Frank Lampard juga dikabarkan menjadi salah satu kandidat: Apakah Marco Rose akan mengambil alih tim yang menjadi momok bagi Arsenal?

Siapa pun yang akhirnya mengambil alih Bournemouth, ia akan mewarisi tugas yang cukup berat. Sejak kedatangannya pada 2023, Iraola telah berhasil mengukuhkan posisi The Cherries di Liga Premier dan menjauhkan mereka dari ancaman degradasi. Musim lalu, di bawah asuhan pelatih asal Spanyol itu, Bournemouth bahkan sempat bersaing untuk memperebutkan tempat di kompetisi internasional, dan akhirnya finis di posisi kesembilan. Di musim ini pun, peluang lolos ke Liga Europa masih terbuka; dengan enam pertandingan tersisa, selisih poin dengan posisi keenam di papan tengah klasemen yang sangat ketat hanya tiga poin.

Bournemouth secara resmi mengumumkan kepergian Iraola, yang kontraknya akan berakhir pada akhir musim, pada hari Selasa. "Ini adalah waktu yang tepat bagi saya untuk mundur," kata pelatih asal Spanyol berusia 43 tahun itu, yang dikabarkan akan menjadi pelatih baru di Athletic Bilbao, klub tempat ia bermain selama bertahun-tahun.

Dalam salah satu pertandingan terakhirnya bersama Bournemouth, Iraola merayakan kemenangan besar pada Sabtu lalu: Berkat gol dari Junior Kroupi dan Alex Scott, The Cherries menang 2-1 di kandang pemimpin klasemen FC Arsenal dan memastikan bahwa The Gunners masih harus berjuang keras untuk merebut gelar juara.