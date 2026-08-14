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Frank Lampard diperkirakan terhindar dari keputusan ‘sangat keras’ di Coventry, dengan legenda Chelsea itu siap mencoba lagi di Premier League
Gelar juara Championship setelah membela Chelsea & Everton
Setelah sempat terpuruk di EFL, bahkan sempat turun hingga League Two pada satu tahap, Coventry mampu merangkak kembali ke kasta tertinggi. Mark Robins adalah sosok yang memulai kebangkitan pesat tersebut.
Ia secara mengejutkan dibebastugaskan pada November 2024, membuka jalan bagi Lampard untuk kembali ke kursi pelatih. Mantan bintang Inggris itu telah menghabiskan lebih dari 12 bulan di luar dunia kepelatihan setelah periode keduanya, sebagai pelatih interim, di Stamford Bridge.
Pertanyaan sempat dilontarkan mengenai kapasitasnya selama menangani Everton, setelah sebelumnya hanya bertahan kurang dari dua tahun di London barat, tetapi pria 48 tahun itu kembali mengangkat reputasinya usai membawa Coventry ke play-off dan kemudian meraih gelar divisi kedua.
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Apakah Lampard akan diberi kesempatan untuk menghormati kontrak baru?
Perpanjangan kontrak tiga tahun telah didapatkan, yang mengikatnya hingga 2029, jadi apakah Coventry akan tetap bersama Lampard bahkan jika mereka menjalani kampanye 2026-27 yang sulit, dengan banyak pihak memprediksi mereka akan terlibat dalam pertarungan degradasi?
Ketika pertanyaan itu diajukan kepada Hendry, mantan bek Coventry tersebut, yang berbicara secara eksklusif kepada GOAL bekerja sama dengan King Casino, mengatakan: “Ya, Frank juga punya sedikit pengalaman dalam kepelatihan dan manajemen di Premier League. Dia pernah menjadi pemain di Premier League dan dia sudah melihat bagaimana sepak bolanya berubah.
“Dia melakukan pekerjaan yang luar biasa bersama Coventry. Dia benar-benar membuat mereka diperhitungkan dan mengangkat mereka dari keterpurukan. Dan saya pikir akan sangat, sangat kejam jika mereka tidak tetap bersama Frank.
“Tapi masalahnya, saya rasa Frank juga tidak akan kekurangan tawaran dari tim-tim lain di Premier League, tim-tim yang mungkin, saya tidak akan menyebutnya tim yo-yo karena jika itu berarti dia terdegradasi lalu langsung bangkit lagi, saya tidak mengatakan Coventry akan menjadi tim yo-yo, tetapi jika mereka bisa menjadi seperti Brighton atau Brentford atau Bournemouth yang bukan tim yo-yo, itulah yang paling bisa diharapkan Coventry.”
Manfaat kembalinya Coventry ke Premier League
Hendry menambahkan soal kembalinya Sky Blues ke jajaran elite: "Demi kepentingan klub sepakbola ini, dengan besarnya dana yang didapat hanya dengan menjadi klub Premiership dan para suporter yang datang mendukung Fulham, Brighton, Bournemouth, dan Brentford, mereka bisa melihat Arsenal, Liverpool, Manchester City, Manchester United, dan Chelsea datang ke stadion mereka, dan itu akan sangat bagus untuk mereka.
"Dengar, ada banyak klub, klub yang lebih besar daripada tim-tim yang saya sebutkan, yang tidak berada di Premiership dan merasa mereka seharusnya ada di Premiership, dan saya paham itu, tapi begitulah hidup. Leicester. Leicester ada di League One! Anda tak akan pernah menyangka itu.
"Dan Anda bisa kembali ke saat Blackburn menjuarai Prem pada 1994-95 dan bertahun-tahun kemudian, mereka ada di League One. Itu memang bertahun-tahun setelahnya, tapi tidak secepat 2016 ketika Leicester juara, lalu 10 tahun kemudian mereka ada di League One. Anda tak akan percaya itu.
"Tapi Coventry, saya bahkan tak bisa membayangkan sedetik pun mereka akan mempertimbangkan mengganti siapa pun di pucuk, ya, Frank Lampard, saya rasa tidak mungkin itu terjadi, sejujurnya."
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Bisnis transfer & laga pembuka Arsenal: Coventry pada 2026-27
Coventry mampu menuntaskan banyak urusan transfer pada musim panas ini, dengan promosi yang mereka raih memberikan dorongan signifikan bagi kondisi keuangan klub. Kiper pilihan utama Carl Rushworth telah dipermanenkan dari Brighton setelah sebelumnya berstatus pinjaman, sementara Gus Hamer kembali ke lingkungan yang sudah akrab baginya usai tiga musim di Sheffield United.
Sky Blues sedang mempersiapkan diri untuk ujian berat di Premier League, saat mereka kembali terjun ke level tertinggi, dengan kampanye 2026-27 mereka akan dibuka dengan laga tandang melawan juara bertahan Arsenal pada 21 Agustus.
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