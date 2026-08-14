Perpanjangan kontrak selama tiga tahun telah didapatkan, yang akan mengikatnya hingga 2029, jadi apakah Coventry City akan tetap bersama Lampard bahkan jika mereka harus menjalani kampanye 2026-27 yang sulit, dengan banyak pihak memprediksi mereka akan terlibat dalam pertarungan degradasi?

Ketika pertanyaan itu diajukan kepada Hendry, mantan bek Coventry tersebut, yang berbicara secara eksklusif kepada GOAL bekerja sama dengan Mr Luck, mengatakan: “Yah, Frank juga punya sedikit pengalaman dalam kepelatihan dan manajemen di Premier League. Dia pernah menjadi pemain di Premier League dan dia pasti telah melihat bagaimana sepak bola berubah.

“Dia telah melakukan pekerjaan yang luar biasa bersama Coventry. Dia benar-benar membuat mereka dikenal dan mengangkat mereka dari ketidakjelasan. Dan saya pikir akan sangat, sangat kejam jika mereka tidak tetap bersama Frank.

“Tetapi masalahnya, saya rasa Frank juga tidak akan kekurangan tawaran dari tim-tim lain di Premier League, tim-tim yang mungkin, saya tidak akan menyebutnya tim yo-yo karena jika itu berarti dia terdegradasi lalu bangkit lagi, saya tidak mengatakan Coventry akan menjadi tim yo-yo, tetapi jika mereka bisa menjadi seperti Brighton atau Brentford atau Bournemouth yang bukan tim yo-yo, itulah yang paling bisa diharapkan Coventry.”



