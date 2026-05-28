Franco Mastantuono terancam dicoret dari skuad Argentina menjelang Piala Dunia, meski tidak ada kekhawatiran terkait kondisi fisik pemain muda Real Madrid tersebut
Bintang muda Madrid terancam tidak dipanggil
Menurut laporan dari AS, Mastantuono berisiko tidak masuk dalam skuad akhir Argentina untuk Piala Dunia. Penyerang berusia 18 tahun itu bergabung dengan pemusatan latihan tim nasional di kompleks latihan Lionel Messi di Buenos Aires, setelah menjalani musim debut yang sulit di Madrid dengan 23 penampilan. Meskipun kondisi fisiknya sangat prima, tempatnya di pesawat menuju turnamen tersebut masih jauh dari pasti. Pada akhirnya, jika pemain muda ini tidak dipanggil, hal itu murni karena pertimbangan taktis manajer, bukan karena masalah cedera.
Scaloni tetap membuka berbagai kemungkinan
Staf teknis sedang mengevaluasi setiap pemain yang masuk daftar awal dengan cermat menjelang batas waktu akhir pekan ini. Menanggapi dilema pemilihan ini, Scaloni mengatakan: "Kami masih memiliki beberapa keraguan yang akan kami selesaikan dalam beberapa hari ke depan."
Ia kemudian menekankan bahwa kriteria utama untuk lolos dari pemangkasan skuad yang akan datang tetaplah "penampilan para pemain, bahwa mereka tiba dalam kondisi prima". Akibatnya, kemungkinan Mastantuono tidak masuk skuad akan menjadi keputusan murni taktis.
AFA terbelah terkait pemain muda
Pendapat di dalam Asosiasi Sepak Bola Argentina terbelah terkait integrasi segera sang penyerang ke tim nasional. Pemain tersebut tetap masuk dalam daftar cadangan bersama Emi Buendia, Matias Soule, dan Agustin Giay, sambil menunggu apakah ada anggota skuad yang cedera yang harus mundur.
Daftar pemain cedera mengubah dinamika
Harapan Mastantuono di turnamen ini bergantung pada hasil tes kebugaran khusus bagi trio pemain yang cedera, yakni Nahuel Molina, Nico Gonzalez, dan Gonzalo Montiel. Jika salah satu dari mereka gagal dalam penilaian khusus tersebut, akan muncul peluang taktis sebelum Scaloni menetapkan susunan pemainnya untuk menghadapi tantangan-tantangan mendatang. Juara bertahan ini sangat membutuhkan kondisi kebugaran skuad yang prima sebelum memulai upaya mempertahankan gelar juara dunia mereka di Grup J melawan Aljazair, Austria, dan Yordania.