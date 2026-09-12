Getty Images Sport
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Franco Mastantuono, pemain pinjaman dari Real Madrid, memecahkan rekor bersejarah Lionel Messi dalam penampilan menawan di Serie A
Mastantuono mencetak sejarah di Italia
Mastantuono mengumumkan kedatangannya di Serie A dengan cara yang spektakuler. Pemain pinjaman Real Madrid itu mencetak hat-trick untuk Fiorentina pada Jumat guna memastikan kemenangan 4-2 atas Venezia.
Dengan demikian, ia melampaui Messi sebagai pemain Argentina termuda yang mencetak hat-trick di lima liga top Eropa. Mastantuono menorehkan pencapaian bersejarah itu saat baru berusia 19 tahun 28 hari. Tiga golnya yang berkesan memberi Fiorentina poin pertama mereka pada musim baru. Kemenangan tandang krusial itu juga mengangkat tim Italia tersebut ke peringkat ke-15 klasemen liga.
Melampaui legenda Barcelona
Mastantuono 231 hari lebih muda daripada Messi saat ia mencetak hat-trick pertamanya untuk Barcelona. Penyerang legendaris itu mencapai tonggak terkenalnya tersebut saat melawan Real Madrid pada Maret 2007.
Aksi heroik sang remaja sangat dibutuhkan setelah Akor Adams membawa Venezia unggul pada menit ke-22. Gelandang Amerika Serikat Gianluca Busio mencatatkan assist lewat rangkaian permainan apik untuk memberi tuan rumah keunggulan awal.
Mastantuono merespons dengan brilian lewat dua gol hanya dalam satu menit 38 detik saat laga memasuki menit ke-30. Ia menuntaskan hat-trick-nya enam menit menjelang bubaran, setelah lebih dulu menjadi pemain termuda Fiorentina yang mencetak lebih dari satu gol dalam satu pertandingan.
Bangkit dari kesulitan di Madrid
Penampilan tersebut menandai kembalinya performa terbaik yang disambut baik bagi seorang pemain yang dianggap sebagai salah satu prospek paling menjanjikan di sepakbola dunia. Mastantuono awalnya mencuri perhatian saat menjalani debut seniornya bersama River Plate pada usia baru 16 tahun.
Madrid mengalahkan Paris Saint-Germain untuk mendapatkan tanda tangannya pada musim panas 2025, dengan memberikan kontrak enam tahun kepada pemain muda tersebut. Pada bulan yang sama, ia juga menjadi pemain termuda yang mewakili tim nasional Argentina.
Namun, winger itu kesulitan beradaptasi pada musim pertamanya di Spanyol dan gagal memberi dampak besar di Bernabeu. Ia hanya mencetak tiga gol dalam 35 penampilan untuk Madrid musim lalu, catatan yang kini sudah ia samai hanya dalam lima pertandingan bersama Fiorentina di semua kompetisi.
- Getty Images Sport
Menatap ke depan setelah patah hati di Piala Dunia
Musim debut yang sulit di Eropa pada akhirnya membuat Mastantuono kehilangan tempat di skuad Piala Dunia Argentina. Kini, masa peminjamannya selama semusim di Italia memberikan panggung yang sempurna untuk membangun kembali kepercayaan dirinya dan menemukan lagi performa terbaiknya.
Mastantuono akan berharap bisa membangun dari penampilan bersejarah ini saat Fiorentina berupaya naik di klasemen Serie A. Jika ia mempertahankan sentuhan mematikan ini di depan gawang, kembalinya ia ke tim nasional jelas tinggal menunggu waktu.
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