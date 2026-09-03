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Folarin Balogun USMNT 2026 World CupGetty
Yosua Arya

Diterjemahkan oleh

Folarin Balogun berpeluang pindah ke Arab Saudi atau Turki saat CEO Monaco murka atas gagalnya transfer senilai $45 juta ke Everton

Transfers
F. Balogun
Monaco
Ligue 1
Everton
Premier League
Saudi Pro League
Super Lig

Folarin Balogun bisa saja menuju Turki atau Arab Saudi setelah transfernya senilai $45 juta ke Everton secara sensasional batal total. Penyerang tim nasional putra Amerika Serikat itu tiba-tiba membatalkan kepindahan ke Premier League tersebut setelah muncul komplikasi signifikan dalam tes medisnya, sehingga Monaco kini pontang-panting mencari pembeli baru.

  • Transfer Everton batal pada saat-saat terakhir

    Rencana kepindahan Balogun senilai $45 juta ke Everton batal terlaksana setelah kolaps dramatis pada hari terakhir bursa transfer. Penyerang tim nasional pria Amerika Serikat itu secara mendadak membatalkan kepulangan yang dinantikannya ke Premier League pada Rabu dini hari.

    Kedua klub pada awalnya diberi perpanjangan waktu melewati tenggat pukul 23.00 BST untuk merestrukturisasi kesepakatan yang rumit tersebut. Namun, kesepakatan itu sepenuhnya berantakan setelah muncul komplikasi tak terduga selama pemeriksaan medis sang pemain di pusat latihan Finch Farm milik klub Inggris tersebut.

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  • FBL-FRA-LIGUE1-PSG-MONACOAFP

    Masalah medis picu gagalnya transfer secara mendadak

    Kegagalan transfer itu berawal langsung dari perselisihan besar setelah penilaian fisik Balogun di Merseyside. ESPNmelaporkan bahwa Everton tiba-tiba menemukan masalah besar saat tes medis, yang mendorong mereka untuk berupaya merombak secara agresif syarat-syarat transfer tersebut.

    Namun, direktur olahraga Monaco Thiago Scuro mengungkapkan bahwa pemain berusia 25 tahun itu pada akhirnya membatalkan kepindahan tersebut karena kekhawatiran atas cara dirinya diperlakukan oleh klub Inggris itu selama proses yang menegangkan tersebut.

    "Kami masih menunggu Balo kembali, lalu duduk dan berdiskusi untuk menentukan bersama langkah berikutnya," jelas Scuro kepada media dalam konferensi pers pada Rabu.

  • Monaco mati-matian mencari dana transfer pemain

    Terlepas dari gagalnya negosiasi dengan Everton yang berlangsung sengit, Monaco tetap sangat bertekad untuk melepas Balogun. Klub Ligue 1 itu sangat membutuhkan dana segar dengan melepas kontrak para pemain dalam skuad, dan striker USMNT tersebut tetap menjadi kandidat utama untuk hengkang secara permanen. Dengan bursa transfer utama di Eropa kini sudah benar-benar ditutup, Scuro menegaskan klub sedang aktif menjajaki tujuan alternatif di berbagai belahan dunia.

    "Kami masih memiliki pasar lain yang masih buka, dan kami sedang berdiskusi mengenai pemain yang berbeda, termasuk Balo," tambah Scuro. "Mari kita lihat apa yang masih bisa terjadi hingga Kamis, karena kami masih memiliki pasar yang punya kapasitas finansial untuk melakukan sesuatu dan inilah yang terjadi serta inilah posisi kami hari ini."

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    Turki atau Arab Saudi memanggil untuk Balogun

    Balogun kini harus segera menilai opsi-opsi tersisa yang terbatas jika ia ingin mendapatkan menit bermain reguler di tim utama musim ini. Kepindahan yang menguntungkan ke Liga Super Turki atau Liga Pro Saudi saat ini tampak menjadi jalan keluar yang paling memungkinkan. Bursa transfer di Turki masih tetap dibuka hingga 4 September, yang memberikan jendela singkat untuk potensi penyelamat karier di Eropa. Sementara itu, klub-klub Arab Saudi memiliki waktu hingga 12 Oktober untuk merampungkan skuad mereka.

    Monaco akan berupaya keras untuk mencapai kesepakatan nilai transfer dengan pihak yang berminat di salah satu dari dua liga tersebut dalam beberapa hari ke depan. Jika tidak ada kesepakatan yang terwujud, Balogun menghadapi masa depan yang tidak pasti di Prancis.

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