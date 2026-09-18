ZUMA Press Wire
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'Fokus pada diri sendiri' - Hansi Flick mengabaikan hiruk-pikuk derby Madrid saat Real Madrid dan Atletico bersiap untuk bentrok
Pelatih Barcelona menolak gangguan
Pelatih kepala Barcelona itu menolak teralihkan oleh duel sengit akhir pekan ini antara Atletico dan Madrid. Menjelang lawatan timnya ke Ramon Sanchez-Pizjuan, ia menekankan pentingnya menjaga level performa mereka sendiri alih-alih mengkhawatirkan hasil di tempat lain. Kepercayaan diri yang tenang itu ditopang oleh start yang impresif pada musim ini, dengan Barcelona memenangi semua enam laga pembuka liga sambil mencatat total bersejarah 28 gol.
- Getty Images Sport
Bos Jerman menuntut konsentrasi
Berbicara dalam konferensi pers prapertandingan, sang manajer menegaskan bahwa satu-satunya prioritas timnya harus tetap pada standar internal. Menepis hiruk-pikuk seputar derby ibu kota, Flick berkata: "Hal terpenting adalah fokus pada diri kami sendiri."
Membahas tantangan dalam mengelola beban kerja di tengah rangkaian jadwal yang tanpa henti, ia menambahkan: "Kami berupaya mempertahankan level kami. Pemulihan sangat penting, dan kami mengelola beban kerja dengan sangat baik. Ada banyak pertandingan, dan kami harus mengingat pentingnya pemulihan."
Para penantang gelar memburu pemuncak klasemen
Duel di Metropolitano mempertemukan dua penantang sengit saat keduanya berupaya tetap menjaga jarak dengan puncak klasemen. Real Madrid datang setelah memenangi enam dari tujuh pertandingan mereka di semua kompetisi musim ini, yang ditegaskan oleh gol dramatis Carlos Espi pada masa injury time dalam kemenangan 3-2 atas Elche.
Sementara itu, pasukan Diego Simeone telah menemukan kembali ketajaman mereka, dengan penyerang Kanada Jonathan David mencetak gol dalam dua kemenangan liga beruntun untuk membuat tuan rumah hanya tertinggal dua poin dari rival sekota mereka.
- AFP
Kick-off lebih awal memberi keuntungan
Kemenangan di Seville pada Sabtu akan semakin menjauhkan Barcelona dari para pesaing sebelum derby Madrid dimulai. Karena dua rival mereka dalam perebutan gelar saling berhadapan pada Minggu, salah satu atau keduanya dipastikan kehilangan poin akhir pekan ini. Itu memberi Barcelona landasan ideal untuk mempertahankan rekor sempurna mereka tanpa tekanan dari luar.
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