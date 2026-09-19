Getty Images Sport
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Frank Lampard berharap kemenangan bersejarah Coventry City atas Nottingham Forest menjadi batu loncatan krusial
Lampard lega berkat kemenangan krusial
Coventry meraih kemenangan di kasta tertinggi untuk pertama kalinya dalam 25 tahun, berkat gol Dasilva pada babak kedua. Lampard merasakan kelegaan yang luar biasa.
Saat ditanya apakah kemenangan itu bisa menjadi batu loncatan, Lampard menyatakan: "Saya harap begitu, dan kami harus tetap berpijak di bumi karena ini baru satu kemenangan, dan kami sudah merasakan betapa kejamnya liga ini." Ia menekankan pentingnya hasil tersebut, dengan menambahkan: "Setiap kemenangan adalah sebuah kelegaan, apa pun itu. Maksud saya, terutama dalam posisi kami, karena Anda berada di dasar klasemen, Anda ingin menang karena Anda tidak suka melihatnya."
- Getty Images Sport
Melewati jadwal awal yang berat
Coventry menghadapi lawan-lawan tangguh pada awal musim, kebobolan 10 gol dalam empat kekalahan beruntun. Merefleksikan dampak psikologisnya, Lampard menambahkan: "Di atas kertas kami telah menghadapi dua pertandingan terberat, mungkin melawan [Manchester] City dan Arsenal, tetapi itu tidak penting.
Poin kami tetap nol setelah empat pertandingan dan itu menyakitkan." Mengakui pentingnya raihan poin pertama mereka pada momen yang tepat, ia mencatat: "Jadi saya pikir menjelang jeda, ya, tentu saja, agar semua orang bisa sedikit beristirahat, merasa senang soal itu. Anda tahu itu adalah titik awalnya, jadi mereka bisa memanfaatkannya."
Glasner menyoroti perjuangan mental
Nottingham Forest menelan kekalahan kedua mereka di liga, yang membuat mereka tertahan di peringkat ke-12 dengan lima poin. Mereka sempat mencetak gol penyeimbang di akhir laga lewat Igor Jesus, tetapi dianulir VAR, namun manajer Oliver Glasner menyoroti mentalitas timnya.
Glasner mengakui: "Bagi saya, sejujurnya, untuk pertama kalinya saya merasakan beban masa lalu. Para pemain sangat pendiam sebelum pertandingan." Menjelaskan kecemasan skuadnya, ia menambahkan: "Saya hanya melihat dan merasakan bahwa semua orang, katakanlah, yang mengenakan seragam merah, menjadi gugup hari ini, dan saya pikir ini, bagi saya sekarang, dan saya masih dalam proses memahami para pemain, memahami Forest, mungkin menjadi bagian terbesar dari apa yang harus kami kendalikan, agar tidak merasakan tekanan ini."
- Getty Images Sport
Apa langkah Coventry selanjutnya?
Setelah jeda internasional selama tiga pekan, Coventry akan berupaya memanfaatkan momentum yang diraih dengan susah payah ini saat bertandang menghadapi Tottenham Hotspur. Dengan Tottenham yang masih mencari kemenangan pertama mereka musim ini, Lampard akan memandang laga tandang mendatang sebagai peluang emas untuk mengamankan hasil krusial lainnya dan menjauhkan timnya dari zona degradasi.
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