintracht Frankfurt. SGE akhirnya memilih Albert Riera.


  • Marco Rose: Ringkasan Karier Kepelatihannya


    Periode

    Posisi

    Tim

    Agustus 2009

    Asisten Pelatih

    FSV Mainz 05

    2010 hingga 2012

    Asisten Pelatih

    FSV Mainz 05 II

    2012 hingga 2013

    Pelatih

    Lok Leipzig

    2013 hingga 2015

    Pelatih

    RB Salzburg U16

    2015 hingga 2017

    Pelatih

    RB Salzburg U18

    2017 hingga 2019

    Pelatih

    RB Salzburg

    2019 hingga 2021

    Pelatih

    Borussia Mönchengladbach

    2021 hingga 2022

    Pelatih

    Borussia Dortmund

    2022 hingga 2025

    Pelatih

    RB Leipzig


Premier League
Newcastle United crest
Newcastle United
NEW
AFC Bournemouth crest
AFC Bournemouth
BOU