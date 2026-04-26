Frank Lampard berjanji akan merekrut pemain baru untuk Coventry di tengah perayaan gelar juara Championship usai kemenangan atas Wrexham

Lampard menyaksikan timnya menegaskan dominasi mereka di Championship dengan kemenangan meyakinkan 3-1 atas Wrexham, sehingga mengumpulkan total poin yang mengesankan sebanyak 92. Kemenangan ini memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka menjadi tujuh pertandingan dan memastikan perayaan gelar juara di kandang disambut dengan tambahan tiga poin. Saat merefleksikan berakhirnya absen selama 25 tahun dari Liga Premier, ia berkata: "Luar biasa, bukan? Liga ini sangat berat. Kami tahu itu, mengalaminya, dan tim ini, para pemain telah berjuang, dan kini mereka mendominasi musim ini dalam hal poin yang mereka kumpulkan. Penampilan hari ini, itu tidak mudah, setelah promosi melawan Blackburn, dan memenangkan gelar melawan Portsmouth. Para pemain menikmati momen itu sebentar setelah itu. Lalu Anda meminta mereka untuk bertanding lagi melawan tim yang sedang berjuang untuk playoff dan tim kuat di liga ini, dan sekali lagi mereka menunjukkan apa yang mereka miliki di hadapan para pendukung tuan rumah. Dan ini adalah tahun yang istimewa yang ditutup dengan sempurna di kandang dengan mengangkat trofi. Hebat, luar biasa."