Dalam presentasi resminya di Mino Favini New Balance Academy, gelandang itu terbuka soal daya tarik mantan klubnya. Meski mendapat minat besar dari raksasa-raksasa Italia lainnya, Kessie menegaskan bahwa Bergamo adalah satu-satunya tujuan yang benar-benar ia pertimbangkan begitu kesempatan untuk kembali mengenakan warna Nerazzurri muncul.

Berbicara kepada media yang hadir, pemain berusia 29 tahun itu menegaskan ikatan emosionalnya dengan kota tersebut dengan mengatakan: "Saya memilih Atalanta karena ini adalah pilihan yang dibuat dengan hati saya. Saya ingin berterima kasih kepada Luca Percassi dan para pemilik karena memberi saya kesempatan untuk kembali ke Bergamo, yang saya anggap sebagai rumah saya dan kota tempat semuanya bermula. Berkat mereka dan Atalanta, saya bisa mewujudkan impian saya menjadi pesepakbola profesional. Atalanta memberi saya segalanya. Saya sangat bangga bisa kembali ke sini dan menjadi bagian dari proyek ini."