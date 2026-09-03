Kegagalan transfer itu berawal langsung dari perselisihan besar setelah penilaian fisik Balogun di Merseyside. ESPNmelaporkan bahwa Everton tiba-tiba menemukan masalah besar saat tes medis, yang mendorong mereka untuk berupaya merombak secara agresif syarat-syarat transfer tersebut.

Namun, direktur olahraga Monaco Thiago Scuro mengungkapkan bahwa pemain berusia 25 tahun itu pada akhirnya membatalkan kepindahan tersebut karena kekhawatiran atas cara dirinya diperlakukan oleh klub Inggris itu selama proses yang menegangkan tersebut.

"Kami masih menunggu Balo kembali, lalu duduk dan berdiskusi untuk menentukan bersama langkah berikutnya," jelas Scuro kepada media dalam konferensi pers pada Rabu.