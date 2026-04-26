Goal.com
Live
Coventry City v Wrexham AFC - Sky Bet Championship
Moataz Elgammal

Diterjemahkan oleh

Frank Lampard berjanji akan merekrut pemain baru untuk Coventry di tengah perayaan gelar juara Championship usai kemenangan atas Wrexham

Transfers
Frank Lampard telah memperingatkan bahwa Coventry City harus bertindak cepat dan tegas di bursa transfer musim panas untuk memastikan kembalinya mereka ke Liga Premier tidak berakhir dengan degradasi langsung. Berbicara di tengah euforia perayaan gelar juara Championship setelah kemenangan 3-1 atas Wrexham, sang manajer menegaskan bahwa persiapan harus segera dimulai untuk menutup kesenjangan yang sangat besar menuju kasta tertinggi.

  • Sky Blues mengakhiri musim dengan gemilang

    Lampard menyaksikan timnya menegaskan dominasi mereka di Championship dengan kemenangan meyakinkan 3-1 atas Wrexham, sehingga mengumpulkan total poin yang mengesankan sebanyak 92. Kemenangan ini memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka menjadi tujuh pertandingan dan memastikan perayaan gelar juara di kandang disambut dengan tambahan tiga poin. Saat merefleksikan berakhirnya absen selama 25 tahun dari Liga Premier, ia berkata: "Luar biasa, bukan? Liga ini sangat berat. Kami tahu itu, mengalaminya, dan tim ini, para pemain telah berjuang, dan kini mereka mendominasi musim ini dalam hal poin yang mereka kumpulkan. Penampilan hari ini, itu tidak mudah, setelah promosi melawan Blackburn, dan memenangkan gelar melawan Portsmouth. Para pemain menikmati momen itu sebentar setelah itu. Lalu Anda meminta mereka untuk bertanding lagi melawan tim yang sedang berjuang untuk playoff dan tim kuat di liga ini, dan sekali lagi mereka menunjukkan apa yang mereka miliki di hadapan para pendukung tuan rumah. Dan ini adalah tahun yang istimewa yang ditutup dengan sempurna di kandang dengan mengangkat trofi. Hebat, luar biasa."

  • Coventry City v Portsmouth - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    Lampard mengeluarkan peringatan soal transfer

    Terlepas dari euforia saat penyerahan trofi, sang manajer segera mengalihkan fokusnya ke tugas berat untuk bertahan di kasta tertinggi. Mengingat banyak tim yang baru saja promosi kesulitan beradaptasi, ia bertekad untuk menghindari label sebagai klub yo-yo. Tahun lalu, ketiga klub yang promosi itu menghabiskan total £300 juta. Ia mengakui: "Ini tantangan besar, bukan? Kita lihat dengan banyaknya tim yang naik dan turun kasta, ini adalah langkah besar, dan untuk mendapatkan pijakan di Liga Premier itu sulit. Kami punya banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Kami akan melakukannya dengan cepat, dan saya rasa kami memang harus melakukannya dengan cepat. Keputusan mengenai banyak hal ini ada di tangan pemilik karena dia adalah bos di klub sepak bola ini. Namun, pembicaraan jelas harus dilakukan dengan cepat, tapi mari nikmati momen kecil ini."

  • "Aku bisa melakukan banyak hal sekaligus"

    Coventry telah mengambil langkah-langkah untuk memperkuat skuad mereka, dengan secara permanen merekrut bintang pinjaman Frank Onyeka dan berupaya mendatangkan kiper Carl Rushworth. Ketika ditanya soal istirahat, Lampard bercanda: "Tentu saja. Saya bisa melakukan banyak hal sekaligus. Saya bisa ngobrol sambil liburan, nggak masalah."


  • Coventry City v Portsmouth - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    Mempersiapkan diri untuk liga utama

    Menjelang penutupan bursa transfer musim panas, Coventry tengah menghadapi masa kritis dalam proses perombakan besar-besaran. Mereka harus segera mengidentifikasi dan merekrut pemain-pemain berkualitas tinggi untuk memastikan mereka tetap kompetitif pada musim depan. Kemampuan mereka untuk berinvestasi besar-besaran dan mengintegrasikan pemain baru dengan cepat pada akhirnya akan menentukan kelangsungan hidup mereka dalam jangka panjang di Liga Premier yang sangat kompetitif.

Championship
Watford crest
Watford
WAT
Coventry City crest
Coventry City
COV
Championship
Wrexham crest
Wrexham
WRE
Middlesbrough crest
Middlesbrough
MID