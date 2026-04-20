"Foto Terbaik Tahun Ini": Para penggemar FC Bayern menyampaikan dua pesan yang jelas dalam perayaan gelar juara

Sudah lama para penggemar FC Bayern tidak lagi menunjukkan cinta yang begitu terbuka kepada seorang pelatih seperti yang mereka tunjukkan kepada Kompany. Hal itu jelas tidak terjadi pada pendahulu langsung Kompany, Thomas Tuchel dan Julian Nagelsmann. Hansi Flick, pelatih terakhir yang meraih treble, mungkin saja mendapatkannya pada tahun 2020, tetapi saat itu sedang pandemi Corona dan tidak mudah untuk menunjukkan ungkapan cinta secara kolektif di depan umum. Niko Kovac tidak pernah menjadi favorit, sementara pelatih bintang internasional seperti Pep Guardiola dan Carlo Ancelotti tampak agak sulit didekati. Mungkin kita harus kembali ke Jupp Heynckes, pelatih yang meraih treble pada 2013, untuk menemukan perbandingan yang tepat.

Bukan hanya Ketua Dewan Direksi Jan-Christien Dreesen yang merasa "semangat ini", yang saat ini mendominasi tim dan klub secara umum, "sedikit mengingatkan pada 13 tahun yang lalu". Dengan sikapnya yang ramah dan lugas, Kompany di satu sisi berperan penting dalam memastikan suasana di FC Bayern tenang seperti belum pernah terjadi sebelumnya dan hampir tidak ada isu sampingan yang mengganggu. Di sisi lain, dan yang paling penting, tentu saja adalah permainan sepak bola yang mengesankan yang ditunjukkan timnya: sama-sama menarik, dominan, dan sukses.

FC Bayern telah mencetak 161 gol dalam 47 pertandingan resmi musim ini, yang sudah menjadi rekor dalam sejarah klub yang gemilang. Jika diperlukan bukti terakhir mengenai dominasi Munich di Bundesliga, maka bukti itu justru muncul saat pencapaian gelar juara: Hal itu tercapai dengan tim cadangan (delapan perubahan pemain inti dibandingkan dengan kemenangan atas Real Madrid pada Rabu) dan tanpa kesulitan melawan tim peringkat ketiga. Bahwa rotasi yang begitu radikal berhasil, secara tidak langsung juga menunjukkan keahlian Kompany dalam mengelola skuad; di bawah kepemimpinannya, setiap pemain merasa penting.