Mastantuono mengumumkan kedatangannya di Serie A dengan cara yang spektakuler. Pemain pinjaman Real Madrid itu mencetak hat-trick untuk Fiorentina pada Jumat guna memastikan kemenangan 4-2 atas Venezia.

Dengan demikian, ia melampaui Messi sebagai pemain Argentina termuda yang mencetak hat-trick di lima liga top Eropa. Mastantuono menorehkan pencapaian bersejarah itu saat baru berusia 19 tahun 28 hari. Tiga golnya yang berkesan memberi Fiorentina poin pertama mereka pada musim baru. Kemenangan tandang krusial itu juga mengangkat tim Italia tersebut ke peringkat ke-15 klasemen liga.