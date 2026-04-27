Francesco Farioli memberikan tanggapan tegas terkait spekulasi tentang posisi pelatih Chelsea saat Porto semakin dekat dengan gelar juara liga

Farioli secara resmi membantah kabar yang mengaitkannya dengan posisi manajer yang kosong di Chelsea, dan menegaskan bahwa masa depannya dalam waktu dekat tetap berada di Portugal. Reputasi mantan pelatih Ajax ini kembali meroket sejak mengambil alih Porto pada Juli lalu, dengan membukukan tingkat kemenangan yang luar biasa sebesar 74 persen selama masa jabatannya sejauh ini. Berbicara setelah kemenangan 2-1 yang sulit atas Estrela da Amadora pada hari Minggu, Farioli menanggapi spekulasi seputar minat dari raksasa Liga Premier tersebut. "Saya adalah pelatih Porto dan saya sangat senang berada di sini," katanya.

Ketika ditanya apakah ia dapat menjanjikan kepada para pendukung Porto bahwa ia akan tetap berada di posisinya meskipun tawaran menggiurkan datang dari Stamford Bridge, Farioli tidak ragu-ragu. Pelatih tersebut bersikeras dalam jawabannya kepada para penggemar, dengan tegas menyatakan: "Ya, tentu saja."