Lampard sebelumnya telah menyatakan minatnya untuk membawa Mudryk ke Midlands saat ia bersiap menghadapi laga pembuka Premier League yang berat melawan Arsenal. Coventry City memastikan kembali secara bersejarah ke kasta tertinggi setelah menjuarai Championship, dan Lampard ingin menambah kualitas elite ke skuad yang musim panas ini sudah kedatangan beberapa pemain baru.

Pemain internasional Ukraina itu baru-baru ini kembali ke skuad Xabi Alonso setelah menyelesaikan kasus doping yang sudah berlangsung lama dengan Football Association. Mudryk telah diskors sementara sejak November 2024 karena temuan positif meldonium, tetapi FA mengakhiri proses tersebut setelah ia menjalani hukuman yang setara dengan satu tahun delapan bulan.



