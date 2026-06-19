Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Frank Lampard akan menandatangani kontrak jangka panjang dengan Coventry setelah mengakhiri absennya selama 25 tahun dari Liga Premier
Pembicaraan mengenai kontrak manajerial terus berlanjut
The Sky Blues tengah menjalani negosiasi lanjutan untuk mengamankan masa depan manajer mereka menyusul keberhasilan mereka meraih gelar juara Championship baru-baru ini. Menurut laporan dari The Telegraph, mantan manajer Chelsea tersebut hampir menyelesaikan perpanjangan kontrak jangka panjang setelah membawa tim tersebut meraih trofi divisi kedua dengan raihan 95 poin yang mengesankan. Dengan sisa masa kontrak saat ini yang tinggal sedikit lebih dari satu tahun, kesepakatan yang akan segera tercapai ini memberikan dorongan struktural yang sangat besar menjelang kembalinya mereka ke kasta tertinggi.
- Getty Images Sport
Perencanaan transfer strategis sedang berlangsung
Di balik pintu tertutup, dialog antara manajer dan pemilik klub Doug King telah bergeser ke arah penyusunan rencana bertahan yang kokoh. Lampard telah sepenuhnya terlibat dalam proyek ini dan sedang sibuk mengidentifikasi pemain-pemain berkualitas yang mampu beradaptasi dengan tuntutan berat Liga Premier. Pihak manajemen berencana meniru dukungan finansial yang agresif yang memungkinkan tim-tim yang baru promosi seperti Nottingham Forest dan Sunderland untuk berkembang pesat selama musim kembalinya mereka masing-masing.
Rencana perekrutan musim panas yang ambisius
Klub ini menghadapi tantangan mendesak di bursa transfer saat mereka berupaya membangun skuad yang tangguh sebelum latihan pramusim dimulai. Salah satu tujuan utamanya adalah memastikan stabilitas pertahanan yang berkelanjutan, meskipun Brighton baru-baru ini menolak tawaran awal sebesar £20 juta dari Coventry untuk kiper Carl Rushworth. Lampard akan memanfaatkan rekam jejak prestasinya yang gemilang, termasuk pengalaman melatih Chelsea dan Everton di masa lalu, untuk menarik lebih banyak pemain bintang ke klub ini.
- Getty Images Sport
Pertandingan pembuka musim yang menantang menanti
Coventry akan menghadapi ujian taktis yang sangat berat saat mereka memulai musim Liga Premier dengan lawatan yang menantang ke markas juara bertahan Arsenal pada Jumat, 21 Agustus. Sejarah sangat berpihak pada tuan rumah, karena juara bertahan telah memenangkan ketujuh pertandingan pembuka musim sebelumnya melawan tim-tim yang baru promosi. Lampard kemudian akan menandai pertandingan kandang bersejarah pertama mereka dalam seperempat abad melawan sesama tim promosi, Hull City, pada akhir pekan berikutnya.