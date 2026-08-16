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Frank Lampard incar dua manuver ganda Chelsea saat Coventry membidik Mykhailo Mudryk dan wonderkid yang 'tak tersentuh'
Lampard mengincar Mudryk untuk kembali ke Premier League
Lampard sebelumnya telah menyatakan minatnya untuk membawa Mudryk ke Midlands saat ia bersiap menghadapi laga pembuka Premier League yang berat melawan Arsenal. Coventry City memastikan kembali secara bersejarah ke kasta tertinggi setelah menjuarai Championship, dan Lampard ingin menambah kualitas elite ke skuad yang musim panas ini sudah kedatangan beberapa pemain baru.
Pemain internasional Ukraina itu baru-baru ini kembali ke skuad Xabi Alonso setelah menyelesaikan kasus doping yang sudah berlangsung lama dengan Football Association. Mudryk telah diskors sementara sejak November 2024 karena temuan positif meldonium, tetapi FA mengakhiri proses tersebut setelah ia menjalani hukuman yang setara dengan satu tahun delapan bulan.
- Getty Images Sport
Coventry mengincar Acheampong yang dianggap 'tak tersentuh'
Namun, Mudryk bukan satu-satunya pemain Chelsea yang masuk radar Lampard, dengan sang manajer juga melakukan pendekatan untuk lulusan akademi Acheampong. Bek berusia 20 tahun itu dianggap sebagai salah satu prospek paling cerah di Cobham, setelah mencatatkan 44 penampilan tim senior sejak debutnya pada 2024.
Meski Chelsea awalnya memasang label 'tak tersentuh' pada pemain muda tersebut, sikap tegas mereka tampaknya mulai melunak pada tahap akhir bursa transfer. Menurut talkSPORT Alex Crook, petinggi Stamford Bridge kini bisa terbuka pada kesepakatan yang memfasilitasi perkembangannya di bawah arahan Lampard.
Alonso membentuk skuad Chelsea
Potensi kepergian Mudryk dan Acheampong muncul ketika Xabi Alonso terus merombak skuad Chelsea tanpa ampun. Chelsea aktif di bursa transfer, terutama dengan menuntaskan kesepakatan senilai £52 juta untuk Maxence Lacroix dari Crystal Palace guna memperkuat lini belakang mereka. Kedatangan pemain timnas Prancis itu mengancam akan sangat membatasi waktu bermain Acheampong musim ini. Masuknya talenta-talenta bertahan ini juga sudah membuat Trevoh Chalobah hengkang ke klub Italia, Como, dan masih ada kemungkinan lebih banyak pemain keluar.
Bagi Mudryk, kepindahan ke Coventry akan memungkinkannya tetap di Inggris alih-alih bergabung dengan klub saudara Chelsea, Strasbourg. Laporan menyebut winger itu lebih memilih tetap di Premier League jika peminjaman menjadi tak terelakkan. Lampard meyakini kecepatan eksplosif dan permainan langsung pemain Ukraina itu bisa menjadi faktor X yang dibutuhkan Coventry untuk bertahan hidup.
- Getty
Manchester City bersiap menghadapi ujian dari Arsenal
Waktu terus berjalan bagi Lampard untuk menuntaskan urusannya sebelum Coventry City menjamu sang juara di Ricoh Arena. Sang manajer sudah jelas soal keinginannya menambah pemain berpengalaman Premier League ke dalam skuadnya, dan Acheampong sangat sesuai dengan kriteria itu. Meski usianya masih muda, bek tersebut akan menawarkan pengalaman di level teratas, setelah mencatatkan 17 penampilan liga musim lalu dalam musim terobosannya di Stamford Bridge.
Kesediaan Chelsea untuk berbisnis dengan pemain terbaik sepanjang masa mereka bisa menentukan musim panas Coventry. Meski Chelsea tentu lebih memilih mempertahankan talenta seperti Acheampong untuk jangka panjang, kedatangan Lacroix telah mengubah hierarki.
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