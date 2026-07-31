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Franco Mastantuono ke Serie A? Tiga klub tertarik saat Real Madrid berupaya mengatur transfer setelah musim debut yang sulit bagi remaja Argentina itu
Mastantuono bersiap tinggalkan Madrid
Real Madrid sedang bersiap meminjamkan sensasi remaja Mastantuono pada musim panas ini, menurut Marca. Setelah pertemuan antara klub dan perwakilan sang pemain pada awal pekan ini, kedua pihak sepakat bahwa kepindahan sementara adalah langkah terbaik untuk perkembangannya. Pemain muda Argentina itu kesulitan mendapatkan menit bermain secara konsisten dalam musim debutnya di Santiago Bernabeu.
Real Madrid kini yakin bahwa ia membutuhkan menit bermain reguler di tim utama untuk menunjukkan bakat besar yang sebelumnya membawanya ke Eropa. Agustus diperkirakan akan menjadi bulan yang menentukan dalam membentuk masa depan jangka pendek sang remaja. Klub ingin memastikan mereka menemukan lingkungan yang sempurna untuk kelanjutan perkembangannya di benua ini.
- Getty Images Sport
Raksasa Serie A mengincar remaja itu
Kembali ke mantan klubnya, River Plate, sempat muncul sebagai opsi menarik bagi pemain muda itu. Namun, Madrid dengan tegas menutup pintu untuk kepindahan apa pun kembali ke Amerika Selatan, dengan menegaskan bahwa ia harus melanjutkan proses pematangannya di Eropa. Dengan kepindahan ke Premier League juga sepenuhnya dikesampingkan, Italia kini menjadi tujuan yang paling mungkin.
Pemain berusia 18 tahun itu juga memegang paspor Italia, sehingga perpindahan ke Serie A menjadi sangat menarik bagi calon peminat. Laporan yang sama mengklaim bahwa Fiorentina sudah melakukan kontak resmi dengan Real Madrid terkait potensi kesepakatan peminjaman. Sementara itu, Napoli dan AC Milan juga memantau situasi tersebut dengan saksama, setelah sebelumnya menyatakan minat pada pemain Argentina itu.
Mencari kecocokan taktis yang sempurna
Tujuan utama Madrid adalah menemukan klub yang akan memainkan Mastantuono di peran nomor 10 favoritnya. Posisi sentral ini sangat cocok dengan gaya bermainnya dan memungkinkannya mengatur tempo permainan. Selama berada di ibu kota Spanyol, remaja itu dipaksa beradaptasi dengan sistem taktik yang tidak familiar baginya.
Baik Xabi Alonso maupun Alvaro Arbeloa tidak menggunakan gelandang serang tradisional, yang kerap mendorong pemain muda itu ke sayap kanan. Real Madrid bertekad menghindari terulangnya ketidakcocokan posisi ini. Mereka hanya akan menyetujui kepindahan pinjaman jika pelatih penerima menjamin bahwa Mastantuono akan beroperasi sebagai playmaker sentral.
- Getty Images Sport
Rencana tur pramusim masih belum pasti
Terlepas dari pembicaraan transfer yang sedang berlangsung, Mastantuono tetap menjaga hubungan yang positif dengan manajer baru tim utama Jose Mourinho. Namun, masih sama sekali belum pasti apakah ia akan ikut bepergian bersama skuad untuk tur pramusim mereka yang akan datang. Raksasa Spanyol itu akan meluangkan waktu untuk mengevaluasi dengan cermat semua tawaran yang masuk dalam beberapa pekan ke depan. Sampai keputusan final diambil, Mastantuono harus menunggu untuk mengetahui di mana ia akan bermain pada musim ini.
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