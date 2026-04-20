Sebenarnya, Vincent Kompany sepertinya sama sekali tidak menginginkannya. Saat tim merayakan gelar juara ke-35 bersama para penggemar tepat di depan tribun selatan, staf pelatih yang dipimpin Kompany menikmati momen istimewa itu beberapa meter di belakang. Berkali-kali kapten Manuel Neuer melambaikan tangan kepada para pelatih agar mendekat ke depan, dan akhirnya mereka pun mengikuti — meski tampak sedikit enggan.
"Foto Terbaik Tahun Ini": Para penggemar FC Bayern menyampaikan dua pesan yang jelas dalam perayaan gelar juara
Begitu tiba di depan gawang, suporter di tribun selatan meneriakkan nama Kompany dengan lantang — dan tiba-tiba saja, pemain Belgia berusia 40 tahun itu tampak sangat bersemangat. Dengan penuh kegembiraan, ia mengangkat kedua tinjunya ke udara, sementara para suporter bersorak riuh, yang terasa lebih keras daripada saat gol tercipta atau saat wasit meniup peluit akhir. Presiden Herbert Hainer kemudian menyebut momen ini sebagai "Gambar Terbaik Tahun Ini".
FC Bayern: Kenangan tahun 2013 kembali terngiang
Sudah lama para penggemar FC Bayern tidak lagi menunjukkan cinta yang begitu terbuka kepada seorang pelatih seperti yang mereka tunjukkan kepada Kompany. Hal itu jelas tidak terjadi pada pendahulu langsung Kompany, Thomas Tuchel dan Julian Nagelsmann. Hansi Flick, pelatih terakhir yang meraih treble, mungkin saja mendapatkannya pada tahun 2020, tetapi saat itu sedang pandemi Corona dan tidak mudah untuk menunjukkan ungkapan cinta secara kolektif di depan umum. Niko Kovac tidak pernah menjadi favorit, sementara pelatih bintang internasional seperti Pep Guardiola dan Carlo Ancelotti tampak agak sulit didekati. Mungkin kita harus kembali ke Jupp Heynckes, pelatih yang meraih treble pada 2013, untuk menemukan perbandingan yang tepat.
Bukan hanya Ketua Dewan Direksi Jan-Christien Dreesen yang merasa "semangat ini", yang saat ini mendominasi tim dan klub secara umum, "sedikit mengingatkan pada 13 tahun yang lalu". Dengan sikapnya yang ramah dan lugas, Kompany di satu sisi berperan penting dalam memastikan suasana di FC Bayern tenang seperti belum pernah terjadi sebelumnya dan hampir tidak ada isu sampingan yang mengganggu. Di sisi lain, dan yang paling penting, tentu saja adalah permainan sepak bola yang mengesankan yang ditunjukkan timnya: sama-sama menarik, dominan, dan sukses.
FC Bayern telah mencetak 161 gol dalam 47 pertandingan resmi musim ini, yang sudah menjadi rekor dalam sejarah klub yang gemilang. Jika diperlukan bukti terakhir mengenai dominasi Munich di Bundesliga, maka bukti itu justru muncul saat pencapaian gelar juara: Hal itu tercapai dengan tim cadangan (delapan perubahan pemain inti dibandingkan dengan kemenangan atas Real Madrid pada Rabu) dan tanpa kesulitan melawan tim peringkat ketiga. Bahwa rotasi yang begitu radikal berhasil, secara tidak langsung juga menunjukkan keahlian Kompany dalam mengelola skuad; di bawah kepemimpinannya, setiap pemain merasa penting.
FC Bayern berharap bisa meraih treble ketiga dalam sejarah klub
Menurut Hainer, Kompany adalah "keberuntungan besar". Padahal, dua tahun lalu—hal ini tak pernah bosan untuk diingat—ia direkrut sebagai pilihan keenam dalam daftar calon pelatih. Namun, agar Kompany tercatat dalam sejarah FC Bayern sebagai salah satu pelatih terhebat, dibutuhkan lebih dari sekadar gelar juara liga; idealnya, sebuah treble. Sejak kemenangan maksimal terakhir pada 2020, peluang untuk itu belum pernah sebaik sekarang. Di Piala DFB, mereka akan menghadapi Bayer Leverkusen di semifinal pada Rabu, lalu di Liga Champions melawan juara bertahan Paris Saint-Germain.
Sesuai dengan itu, para penggemar juga menyanyikan "Europapokal" serta "Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin" selama perayaan—dan dengan demikian mengirimkan pesan kedua yang jelas setelah ungkapan cinta untuk Kompany: Juara memang bagus, tapi itu belum cukup! Pelatih dan para pemainnya ikut bernyanyi dengan penuh semangat, sebuah transisi yang sempurna dari perayaan singkat ke pertandingan-pertandingan yang akan datang.
Tidak ada siraman bir, tidak ada penyerahan trofi juara, atau bahkan pesta internal setelahnya. "Kami fokus dan tidak akan merayakan lagi hari ini," seru Joshua Kimmich kepada para jurnalis yang menunggu saat keluar dari stadion. Harry Kane memastikan bahwa Kompany akan menonton "klip Leverkusen" pada malam yang sama.
FC Bayern München, Jadwal Pertandingan: Pertandingan-pertandingan FCB berikutnya
Tanggal Pertandingan Kompetisi Rabu, 22 April Bayer Leverkusen vs. FC Bayern Piala DFB Sabtu, 25 April FSV Mainz 05 vs. FC Bayern Bundesliga Selasa, 28 April Paris Saint-Germain vs. FC Bayern Liga Champions Sabtu, 2 Mei FC Bayern vs. 1. FC Heidenheim Bundesliga