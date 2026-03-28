Foto nostalgia yang mengesankan ini memperlihatkan debutan Jerman, Lennart Karl, sedang memeluk Julian Nagelsmann saat ia bertugas sebagai pengambil bola Bayern Munich empat tahun yang lalu

Sebelum pertandingan, Nagelsmann mengaku terkesan dengan kemampuan Karl selama sesi latihan. "Saya pikir sesi latihannya sangat bagus," kata Nagelsmann, seperti dikutip dari situs web resmi DFB. "Dia lebih tenang dari yang saya duga dan memberikan kesan yang sangat fokus. Dia sangat percaya diri dalam latihan, tapi tanpa berlebihan. Di usianya, sangat penting baginya untuk bisa mengelola ekspektasi yang tinggi dengan baik. Ketika Anda membawa pemain seusia itu, itu karena dia begitu santai. Saya sangat terkesan dengannya."