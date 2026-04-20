Frank Lampard dinobatkan sebagai Manajer Terbaik Musim Ini di EFL Championship setelah mengakhiri penantian Coventry selama 25 tahun untuk kembali berlaga di Liga Premier
Penghargaan atas kampanye promosi bersejarah
The Sky Blues telah mengumpulkan 86 poin musim ini, dengan tiga pertandingan tersisa dalam perburuan gelar juara. Terlepas dari apakah mereka berhasil mengangkat trofi atau tidak, Lampard telah mendapatkan pengakuan pribadi atas usahanya, dengan menerima penghargaan bergengsi tersebut pada upacara penganugerahan EFL Minggu malam. Hal ini menandai momen penting dalam karier kepelatihan pria berusia 47 tahun itu, sekaligus membuktikan kemampuannya di salah satu kompetisi paling menantang di dunia.
Lampard berperan dalam kebangkitan Coventry
Saat menerima penghargaan tersebut, ia berkata: "Saya merasa terharu malam itu karena pada saat itu saya baru menyadari apa yang telah kami raih. Sebuah klub yang saya masuki 16 bulan lalu, yang pernah terpuruk dan bangkit kembali, dan sepak bola selalu tentang orang-orang serta para pendukung, dan saya merindukan hal itu."
"Kita harus memberikan penghargaan kepada Mark Robins atas apa yang telah dilakukannya di klub ini, kepada pemilik klub Doug King, dan menghargai momen ini. Saya bekerja bersama sekelompok pemain yang hebat. Ketika Anda bergabung dengan sebuah kelompok, lupakanlah bakat sepak bola mereka—tentu saja itu penting—tetapi ketika mereka menjaga diri mereka sendiri, berlatih dengan baik, saling mendukung, dan tertawa bersama, itulah yang paling berharga. Ini adalah kisah yang luar biasa dan saya senang menjadi bagian darinya."
Kesempatan kedua bagi mantan bintang timnas Inggris
Bagi Lampard, penghargaan ini merupakan bentuk pembuktian diri setelah kepergiannya yang penuh kontroversi dari jabatan pelatih sementara Chelsea pada tahun 2023. Meskipun banyak yang meragukan apakah ia akan kembali ke dunia kepelatihan, ia justru memilih proyek yang menantang di Liga Championship untuk membuktikan kecerdasan taktis dan kualitas kepemimpinannya di luar sorotan "Enam Besar". Kesuksesannya di Coventry membuktikan kemampuannya dalam membangun tim yang kompak dari nol, dengan fokus pada pertahanan yang kokoh dan sistem tekanan tinggi.
Penghargaan untuk manajer lainnya
Selain Lampard, ada dua manajer lain yang juga menerima penghargaan. Michael Skubala secara resmi mendapat pengakuan atas kerja transformatifnya di Lincoln City setelah dinobatkan sebagai Manajer Terbaik Musim Ini EFL League One. Mantan pelatih Leeds United ini telah memimpin kebangkitan luar biasa di LNER Stadium, mengubah The Imps menjadi salah satu tim paling tangguh dan cerdik secara taktis di divisi tersebut. Sementara itu, Andy Woodman dari Bromley dinobatkan sebagai Manajer Terbaik Musim Ini di EFL League Two. Pria berusia 53 tahun ini telah menikmati kemajuan yang menakjubkan bersama The Ravens, melanjutkan momentum dari promosi bersejarah mereka ke Football League.