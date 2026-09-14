APL
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Frank Lampard berikan cek realitas saat Coventry City samai rekor tak diinginkan Premier League usai dibantai Brighton
Lima gol menghukum tuan rumah
Charalampos Kostoulas membuka skor untuk Brighton pada menit ke-35 sebelum Malick Yalcouye menggandakan keunggulan pada awal babak kedua, disusul kartu merah langsung untuk Taiwo Awoniyi akibat sikutan hanya dua menit kemudian. Tim tamu memanfaatkan keunggulan jumlah pemain atas tuan rumah lewat penalti Pascal Gross, gol jarak jauh dari Lewis Dunk, dan penyelesaian akhir Yasin Ayari pada masa injury time. Kekalahan telak 5-0 itu memastikan Coventry menelan kekalahan keempat beruntun tanpa mencetak satu gol pun untuk memulai musim.
- APL
Lampard menuntut standar yang lebih tinggi
Manajer Coventry, Lampard, menolak mencari kambing hitam dan mengakui adanya jurang kualitas yang jelas antara timnya dan tim tamu. Juru taktik itu menyoroti hilangnya konsentrasi timnya saat gol kedua serta hilangnya kendali setelah kartu merah di awal babak kedua.
Saat menyampaikan tuntutannya kepada skuad ketika berbicara kepada Sky Sports, mantan gelandang Inggris itu berkata: "Kami harus realistis di liga ini. Mereka adalah tim yang bagus. Kami memulai dengan baik, gol yang paling mengecewakan adalah gol kedua dan itu adalah kesalahan yang tidak bisa Anda lakukan di level ini.
"Jika Anda melihat kembali hingga kartu merah, kami memiliki momen-momen bagus, tetapi setelah bermain dengan 10 orang itu menjadi pertandingan yang berbeda melawan tim dengan banyak kualitas. Para pemain memberikan segalanya hingga akhir, tetapi ini tidak terasa menyenangkan. Kami harus mengambil tanggung jawab dan memahami itulah level yang perlu kami capai."
Manajer menyoroti awal yang sulit
Kekalahan telak itu menyamai kekalahan terbesar bersama dalam karier Lampard sebagai manajer dan membuat Coventry menyamai catatan buruk Crystal Palace dari musim 2017-18. Meski timnya masih terpaku di dasar klasemen tanpa poin dan tanpa gol, ia menunjuk pada rangkaian laga pembuka berat yang telah mereka jalani melawan tim pemburu gelar Arsenal dan Manchester City.
Mantan bos Chelsea itu mendesak para pemainnya agar tidak larut dalam rasa kasihan pada diri sendiri dan meningkatkan etos kerja mereka di level tertinggi: "Kami hanya terus bekerja. Kami baru menjalani empat pertandingan musim ini ketika kami telah memainkan dua laga tersulit [tandang ke Arsenal dan Manchester City]. Anda selalu harus terus bekerja dan rasanya berbeda di Premier League.
"Tekanannya lebih besar dan banyak pemain belum pernah mendekati situasi itu. Kami tidak mengasihani diri sendiri dan mereka harus terus bekerja dan bekerja. Saya sudah berada dalam situasi ini berkali-kali. Saya lebih kecewa dengan Hull daripada hari ini. Itu adalah tim Brighton yang sangat klinis."
- APL
Jadwal berat menguji tekad
Coventry City harus segera bangkit saat menjamu sesama tim kasta tertinggi Aston Villa pada putaran ketiga Carabao Cup, Rabu, 16 September. Pencarian mereka untuk gol dan poin pertama di liga berlanjut dengan lawatan ke markas Nottingham Forest pada akhir pekan sebelum jeda internasional. Pasukan Lampard perlu menajamkan daya gedor serangan mereka dan memperkuat organisasi pertahanan sebelum menyambut Newcastle United pada pertengahan Oktober.
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