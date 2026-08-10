Frank Lampard dan John Terry ungkap patah hati di ruang ganti atas kepergian pertama Jose Mourinho dari Chelsea

Lampard mengenang kembali momen mengharukan ketika Mourinho masuk ke ruang ganti untuk menyampaikan langsung kepada para pemain kabar pemecatannya.

Menggambarkan suasana emosional di dalam ruangan, mantan gelandang itu berkata: "Saya ingat dia masuk ke ruang ganti dan dia mengatakan kepada saya bahwa dia telah dipecat. Saya tidak bisa memikirkan betapa besarnya pria ini telah membantu karier saya, betapa saya suka bekerja dengannya. Ada air mata, yang bukan hal normal di ruang ganti ketika seorang manajer pergi."

Terry juga menegaskan kekaguman besarnya kepada sang manajer sambil menyalahkan dirinya sendiri atas hasil imbang 1-1 di Liga Champions melawan Rosenborg yang pada akhirnya memicu pemecatan itu: "Saya akan meninggalkan lapangan itu di dalam peti mati demi dia. Anda melihat pria-pria dewasa, air mata mengalir di wajah mereka, tidak benar-benar mengerti kenapa. Dan bahkan sampai hari ini saya masih merasa, itu salah saya.

"Ketika kami imbang di pertandingan Liga Champions itu, pemain yang saya jaga mencetak gol. Jika saya tidak membiarkan orang itu mencetak gol, apakah dia akan bertahan beberapa tahun lagi? Siapa yang tahu? Saya masih merasa semacam bertanggung jawab atas itu, jika itu masuk akal. Sangat mengecewakan bagaimana semuanya berakhir, jika saya jujur. Saya benar-benar mencintainya dan mengaguminya, dan saya lebih terpukul daripada siapa pun, sejujurnya."