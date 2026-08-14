Perpanjangan kontrak tiga tahun telah didapatkan, yang mengikatnya hingga 2029, jadi apakah Coventry akan tetap bersama Lampard bahkan jika mereka menjalani kampanye 2026-27 yang sulit, dengan banyak pihak memprediksi mereka akan terlibat dalam pertarungan degradasi?

Ketika pertanyaan itu diajukan kepada Hendry, mantan bek Coventry tersebut, yang berbicara secara eksklusif kepada GOAL bekerja sama dengan King Casino, mengatakan: “Ya, Frank juga punya sedikit pengalaman dalam kepelatihan dan manajemen di Premier League. Dia pernah menjadi pemain di Premier League dan dia sudah melihat bagaimana sepak bolanya berubah.

“Dia melakukan pekerjaan yang luar biasa bersama Coventry. Dia benar-benar membuat mereka diperhitungkan dan mengangkat mereka dari keterpurukan. Dan saya pikir akan sangat, sangat kejam jika mereka tidak tetap bersama Frank.

“Tapi masalahnya, saya rasa Frank juga tidak akan kekurangan tawaran dari tim-tim lain di Premier League, tim-tim yang mungkin, saya tidak akan menyebutnya tim yo-yo karena jika itu berarti dia terdegradasi lalu langsung bangkit lagi, saya tidak mengatakan Coventry akan menjadi tim yo-yo, tetapi jika mereka bisa menjadi seperti Brighton atau Brentford atau Bournemouth yang bukan tim yo-yo, itulah yang paling bisa diharapkan Coventry.”



