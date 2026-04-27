AFP
Francesco Farioli memberikan tanggapan tegas terkait spekulasi tentang posisi pelatih Chelsea saat Porto semakin dekat dengan gelar juara liga
Pencarian pengganti Rosenior
The Blues sedang mencari manajer baru setelah pemecatan Liam Rosenior, dan Farioli dilaporkan menjadi salah satu nama dalam daftar calon mereka. Para direktur olahraga Chelsea telah mengevaluasi beberapa kandidat ternama untuk memimpin skuad musim depan. Ketertarikan Chelsea terhadap mantan manajer OGC Nice ini tidaklah mengejutkan mengingat kariernya yang meroket di jajaran pelatih Eropa. Pelatih asal Italia ini mendapatkan pengakuan internasional karena berhasil mengubah Nice menjadi tim yang tangguh dalam pertahanan di Ligue 1 dan kemudian menghidupkan kembali Ajax, di mana ia berhasil menerapkan model permainan yang terstruktur dengan baik sehingga mengembalikan klub Belanda tersebut ke status sebagai penantang gelar.
Farioli berkomitmen pada proyek Porto
Farioli secara resmi membantah kabar yang mengaitkannya dengan posisi manajer yang kosong di Chelsea, dan menegaskan bahwa masa depannya dalam waktu dekat tetap berada di Portugal. Reputasi mantan pelatih Ajax ini kembali meroket sejak mengambil alih Porto pada Juli lalu, dengan membukukan tingkat kemenangan yang luar biasa sebesar 74 persen selama masa jabatannya sejauh ini. Berbicara setelah kemenangan 2-1 yang sulit atas Estrela da Amadora pada hari Minggu, Farioli menanggapi spekulasi seputar minat dari raksasa Liga Premier tersebut. "Saya adalah pelatih Porto dan saya sangat senang berada di sini," katanya.
Ketika ditanya apakah ia dapat menjanjikan kepada para pendukung Porto bahwa ia akan tetap berada di posisinya meskipun tawaran menggiurkan datang dari Stamford Bridge, Farioli tidak ragu-ragu. Pelatih tersebut bersikeras dalam jawabannya kepada para penggemar, dengan tegas menyatakan: "Ya, tentu saja."
Profil taktisnya menarik minat The Blues
Ketertarikan Chelsea ini muncul saat Porto berada di posisi teratas klasemen Primeira Liga. Dengan keunggulan tujuh poin atas rival terdekatnya, Benfica, dan hanya tersisa tiga pertandingan, Farioli berada di ambang membawa gelar liga pertama bagi klub tersebut sejak 2022. Kemampuan pelatih asal Italia ini dalam mengatur barisan pertahanan dipandang sebagai atribut kunci yang dapat mengatasi masalah pertahanan Chelsea yang terus-menerus. Meskipun nama-nama lain seperti Cesc Fabregas, Xabi Alonso, dan Andoni Iraola telah disebut-sebut terkait posisi tersebut, disiplin taktis dan pengalaman Farioli di level Eropa dilaporkan membuatnya tetap menjadi prioritas utama dalam pertimbangan Chelsea.
Kemenangan sementara memberi Chelsea sedikit kelonggaran
Sementara pencarian pengganti jangka panjang untuk Rosenior masih berlanjut, pelatih sementara Calum McFarlane berhasil menstabilkan tim. McFarlane membawa tim meraih kemenangan penting pada hari Minggu, di mana gol Enzo Fernandez memastikan kemenangan 1-0 atas Leeds United di Wembley, sekaligus memastikan tempat Chelsea di final Piala FA. Meskipun hasil di lapangan positif, tekanan tetap ada pada pemilik klub untuk menunjuk pemimpin tetap yang dapat mewujudkan visi jangka panjang.