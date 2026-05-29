Folarin Balogun bersama para 'raksasa' dan Ricardo Pepi di 'tim papan tengah hingga bawah' - Para penyerang Timnas AS jadi bahan perbincangan dalam prediksi transfer Liga Premier
Balogun dan Pepi mencetak gol untuk Monaco dan PSV
Balogun yang lahir di New York telah menghabiskan waktunya bersama klub raksasa Arsenal, setelah lulus dari sistem akademi legendaris The Gunners. Ia hanya tampil dalam 10 pertandingan resmi bersama klub raksasa London Utara tersebut, dengan mencetak dua gol di Liga Europa, namun penampilannya yang memukau selama masa peminjaman di Reims—di mana ia mencetak 22 gol—cukup untuk mengantarkannya ke Monaco dengan nilai transfer €40 juta (£35 juta/$47 juta) pada tahun 2023. Musim paling produktifnya di sana baru saja berakhir, dengan mencetak 19 gol di semua kompetisi.
Rekan senegaranya, Pepi, menyamai pencapaian tersebut saat membantu PSV meraih gelar Eredivisie lainnya di Belanda. Ia tidak selalu menjadi starter di Eindhoven, tetapi telah berkembang pesat sejak pertama kali tiba di Eropa bersama klub Jerman, Augsburg, pada Januari 2022.
Apakah para penyerang Tim Nasional Sepak Bola Pria AS (USMNT) akan berhasil pindah ke Liga Premier?
Dengan Balogun dan Pepi yang sama-sama akan berlaga di Piala Dunia di kandang sendiri musim panas ini, serta spekulasi yang menyebutkan bahwa mereka masuk dalam radar perekrutan Liga Premier, mungkinkah mereka akan memulai babak baru di level klub pada musim 2026-27?
Menanggapi pertanyaan tersebut, mantan kiper USMNT Friedel - yang berbicara secara eksklusif kepada GOAL bekerja sama dengan MrQ - mengatakan: “Keduanya pasti bisa bermain di Inggris, tergantung pada ukuran klubnya.
“Saya pikir seseorang seperti Pepi perlu bergabung dengan tim-tim menengah ke bawah. Seperti Brentford, Bournemouth, atau Fulham. Dan saya tidak bermaksud mereka harus finis di tengah klasemen, tapi mereka lebih berada di level menengah dalam hal ekspektasi dan tekanan. Klub-klub yang saya sebutkan tadi adalah klub-klub fantastis, tapi saya pikir jika dia pindah ke Manchester United atau Arsenal, itu akan terlalu berat baginya, terlalu cepat.
“Dengan Balogun, saya pikir Balogun bisa bermain di salah satu klub besar dan menghadapi situasi persepsi dan kenyataan, karena saya pikir dia akan dianggap sebagai pemain yang lebih berpengalaman—bukan untuk meremehkan Pepi, ini hanya soal riwayatnya di Eropa.
“Tapi saya pikir keduanya sangat, sangat bagus. Dan itu hanya tergantung pada gaya bermain. Saya pikir Pepi dikaitkan dengan Fulham, benar? Dan jika Anda melihat itu, Anda akan melihat Raul Jiménez dan gayanya, serta gaya Pepi, keduanya sangat mirip. Saya pikir itu sebenarnya akan menjadi transisi yang mulus. Hampir seperti saat Fulham melepas [Brian] McBride dan mendatangkan [Clint] Dempsey. Saya tahu McBride sedikit lebih baik dalam duel udara dan Dempsey lebih unggul di darat, tapi Dempsey tetap sangat baik dalam duel udara dan McBride juga tetap hebat dengan kakinya, jadi perbandingannya sangat mirip seperti itu antara Pepi dan Jiménez.
“Tapi saya sama sekali tidak akan terkejut jika melihat Balogun atau Pepi bermain di Inggris musim depan, dan saya pikir keduanya bisa sukses di Liga Premier.”
Siapa yang akan memimpin lini depan Tim Nasional Sepak Bola Pria AS di Piala Dunia 2026?
Sebelum pembicaraan soal transfer dimulai, Balogun dan Pepi akan bersaing memperebutkan posisi starter di putaran final Piala Dunia 2026. Ketika ditanya siapa yang akan ia pilih jika berada di posisi Mauricio Pochettino, Friedel menambahkan: “Balogun akan jadi pilihan saya. Jika kita melihat sejarah tim-tim Pochettino, ia biasanya menyukai pemain yang bermain sangat vertikal dan sangat dinamis, dan itulah yang lebih dimiliki Balogun.
“Dan memiliki opsi Pepi, yang juga akan bekerja keras, tapi sangat baik di kotak penalti dan di udara, untuk masuk dari bangku cadangan. Saya juga bisa melihat sedikit rotasi di fase grup, karena cuacanya juga akan sangat panas di sini. Dan para pemain baru saja menyelesaikan musim yang panjang, terutama kedua pemain itu. Jadi, mungkin Mauricio ingin mengambil pendekatan taktis yang berbeda melawan Paraguay dan Australia.
“Semoga mereka sudah mengantongi poin saat menghadapi Turkiye. Karena jika mereka tidak berhati-hati saat menghadapi Turkiye, dan mereka harus memenangkan pertandingan itu, Turkiye adalah tim yang sangat berbakat dan mengandalkan penguasaan bola.”
Jadwal pertandingan Tim Nasional Sepak Bola Pria AS: Hitung mundur menuju Piala Dunia telah dimulai
Pertandingan persahabatan melawan Senegal dan Jerman akan memberi Pochettino kesempatan untuk memantapkan rencananya dan menyelesaikan dilema pemilihan pemain menjelang turnamen. Pertandingan yang sesungguhnya akan dimulai saat melawan Paraguay pada 12 Juni di SoFi Stadium, Inglewood.
Balogun dan Pepi akan bersaing untuk memimpin lini depan, karena USMNT mencari pemain yang dapat memberikan percikan serangan, dan tampil di panggung terbesar ini diharapkan dapat menarik minat lebih banyak lagi dari klub-klub Premier League yang berminat.