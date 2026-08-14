Getty/GOAL
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Frank Lampard diperkirakan terhindar dari keputusan 'sangat kejam' di Coventry, dengan legenda Chelsea itu siap untuk kembali mencoba peruntungan di Premier League
Gelar juara Championship setelah sempat membela Chelsea & Everton
Setelah sempat terseok-seok di EFL, bahkan pernah terpuruk hingga League Two pada satu tahap, Coventry mampu merangkak kembali ke kasta tertinggi. Mark Robins adalah sosok yang memulai laju meteoris tersebut.
Ia secara mengejutkan dibebastugaskan pada November 2024, membuka jalan bagi Lampard untuk kembali ke kursi pelatih. Mantan bintang Inggris itu menghabiskan lebih dari 12 bulan di luar dunia kepelatihan setelah periode keduanya - sebagai pelatih interim - di Stamford Bridge.
Kapasitasnya sempat dipertanyakan selama menjalani masa di Everton, setelah sebelumnya bertahan kurang dari dua tahun di London barat, tetapi pria berusia 48 tahun itu kembali mengangkat pamornya setelah membawa Coventry ke play-off dan kemudian meraih gelar divisi kedua.
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Apakah Lampard akan diberi kesempatan untuk menghormati kontrak baru?
Perpanjangan kontrak selama tiga tahun telah didapatkan, yang akan mengikatnya hingga 2029, jadi apakah Coventry City akan tetap bersama Lampard bahkan jika mereka harus menjalani kampanye 2026-27 yang sulit, dengan banyak pihak memprediksi mereka akan terlibat dalam pertarungan degradasi?
Ketika pertanyaan itu diajukan kepada Hendry, mantan bek Coventry tersebut, yang berbicara secara eksklusif kepada GOAL bekerja sama dengan Mr Luck, mengatakan: “Yah, Frank juga punya sedikit pengalaman dalam kepelatihan dan manajemen di Premier League. Dia pernah menjadi pemain di Premier League dan dia pasti telah melihat bagaimana sepak bola berubah.
“Dia telah melakukan pekerjaan yang luar biasa bersama Coventry. Dia benar-benar membuat mereka dikenal dan mengangkat mereka dari ketidakjelasan. Dan saya pikir akan sangat, sangat kejam jika mereka tidak tetap bersama Frank.
“Tetapi masalahnya, saya rasa Frank juga tidak akan kekurangan tawaran dari tim-tim lain di Premier League, tim-tim yang mungkin, saya tidak akan menyebutnya tim yo-yo karena jika itu berarti dia terdegradasi lalu bangkit lagi, saya tidak mengatakan Coventry akan menjadi tim yo-yo, tetapi jika mereka bisa menjadi seperti Brighton atau Brentford atau Bournemouth yang bukan tim yo-yo, itulah yang paling bisa diharapkan Coventry.”
Manfaat Coventry kembali ke Premier League
Hendry menambahkan soal The Sky Blues yang kembali berada di antara tim elite: “Demi kebaikan klub sepak bola ini, dengan besarnya dana yang didapat hanya dengan menjadi klub Premiership dan para suporter yang datang mendukung Fulham, Brighton, Bournemouth, dan Brentford, mereka melihat Arsenal, Liverpool, Manchester City, Manchester United, dan Chelsea datang ke stadion mereka, dan itu akan sangat bagus bagi mereka.
“Dengar, ada banyak klub, klub yang lebih besar daripada tim-tim yang saya sebutkan, yang tidak berada di Premiership tetapi merasa mereka seharusnya ada di Premiership, dan saya paham itu, tapi begitulah hidup. Leicester. Leicester ada di League One! Anda tak akan pernah menyangka itu.
“Dan Anda bisa kembali ke saat Blackburn memenangi Prem pada 94-95 dan bertahun-tahun kemudian, mereka ada di League One. Itu terpaut banyak tahun, memang bukan secepat 2016 ketika Leicester menang, tetapi 10 tahun kemudian, mereka ada di League One. Anda tak akan percaya itu.
“Tapi Coventry, saya bahkan tak bisa membayangkan sedetik pun bahwa mereka akan mempertimbangkan mengubah salah satu petinggi, yah, Frank Lampard, saya rasa tidak akan seperti itu, sejujurnya.”
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Bisnis transfer & laga pembuka Arsenal: Coventry pada 2026-27
Coventry mampu menuntaskan banyak urusan transfer pada musim panas ini, dengan promosi memberikan dorongan yang sangat berarti bagi kondisi keuangan mereka. Kiper utama Carl Rushworth telah dipermanenkan dari Brighton setelah sebelumnya berstatus pinjaman, sementara Gus Hamer kembali ke lingkungan yang familiar setelah tiga musim di Sheffield United.
Coventry sedang mempersiapkan diri untuk ujian berat di Premier League, saat mereka kembali terjun ke level tertinggi, dengan kampanye 2026-27 mereka dijadwalkan dibuka dengan laga tandang melawan juara bertahan Arsenal pada 21 Agustus.
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