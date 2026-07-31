Francisco Conceicao bisa meninggalkan Juventus untuk bergabung dengan Manchester United, dan Joshua Zirkzee bisa masuk dalam kesepakatan itu. Jorge Mendes bergerak

Enam puluh juta menjadi harga yang diminta untuk Francisco Conceicao, yang dipermanenkan musim panas lalu dari Porto seharga €32 juta, setelah €7 juta (plus €3 juta bonus) untuk peminjamannya pada musim 2024-25. Dari lini serang, pemain Portugal yang tampil di Piala Dunia terakhir di Amerika Tengah-Utara itu adalah sosok yang paling laku di pasar. Dalam dua musim bersama Juventus, ia mencatatkan 11 gol dan 11 assist dalam 82 pertandingan. Manchester United menaruh minat besar kepadanya, karena sedang mencari pemain dengan karakteristik seperti dirinya. Jorge Mendes, sang superagen, sedang bekerja dan dalam beberapa hari ke depan bisa membawa proposal resmi ke Continassa.