Frank Lampard berharap kemenangan bersejarah Coventry City atas Nottingham Forest menjadi batu loncatan krusial

Coventry meraih kemenangan di kasta tertinggi untuk pertama kalinya dalam 25 tahun, berkat gol Dasilva pada babak kedua. Lampard merasakan kelegaan yang luar biasa.

Saat ditanya apakah kemenangan itu bisa menjadi batu loncatan, Lampard menyatakan: "Saya harap begitu, dan kami harus tetap berpijak di bumi karena ini baru satu kemenangan, dan kami sudah merasakan betapa kejamnya liga ini." Ia menekankan pentingnya hasil tersebut, dengan menambahkan: "Setiap kemenangan adalah sebuah kelegaan, apa pun itu. Maksud saya, terutama dalam posisi kami, karena Anda berada di dasar klasemen, Anda ingin menang karena Anda tidak suka melihatnya."