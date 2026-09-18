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imago-sport-1083449706.jpgZUMA Press Wire
Adhe Makayasa
Diterjemahkan oleh

'Fokus pada diri sendiri' - Hansi Flick mengabaikan hiruk-pikuk derby Madrid saat Real Madrid dan Atletico bersiap untuk bentrok

H. Flick
Atletico Madrid vs Real Madrid
Atletico Madrid
Real Madrid
LaLiga
Sevilla vs Barcelona
Sevilla
Barcelona

Pelatih Barcelona Hansi Flick menegaskan bahwa ia tidak terlalu memerhatikan derby Madrid yang akan datang, meski hasil laga itu berpotensi berdampak pada persaingan gelar La Liga. Pelatih asal Jerman itu bertekad menjaga fokus tetap ke dalam tim saat skuadnya berupaya mempertahankan momentum impresif mereka di awal musim.

  • Pelatih Barcelona menolak gangguan

    Pelatih kepala Barcelona itu menolak teralihkan oleh duel sengit akhir pekan ini antara Atletico dan Madrid. Menjelang lawatan timnya ke Ramon Sanchez-Pizjuan, ia menekankan pentingnya menjaga level performa mereka sendiri alih-alih mengkhawatirkan hasil di tempat lain. Kepercayaan diri yang tenang itu ditopang oleh start yang impresif pada musim ini, dengan Barcelona memenangi semua enam laga pembuka liga sambil mencatat total bersejarah 28 gol.

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    Bos Jerman menuntut konsentrasi

    Berbicara dalam konferensi pers prapertandingan, sang manajer menegaskan bahwa satu-satunya prioritas timnya harus tetap pada standar internal. Menepis hiruk-pikuk seputar derby ibu kota, Flick berkata: "Hal terpenting adalah fokus pada diri kami sendiri."

    Membahas tantangan dalam mengelola beban kerja di tengah rangkaian jadwal yang tanpa henti, ia menambahkan: "Kami berupaya mempertahankan level kami. Pemulihan sangat penting, dan kami mengelola beban kerja dengan sangat baik. Ada banyak pertandingan, dan kami harus mengingat pentingnya pemulihan."

  • Para penantang gelar memburu pemuncak klasemen

    Duel di Metropolitano mempertemukan dua penantang sengit saat keduanya berupaya tetap menjaga jarak dengan puncak klasemen. Real Madrid datang setelah memenangi enam dari tujuh pertandingan mereka di semua kompetisi musim ini, yang ditegaskan oleh gol dramatis Carlos Espi pada masa injury time dalam kemenangan 3-2 atas Elche.

    Sementara itu, pasukan Diego Simeone telah menemukan kembali ketajaman mereka, dengan penyerang Kanada Jonathan David mencetak gol dalam dua kemenangan liga beruntun untuk membuat tuan rumah hanya tertinggal dua poin dari rival sekota mereka.

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    Kick-off lebih awal memberi keuntungan

    Kemenangan di Seville pada Sabtu akan semakin menjauhkan Barcelona dari para pesaing sebelum derby Madrid dimulai. Karena dua rival mereka dalam perebutan gelar saling berhadapan pada Minggu, salah satu atau keduanya dipastikan kehilangan poin akhir pekan ini. Itu memberi Barcelona landasan ideal untuk mempertahankan rekor sempurna mereka tanpa tekanan dari luar.

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