Folarin Balogun bersama para 'raksasa' dan Ricardo Pepi di 'tim papan tengah hingga bawah' - Para penyerang Timnas AS jadi bahan perbincangan dalam prediksi transfer Liga Premier

Dengan Balogun dan Pepi yang sama-sama akan berlaga di Piala Dunia di kandang sendiri musim panas ini, serta spekulasi yang menyebutkan bahwa mereka masuk dalam radar perekrutan Liga Premier, mungkinkah mereka akan memulai babak baru di level klub pada musim 2026-27?

Menanggapi pertanyaan tersebut, mantan kiper USMNT Friedel - yang berbicara secara eksklusif kepada GOAL bekerja sama dengan MrQ - mengatakan: “Keduanya pasti bisa bermain di Inggris, tergantung pada ukuran klubnya.

“Saya pikir seseorang seperti Pepi perlu bergabung dengan tim-tim menengah ke bawah. Seperti Brentford, Bournemouth, atau Fulham. Dan saya tidak bermaksud mereka harus finis di tengah klasemen, tapi mereka lebih berada di level menengah dalam hal ekspektasi dan tekanan. Klub-klub yang saya sebutkan tadi adalah klub-klub fantastis, tapi saya pikir jika dia pindah ke Manchester United atau Arsenal, itu akan terlalu berat baginya, terlalu cepat.

“Dengan Balogun, saya pikir Balogun bisa bermain di salah satu klub besar dan menghadapi situasi persepsi dan kenyataan, karena saya pikir dia akan dianggap sebagai pemain yang lebih berpengalaman—bukan untuk meremehkan Pepi, ini hanya soal riwayatnya di Eropa.

“Tapi saya pikir keduanya sangat, sangat bagus. Dan itu hanya tergantung pada gaya bermain. Saya pikir Pepi dikaitkan dengan Fulham, benar? Dan jika Anda melihat itu, Anda akan melihat Raul Jiménez dan gayanya, serta gaya Pepi, keduanya sangat mirip. Saya pikir itu sebenarnya akan menjadi transisi yang mulus. Hampir seperti saat Fulham melepas [Brian] McBride dan mendatangkan [Clint] Dempsey. Saya tahu McBride sedikit lebih baik dalam duel udara dan Dempsey lebih unggul di darat, tapi Dempsey tetap sangat baik dalam duel udara dan McBride juga tetap hebat dengan kakinya, jadi perbandingannya sangat mirip seperti itu antara Pepi dan Jiménez.

“Tapi saya sama sekali tidak akan terkejut jika melihat Balogun atau Pepi bermain di Inggris musim depan, dan saya pikir keduanya bisa sukses di Liga Premier.”