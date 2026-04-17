Frank Lampard berhasil! Coventry memastikan promosi ke Liga Premier berkat hasil imbang dramatis di menit-menit akhir saat bertandang ke Blackburn

Coventry tahu bahwa satu poin saja di kandang Blackburn sudah cukup untuk memastikan kelangsungan mereka di kasta tertinggi, namun mereka harus berjuang keras menghadapi tim Rovers yang gigih dan sedang berjuang menghindari degradasi.

Tim tuan rumah secara mengejutkan memimpin di pertengahan babak kedua. Namun, Bobby Thomas muncul sebagai pahlawan pada menit ke-85, melompat paling tinggi untuk menyundul bola dengan keras dari tendangan bebas yang krusial. Gol tersebut memicu perayaan meriah di antara 7.000 pendukung yang datang jauh-jauh yang telah menunggu momen ini selama seperempat abad.