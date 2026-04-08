Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Frank Lampard dinominasikan untuk penghargaan Manajer Terbaik Musim Ini di Championship di tengah upaya Coventry merebut gelar juara - namun Phil Parkinson dari Wrexham tidak masuk dalam daftar nominasi
Lampard memimpin Sky Blues
Liga Sepak Bola Inggris (EFL) telah mengonfirmasi bahwa legenda Chelsea, Lampard, menjadi salah satu kandidat utama untuk penghargaan kepelatihan bergengsi tersebut berkat prestasinya yang luar biasa selama menangani tim di CBS Arena. Sejak mengambil alih pada November 2024, mantan pemain timnas Inggris ini telah mengubah Coventry menjadi kekuatan dominan di divisi kedua, dengan The Sky Blues kini hanya membutuhkan empat poin dari lima pertandingan terakhir musim ini untuk memastikan kembalinya mereka ke kasta tertinggi. Pelatih berusia 47 tahun ini bersaing memperebutkan penghargaan tersebut dengan Alex Neil dari Millwall, Sergej Jakirovic dari Hull City, dan Kim Hellberg dari Middlesbrough, dengan pemenangnya akan diumumkan di London pada 19 April.
- Getty Images Sport
Parkinson dari Wrexham tidak lolos seleksi
Sementara Lampard merayakan pencalonannya, manajer Wrexham Phil Parkinson tidak masuk dalam daftar nominasi. Meskipun berhasil membawa klub milik Hollywood itu bersaing dalam perebutan promosi selama sebagian besar musim, penurunan performa baru-baru ini membuat momentum Red Dragons terhenti pada saat yang paling tidak tepat. Pengabaian nama Parkinson terjadi setelah kekalahan memalukan 5-1 di kandang dari Southampton. Hasil tersebut membuat Wrexham tergelincir dari posisi play-off, sehingga impian Ryan Reynolds dan Rob Mac untuk bermain di Liga Premier kini berada di ujung tanduk dengan hanya tersisa lima pertandingan di musim ini.
Para bintang liga utama dan talenta muda mendapat pengakuan
Di luar lapangan, persaingan untuk gelar Pemain Terbaik Musim Ini pun tak kalah sengit. Upaya Coventry untuk promosi tercermin dalam daftar nominasi, dengan kiper Carl Rushworth berhasil masuk dalam daftar. Ia ditemani oleh motor lini tengah Middlesbrough Hayden Hackney, penyerang Millwall Femi Azeez, serta penyerang tajam Swansea City Zan Vipotnik, yang secara luar biasa telah mencetak 20 gol untuk The Swans yang berada di peringkat ke-15.
Kategori pemain muda dipenuhi oleh bintang-bintang yang sedang naik daun. Jordan James dari Leicester City, Sydie Peck dari Sheffield United, dan Bobby Clark dari Derby County masuk dalam daftar nominasi gelandang berbakat untuk Pemain Muda Terbaik Musim Ini. Ashley Phillips, pemain bertahan berbakat berusia 20 tahun dari Stoke City, juga bersaing untuk memperebutkan penghargaan ini.
- Getty Images Sport
Calon dari divisi bawah
Di Liga Satu, Michael Skubala mendapat pengakuan atas kinerjanya yang gemilang bersama Lincoln City, sehingga masuk dalam daftar nominasi bersama Graham Alexander dari Bradford City, Brian Barry-Murphy dari Cardiff City, dan manajer Stevenage, Alex Revell. Posisi Skubala dalam daftar tersebut semakin kokoh setelah Lincoln secara resmi memastikan promosi mereka selama akhir pekan libur Paskah. Daftar nominasi Liga Dua menampilkan Andy Woodman, setelah kampanye bersejarah bersama Bromley, bersama Paul Warne dari MK Dons, Micky Mellon dari Oldham, dan Neil Harris dari Cambridge United. Para pemenang dari ketiga divisi tersebut akan dirayakan dalam gala tahunan EFL, di mana Lampard diperkirakan akan menjadi bintang utama setelah keberhasilannya membangkitkan Coventry City.