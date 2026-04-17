Blackburn Rovers v Coventry City - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

Frank Lampard berhasil! Coventry memastikan promosi ke Liga Premier berkat hasil imbang dramatis di menit-menit akhir saat bertandang ke Blackburn

F. Lampard
Coventry City
Premier League
Blackburn Rovers vs Coventry City
Blackburn Rovers
Championship

Frank Lampard secara resmi kembali ke Liga Premier setelah membawa Coventry City promosi langsung ke Liga Premier berkat hasil imbang 1-1 yang menegangkan melawan Blackburn Rovers. The Sky Blues akhirnya mengakhiri masa absen mereka selama 25 tahun dari kasta tertinggi dengan cara yang dramatis di Ewood Park.

  Drama di menit-menit akhir di Ewood Park

    Coventry tahu bahwa satu poin saja di kandang Blackburn sudah cukup untuk memastikan kelangsungan mereka di kasta tertinggi, namun mereka harus berjuang keras menghadapi tim Rovers yang gigih dan sedang berjuang menghindari degradasi.

    Tim tuan rumah secara mengejutkan memimpin di pertengahan babak kedua. Namun, Bobby Thomas muncul sebagai pahlawan pada menit ke-85, melompat paling tinggi untuk menyundul bola dengan keras dari tendangan bebas yang krusial. Gol tersebut memicu perayaan meriah di antara 7.000 pendukung yang datang jauh-jauh yang telah menunggu momen ini selama seperempat abad.

  • Blackburn Rovers v Coventry City - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    Lampard membungkam para pengkritik

    Bagi Lampard, promosi ini merupakan kemenangan pribadi yang luar biasa sekaligus pemulihan reputasi manajerialnya yang signifikan. Setelah menggantikan legenda klub Mark Robins pada November 2024, Lampard telah mengubah Coventry menjadi tim paling menyerang dan ditakuti di Championship.

    Meskipun musim pertamanya berakhir dengan kekecewaan di babak play-off melawan Sunderland, Lampard menolak membiarkan timnya patah semangat. Musim ini, mereka telah mendominasi divisi tersebut, mencetak lebih banyak gol daripada tim mana pun dan mempertahankan konsistensi yang tak bisa ditandingi oleh rival-rival mereka. Sorakan 'Super Frankie Lampard' bergema di sekitar Ewood Park saat jelas bahwa tugas telah diselesaikan.

  Perjalanan panjang menuju puncak

    Perjalanan Coventry kembali ke Liga Premier merupakan salah satu yang paling berat dalam sejarah sepak bola Inggris, yang diwarnai perselisihan terkait stadion dan penurunan performa hingga ke Liga Dua. Setelah terdegradasi dari kasta tertinggi pada tahun 2001, klub ini telah melewati beberapa masa kelam, namun stabilitas yang kini tercipta di bawah asuhan mantan manajer Chelsea itu akhirnya membuahkan hasil.

    Hasil imbang ini berarti Millwall yang berada di posisi ketiga secara matematis tidak lagi bisa mengejar Sky Blues. Sementara Coventry merayakan, persaingan sengit masih berlangsung di bawah mereka, dengan Ipswich Town, Middlesbrough, Southampton, dan The Lions masih berjuang untuk memperebutkan satu tempat promosi otomatis terakhir dan posisi play-off.

  • Blackburn Rovers v Coventry City - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    Champagne akhirnya tidak lagi disimpan di dalam es

    Pesta seharusnya sudah dimulai akhir pekan lalu, tetapi kegagalan yang mengecewakan untuk mengalahkan Sheffield Wednesday yang sudah terdegradasi memaksa pasukan Lampard harus menunggu tujuh hari lagi. Penundaan itu seolah-olah semakin mempertajam ketegangan pada Jumat malam, tetapi karakter ulet yang ditanamkan Lampard dalam tim ini akhirnya terlihat jelas.

