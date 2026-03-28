Foto nostalgia yang mengesankan ini memperlihatkan debutan Jerman, Lennart Karl, sedang memeluk Julian Nagelsmann saat ia bertugas sebagai pengambil bola Bayern Munich empat tahun yang lalu
Kisah sukses yang luar biasa di Basel
Kenaikan pesat pemain berusia 18 tahun itu mencapai puncak baru pada Jumat malam saat Jerman meraih kemenangan menegangkan 4-3 atas Swiss. Dimasukkan pada menit ke-63 menggantikan Leroy Sane, Karl tidak menunjukkan tanda-tanda gugup saat ia membantu memicu kebangkitan di akhir pertandingan. Meskipun Florian Wirtz mendominasi berita utama dengan dua golnya yang klinis, justru pergerakan langsung dan bakat kreatif Karl di sayap kananlah yang membantu meregangkan pertahanan Swiss. Ketenangannya dalam transisi di bawah tekanan tinggi akhirnya memungkinkan Wirtz menemukan ruang kosong yang dibutuhkan untuk mencetak gol penentu kemenangan pada menit ke-85.
Dari pinggir lapangan ke lapangan
Setelah pertandingan, sebuah foto bernuansa nostalgia menjadi viral, memperlihatkan Karl yang masih muda memeluk Nagelsmann saat sang pelatih masih menjabat di Bayern Munich. Foto yang diambil hanya empat tahun lalu itu memperlihatkan pemain timnas Jerman saat ini sedang menjalankan tugasnya sebagai ball boy, sementara Nagelsmann meneriakkan instruksi dari area teknis. Potret tersebut menyoroti kecepatan luar biasa dalam perjalanan karier Karl di jajaran Bayern. Dalam beberapa musim singkat, ia telah beralih dari menonton para idolanya dari pinggir lapangan menjadi berbagi ruang ganti bersama mereka.
Terkagum-kagum dengan kualitas pemain muda itu
Sebelum pertandingan, Nagelsmann mengaku terkesan dengan kemampuan Karl selama sesi latihan. "Saya pikir sesi latihannya sangat bagus," kata Nagelsmann, seperti dikutip dari situs web resmi DFB. "Dia lebih tenang dari yang saya duga dan memberikan kesan yang sangat fokus. Dia sangat percaya diri dalam latihan, tapi tanpa berlebihan. Di usianya, sangat penting baginya untuk bisa mengelola ekspektasi yang tinggi dengan baik. Ketika Anda membawa pemain seusia itu, itu karena dia begitu santai. Saya sangat terkesan dengannya."
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Jerman kini bersiap menghadapi Ghana pada hari Senin, sementara para penggemar mendesak agar pemain muda berbakat Bayern itu diberi kesempatan untuk tampil sebagai starter di tim senior. Setelah berhasil membuktikan dirinya sebagai pemain kunci di bawah asuhan Vincent Kompany musim ini, Karl dengan cepat menjadi salah satu talenta paling diincar di dunia sepak bola Eropa — dan kini ia juga mengincar tempat di skuad tim nasional untuk Piala Dunia mendatang.