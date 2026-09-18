'Fokus pada diri sendiri' - Hansi Flick mengabaikan hiruk-pikuk derby Madrid saat Real Madrid dan Atletico bersiap untuk bentrok

Berbicara dalam konferensi pers prapertandingan, sang manajer menegaskan bahwa satu-satunya prioritas timnya harus tetap pada standar internal. Menepis hiruk-pikuk seputar derby ibu kota, Flick berkata: "Hal terpenting adalah fokus pada diri kami sendiri."

Membahas tantangan dalam mengelola beban kerja di tengah rangkaian jadwal yang tanpa henti, ia menambahkan: "Kami berupaya mempertahankan level kami. Pemulihan sangat penting, dan kami mengelola beban kerja dengan sangat baik. Ada banyak pertandingan, dan kami harus mengingat pentingnya pemulihan."