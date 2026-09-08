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Donny Afroni

Diterjemahkan oleh

Franck Kessie mengungkap alasan di balik keputusan sensasionalnya menolak Juventus demi menuntaskan kepulangan emosional ke Atalanta

F. Kessie
Atalanta
Juventus
Serie A

Franck Kessie akhirnya secara resmi buka suara soal keputusannya menolak kepindahan bernilai besar ke Juventus demi memilih pulang secara emosional ke Atalanta. Gelandang asal Pantai Gading itu, yang kembali ke Bergamo hampir satu dekade setelah kepergiannya, mengungkapkan bahwa hatinya pada akhirnya menentukan langkah berikutnya setelah ia meninggalkan Liga Pro Saudi.

  • Kepulangan yang didorong oleh hati

    Dalam presentasi resminya di Mino Favini New Balance Academy, gelandang itu terbuka soal daya tarik mantan klubnya. Meski mendapat minat besar dari raksasa-raksasa Italia lainnya, Kessie menegaskan bahwa Bergamo adalah satu-satunya tujuan yang benar-benar ia pertimbangkan begitu kesempatan untuk kembali mengenakan warna Nerazzurri muncul.

    Berbicara kepada media yang hadir, pemain berusia 29 tahun itu menegaskan ikatan emosionalnya dengan kota tersebut dengan mengatakan: "Saya memilih Atalanta karena ini adalah pilihan yang dibuat dengan hati saya. Saya ingin berterima kasih kepada Luca Percassi dan para pemilik karena memberi saya kesempatan untuk kembali ke Bergamo, yang saya anggap sebagai rumah saya dan kota tempat semuanya bermula. Berkat mereka dan Atalanta, saya bisa mewujudkan impian saya menjadi pesepakbola profesional. Atalanta memberi saya segalanya. Saya sangat bangga bisa kembali ke sini dan menjadi bagian dari proyek ini."

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    Menolak Juventus demi Orobici

    Bursa transfer jarang berjalan tanpa komplikasi, dan kepindahan Kessie pun tidak terkecuali. Juventus sempat sangat sering dikaitkan dengan mantan pemain AC Milan dan Barcelona itu sepanjang bursa transfer, dengan harapan memperkuat lini tengah mereka lewat kehadiran fisik dan kecerdasan taktisnya yang sudah terbukti. Namun, Kessie menegaskan bahwa bukan keputusan yang sulit baginya untuk kembali ke Bergamo meski sempat ada pembicaraan dengan klub asal Turin tersebut.

    Merefleksikan minat dari klub lain, Kessie bersikap pragmatis tetapi tegas dalam alasannya. "Wajar jika banyak tim menanyakan pemain yang baru saja menjadi agen bebas. Saya berbicara dengan tim-tim lain, tentu saja, tetapi opsi ini memberi saya banyak kepercayaan diri sebagai pemain dan sebagai pribadi. Saya memilih Atalanta karena itu adalah keputusan yang dibuat dari hati. Ketika Atalanta meminta saya untuk kembali, saya ingin pulang," jelasnya.

  • Merangkul revolusi Sarri

    Kessie bergabung dengan Atalanta yang telah mengalami evolusi signifikan di bawah arahan Maurizio Sarri. Direktur Olahraga, Cristiano Giuntoli, menggunakan momen perkenalan itu untuk menegaskan kembali keyakinan klub kepada pelatih veteran tersebut, dengan menyebutnya sebagai "orang yang tepat untuk memulai perjalanan baru ini." Kessie sendiri tampak antusias dengan prospek bekerja di bawah Sarri, seraya mencatat bahwa ia siap menyesuaikan permainannya agar sesuai dengan tuntutan spesifik sang pelatih. Entah dimainkan sebagai sosok box-to-box yang tangguh atau dalam peran taktis yang lebih khusus, pemain Pantai Gading itu hanya berfokus pada kesuksesan kolektif, bukan penghargaan individu, saat ia kembali berintegrasi ke dalam skuad.

    "Kami bekerja keras bersama setiap hari. Bagi saya, bukan masalah jika bermain sebagai gelandang bertahan atau bahkan lebih sebagai playmaker. Prioritasnya adalah memberikan yang terbaik untuk tim dan untuk kota ini," kata Kessie.

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  • FRANCK KESSIE IVORY COAST Getty Images

    Ambisi meraih trofi di Bergamo

    Meski nuansa dari kepulangannya tak terbantahkan, Kessie kembali ke Bergamo bukan semata untuk bernostalgia. Gelandang itu berbicara dengan penuh keyakinan soal target klub untuk musim 2026-27, dengan menilai skuad saat ini mampu bersaing memperebutkan gelar tertinggi di kompetisi domestik maupun Eropa. Dengan Stadion Gewiss yang kini memiliki atmosfer lebih intim dan intens setelah renovasi terbaru, Kessie yakin lingkungan tersebut sangat ideal bagi Atalanta untuk mengambil langkah berikutnya dalam perkembangan mereka.

    "Kami ingin berjuang untuk semuanya di sini, di Bergamo. Scudetto, Coppa Italia, Liga Europa, itulah mengapa kami ada di sini. Kami ingin bersaing untuk semuanya," tegasnya.

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