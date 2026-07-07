Goal.com
Live

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
Julian Nagelsmann Lena 2024Getty Images
SID

Diterjemahkan oleh

"Foto Lena yang mencurigakan saat mengendarai sepeda itu justru merugikan situasinya": Rudi Völler menceritakan bagaimana Julian Nagelsmann kehilangan kepercayaan secara drastis

World Cup
Germany
J. Nagelsmann

Rudi Völler sekali lagi dengan tegas membela Julian Nagelsmann, pelatih tim nasional yang telah mengundurkan diri, meskipun ia sendiri mungkin akan mengambil keputusan yang berbeda dalam satu atau dua hal sebelum dan selama Piala Dunia.

"Saya tidak akan pernah mengatakan hal lain selain bahwa mendapatkan dia adalah suatu keberuntungan," kata Kepala Bidang Olahraga DFB dalam sebuah wawancara bersama yang diselenggarakan oleh kicker, Funke Mediengruppe, Frankfurter Rundschau, Süddeutscher Zeitung, ARD, dan Bild di Frankfurt am Main.

  • Pada akhirnya, Nagelsmann gagal karena cara komunikasinya terkait berbagai masalah kepegawaian. "Sayangnya, Julian sudah tidak lagi memiliki kepercayaan yang selama ini dimilikinya—baik sebelum Piala Dunia maupun selama turnamen tersebut berlangsung. Saya merasa hal itu sedikit tidak adil," kata Völler. Namun, keputusan pelatih timnas Jerman dan cara dia mengumumkannya telah menimbulkan suasana yang buruk di dalam tim; pada akhirnya, "tidak ada lagi landasan" untuk kerja sama.

    Völler menepis kritik terhadap tempat tinggal tim. Akomodasi tersebut “selalu sebagus peringkat akhir yang diraih. Saya tidak akan membiarkan ada yang mengkritik tempat tinggal itu,” katanya sambil menekankan: “Kondisi latihan sangat luar biasa.” Norwegia, yang menjadi kejutan di Piala Dunia, tinggal di dekat sana dan tidak tersingkir di babak gugur pertama seperti tim DFB.

    • Iklan
  • FBL-WC-2026-MATCH56-ECU-GERAFP

    "Dampak dan kekuatan foto-foto tersebut" telah diremehkan

    "Kami telah meremehkan 'dampak dan pengaruh foto-foto tersebut'," akui Völler sambil menyinggung "foto misterius Lena yang sedang bersepeda itu, yang justru tidak membantu situasi". Yang dimaksudnya: Istri Nagelsmann terlihat dalam beberapa foto sedang bersepeda menuju tempat latihan selama Piala Dunia. "Tapi bukan karena itu kami gagal mengeksekusi tiga tendangan penalti melawan Paraguay."

    Kegagalan ketiga berturut-turut di babak awal Piala Dunia ini bukanlah “kebetulan. Di posisi-posisi tertentu, kami juga tidak lagi berada di level teratas, kelas dunia mutlak. Itu yang harus diperbaiki.” Hal itu akan dilakukan Völler, yang kontraknya dengan DFB akan berakhir pada 2028, bersama pelatih tim nasional pilihan Jürgen Klopp di masa depan.

  • Perjalanan Karier Julian Nagelsmann sebagai Pelatih Kepala

    PeriodeTim
    2016 - 20191899 Hoffenheim
    2019 - 2021RB Leipzig
    2021–2023FC Bayern
    2023–2026Jerman

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google