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"Foto Lena yang mencurigakan saat mengendarai sepeda itu justru merugikan situasinya": Rudi Völler menceritakan bagaimana Julian Nagelsmann kehilangan kepercayaan secara drastis
Pada akhirnya, Nagelsmann gagal karena cara komunikasinya terkait berbagai masalah kepegawaian. "Sayangnya, Julian sudah tidak lagi memiliki kepercayaan yang selama ini dimilikinya—baik sebelum Piala Dunia maupun selama turnamen tersebut berlangsung. Saya merasa hal itu sedikit tidak adil," kata Völler. Namun, keputusan pelatih timnas Jerman dan cara dia mengumumkannya telah menimbulkan suasana yang buruk di dalam tim; pada akhirnya, "tidak ada lagi landasan" untuk kerja sama.
Völler menepis kritik terhadap tempat tinggal tim. Akomodasi tersebut “selalu sebagus peringkat akhir yang diraih. Saya tidak akan membiarkan ada yang mengkritik tempat tinggal itu,” katanya sambil menekankan: “Kondisi latihan sangat luar biasa.” Norwegia, yang menjadi kejutan di Piala Dunia, tinggal di dekat sana dan tidak tersingkir di babak gugur pertama seperti tim DFB.
- AFP
"Dampak dan kekuatan foto-foto tersebut" telah diremehkan
"Kami telah meremehkan 'dampak dan pengaruh foto-foto tersebut'," akui Völler sambil menyinggung "foto misterius Lena yang sedang bersepeda itu, yang justru tidak membantu situasi". Yang dimaksudnya: Istri Nagelsmann terlihat dalam beberapa foto sedang bersepeda menuju tempat latihan selama Piala Dunia. "Tapi bukan karena itu kami gagal mengeksekusi tiga tendangan penalti melawan Paraguay."
Kegagalan ketiga berturut-turut di babak awal Piala Dunia ini bukanlah “kebetulan. Di posisi-posisi tertentu, kami juga tidak lagi berada di level teratas, kelas dunia mutlak. Itu yang harus diperbaiki.” Hal itu akan dilakukan Völler, yang kontraknya dengan DFB akan berakhir pada 2028, bersama pelatih tim nasional pilihan Jürgen Klopp di masa depan.
Perjalanan Karier Julian Nagelsmann sebagai Pelatih Kepala
Periode Tim 2016 - 2019 1899 Hoffenheim 2019 - 2021 RB Leipzig 2021–2023 FC Bayern 2023–2026 Jerman
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