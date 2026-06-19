Frank Lampard akan menandatangani kontrak jangka panjang dengan Coventry setelah mengakhiri absennya selama 25 tahun dari Liga Premier

The Sky Blues tengah menjalani negosiasi lanjutan untuk mengamankan masa depan manajer mereka menyusul keberhasilan mereka meraih gelar juara Championship baru-baru ini. Menurut laporan dari The Telegraph, mantan manajer Chelsea tersebut hampir menyelesaikan perpanjangan kontrak jangka panjang setelah membawa tim tersebut meraih trofi divisi kedua dengan raihan 95 poin yang mengesankan. Dengan sisa masa kontrak saat ini yang tinggal sedikit lebih dari satu tahun, kesepakatan yang akan segera tercapai ini memberikan dorongan struktural yang sangat besar menjelang kembalinya mereka ke kasta tertinggi.