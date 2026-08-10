AFP
Diterjemahkan oleh
Frank Lampard dan John Terry ungkap patah hati di ruang ganti atas kepergian pertama Jose Mourinho dari Chelsea
Kepergian memicu reaksi emosional
Serial dokumenter tiga bagian Netflix berjudul 'Mourinho' mengulas keretakan pada periode pertama manajer asal Portugal itu di Stamford Bridge yang berujung pada pemecatannya pada September 2007. Lampard dan Terry, dua sosok kunci pada era keemasan tersebut, mengungkap dampak besar kepergiannya terhadap diri mereka secara pribadi dan skuad secara keseluruhan. Hubungan antara sang manajer dan pemilik saat itu, Roman Abramovich, telah memburuk di balik layar sebelum keputusan akhir diambil.
- Getty Images Sport
Skuad pemuncak klasemen yang dikenangnya sambil menangis
Lampard mengenang kembali momen mengharukan ketika Mourinho masuk ke ruang ganti untuk menyampaikan langsung kepada para pemain kabar pemecatannya.
Menggambarkan suasana emosional di dalam ruangan, mantan gelandang itu berkata: "Saya ingat dia masuk ke ruang ganti dan dia mengatakan kepada saya bahwa dia telah dipecat. Saya tidak bisa memikirkan betapa besarnya pria ini telah membantu karier saya, betapa saya suka bekerja dengannya. Ada air mata, yang bukan hal normal di ruang ganti ketika seorang manajer pergi."
Terry juga menegaskan kekaguman besarnya kepada sang manajer sambil menyalahkan dirinya sendiri atas hasil imbang 1-1 di Liga Champions melawan Rosenborg yang pada akhirnya memicu pemecatan itu: "Saya akan meninggalkan lapangan itu di dalam peti mati demi dia. Anda melihat pria-pria dewasa, air mata mengalir di wajah mereka, tidak benar-benar mengerti kenapa. Dan bahkan sampai hari ini saya masih merasa, itu salah saya.
"Ketika kami imbang di pertandingan Liga Champions itu, pemain yang saya jaga mencetak gol. Jika saya tidak membiarkan orang itu mencetak gol, apakah dia akan bertahan beberapa tahun lagi? Siapa yang tahu? Saya masih merasa semacam bertanggung jawab atas itu, jika itu masuk akal. Sangat mengecewakan bagaimana semuanya berakhir, jika saya jujur. Saya benar-benar mencintainya dan mengaguminya, dan saya lebih terpukul daripada siapa pun, sejujurnya."
Gesekan internal meretakkan hubungan
Mourinho menjelaskan bahwa keretakan dengan Abramovich dipicu oleh campur tangan pihak luar yang mulai melemahkan struktur operasional internal klub.
Membuka dinamika internal dalam hierarki klub, Mourinho mengungkapkan: "Dalam pekerjaan saya, segitiga: Jose, Peter Kenyon, Roman disusupi orang-orang asing. Pada awalnya, Anda bermain di Stamford Bridge, Anda melihat ke boks, Roman, istrinya, dengan satu atau dua orang kepercayaannya. Beberapa musim kemudian: mantan pemain, agen. Orang-orang seperti ini, mereka tahu di mana uangnya berada."
Mourinho kemudian mengenang permintaan tak biasa dari Abramovich yang membuat hubungan mereka menegang setelah ia menolak meninggalkan sesi latihan tim: "Saya pikir Roman berubah. Sebagai contoh, suatu hari Peter datang kepada saya dengan cukup canggung dan dia berkata kepada saya, 'Jose, saya harus mengatakan sesuatu kepada Anda. Bos sedang berada di Sardinia dengan kapal-kapal ini, dan orang-orang yang bekerja di kapal-kapal ini bermain sepakbola melawan orang-orang dari hotel, dan mereka kalah. Bisakah Anda pergi ke sana untuk memenangkan sebuah pertandingan baginya?' 'Tidak, Peter, saya ada latihan hari ini. Saya harus bersiap untuk besok; saya tidak bisa pergi'. Dan dia tidak senang dengan itu."
- Getty Images
Perilisan dokumenter mendekati penayangan perdana
Perilisan serial dokumenter 'Mourinho' di Netflix pada Selasa ini akan memberikan gambaran intim tentang perjalanan karier sang manajer legendaris. Dokumenter itu juga mengungkap rahasia besar bahwa Mourinho telah menyetujui kontrak untuk menggantikan Sir Alex Ferguson di Manchester United pada 2013 sebelum akhirnya mundur demi bergabung kembali dengan Chelsea. Para penonton akan mendapatkan wawasan langka mengenai dinamika kompleks yang membingkai hubungannya dengan dewan klub maupun para pemain.
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