Real Madrid sedang bersiap meminjamkan sensasi remaja Mastantuono pada musim panas ini, menurut Marca. Setelah pertemuan antara klub dan perwakilan sang pemain pada awal pekan ini, kedua pihak sepakat bahwa kepindahan sementara adalah langkah terbaik untuk perkembangannya. Pemain muda Argentina itu kesulitan mendapatkan menit bermain secara konsisten dalam musim debutnya di Santiago Bernabeu.

Real Madrid kini yakin bahwa ia membutuhkan menit bermain reguler di tim utama untuk menunjukkan bakat besar yang sebelumnya membawanya ke Eropa. Agustus diperkirakan akan menjadi bulan yang menentukan dalam membentuk masa depan jangka pendek sang remaja. Klub ingin memastikan mereka menemukan lingkungan yang sempurna untuk kelanjutan perkembangannya di benua ini.











