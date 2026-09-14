Manajer Coventry, Lampard, menolak mencari kambing hitam dan mengakui adanya jurang kualitas yang jelas antara timnya dan tim tamu. Juru taktik itu menyoroti hilangnya konsentrasi timnya saat gol kedua serta hilangnya kendali setelah kartu merah di awal babak kedua.

Saat menyampaikan tuntutannya kepada skuad ketika berbicara kepada Sky Sports, mantan gelandang Inggris itu berkata: "Kami harus realistis di liga ini. Mereka adalah tim yang bagus. Kami memulai dengan baik, gol yang paling mengecewakan adalah gol kedua dan itu adalah kesalahan yang tidak bisa Anda lakukan di level ini.

"Jika Anda melihat kembali hingga kartu merah, kami memiliki momen-momen bagus, tetapi setelah bermain dengan 10 orang itu menjadi pertandingan yang berbeda melawan tim dengan banyak kualitas. Para pemain memberikan segalanya hingga akhir, tetapi ini tidak terasa menyenangkan. Kami harus mengambil tanggung jawab dan memahami itulah level yang perlu kami capai."