Pada akhirnya, Nagelsmann gagal karena cara komunikasinya terkait berbagai masalah kepegawaian. "Sayangnya, Julian sudah tidak lagi memiliki kepercayaan yang selama ini dimilikinya—baik sebelum Piala Dunia maupun selama turnamen tersebut berlangsung. Saya merasa hal itu sedikit tidak adil," kata Völler. Namun, keputusan pelatih timnas Jerman dan cara dia mengumumkannya telah menimbulkan suasana yang buruk di dalam tim; pada akhirnya, "tidak ada lagi landasan" untuk kerja sama.

Völler menepis kritik terhadap tempat tinggal tim. Akomodasi tersebut “selalu sebagus peringkat akhir yang diraih. Saya tidak akan membiarkan ada yang mengkritik tempat tinggal itu,” katanya sambil menekankan: “Kondisi latihan sangat luar biasa.” Norwegia, yang menjadi kejutan di Piala Dunia, tinggal di dekat sana dan tidak tersingkir di babak gugur pertama seperti tim DFB.