Dua pemain besar akan datang, setidaknya satu yang bisa pergi. Juventus sedang mematangkan perekrutan Kolo Muani dari Paris Saint-Germain dan Kerim Alajbegovic dari Bayer Leverkusen, investasi ganda senilai lebih dari €90 juta yang akan memaksa klub untuk bekerja di sektor penjualan dalam beberapa pekan ke depan. Carnevali memilih memenuhi keinginan Spalletti sebelum menjual, mulai pekan depan prioritas akan berubah. Kondisi keuangan Juventus tidak sedang baik, dalam konteks ini perhatian perlu diarahkan pada situasi Jonathan David dan Francisco Conceicao.
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Francisco Conceicao bisa meninggalkan Juventus untuk bergabung dengan Manchester United, dan Joshua Zirkzee bisa masuk dalam kesepakatan itu. Jorge Mendes bergerak
David sedang mencari tim
Yang pertama masuk dalam daftar pemain yang akan dilepas, setahun setelah kedatangannya dengan status bebas transfer usai pengalaman di Lille. Yang bersangkutan beberapa kali menyatakan keinginannya untuk tetap bertahan di Turin, menghormati kontraknya yang akan berakhir pada 2030 dengan nilai 6 juta euro per musim, tetapi Juventus punya rencana lain. Klub ingin menjualnya untuk menyeimbangkan keuangan dan membiayai bursa transfer. Saat ini peluang terbesar adalah melihatnya kembali di Ligue 1, dengan Rennes dan terutama Paris FC meminatinya, sementara di Premier League Crystal Palace dan Aston Villa belum melangkah lebih jauh dari sekadar penjajakan. Juventus menginginkan 30 juta euro untuk hak registrasinya.
Conceicao dan Manchester Untid
Enam puluh juta menjadi harga yang diminta untuk Francisco Conceicao, yang dipermanenkan musim panas lalu dari Porto seharga €32 juta, setelah €7 juta (plus €3 juta bonus) untuk peminjamannya pada musim 2024-25. Dari lini serang, pemain Portugal yang tampil di Piala Dunia terakhir di Amerika Tengah-Utara itu adalah sosok yang paling laku di pasar. Dalam dua musim bersama Juventus, ia mencatatkan 11 gol dan 11 assist dalam 82 pertandingan. Manchester United menaruh minat besar kepadanya, karena sedang mencari pemain dengan karakteristik seperti dirinya. Jorge Mendes, sang superagen, sedang bekerja dan dalam beberapa hari ke depan bisa membawa proposal resmi ke Continassa.
Opsi Zirkzee
Menurut laporan media Inggris, United bisa memasukkan Joshua Zirkzee dalam kesepakatan tersebut, pemain yang sangat disukai Spalletti. Pemain Belanda itu, yang juga diminati Roma, memiliki kontrak yang berakhir pada Juni 2029 dengan opsi perpanjangan hingga 2030, dengan gaji sekitar €3,5 juta bersih per musim. Bagi Carrick, ia bukan pilihan utama, sementara masih harus dilihat berapa valuasi yang dipasang pihak Old Trafford untuk hak registrasinya: opsi uang plus Zirkzee untuk Conceicao tidak bisa dikesampingkan.
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