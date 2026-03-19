grafica cm goretzka bayern sfondo milan 2025 2026

Fofana tidak ingin bermain sebagai gelandang serang: Milan membidik Goretzka. Gazzetta: semua detail mengenai kemungkinan transfer tersebut

Gol tersebut bagi gelandang tengah itu akan melengkapi trio yang memiliki catatan prestasi luar biasa bersama Modric dan Rabiot

Pernyataan Youssouf Fofana yang menghebohkan, yang kepada L'Equipe mengaku telah mencoba bermain untuk Milan dalam posisi yang menurutnya tidak cocok baginya, yaitu gelandang sayap kanan, namun hal itu berisiko membuatnya kehilangan kesempatan tampil di Piala Dunia. Pernyataan tersebut telah menarik perhatian pasar transfer, dan hari ini Gazzetta dello Sport mengusulkan nama besar: Leon Goretzka dari Bayern Munich.

"Kontrak pemain Jerman ini akan berakhir pada bulan Juni dan klub telah mengumumkan kepergiannya pada akhir musim. Oleh karena itu, ia bebas untuk bernegosiasi dengan klub lain. Milan tertarik, namun ini bukanlah proses yang mudah. Goretzka, faktanya, saat ini menerima gaji bersih sebesar 7 juta euro dan, tentu saja, juga menjadi incaran klub lain, termasuk Juventus. Di sisi lain, Milan berencana menawarkan kontrak tiga tahun senilai 5 juta euro ditambah bonus, sejalan dengan gaji pemain-pemain lain yang paling tinggi di skuad," demikian tertulis.

  • TRIO TERBAIK

    71 penampilan di Liga Champions bersama Schalke 04 dan Bayern: Goretzka akan menjadi tambahan berkualitas menjelang kembalinya mereka ke panggung Eropa yang bergengsi. Fisik dan pengalaman, persis seperti Rabiot: Dengan demikian, Modric akan memiliki dua pemain sayap yang luar biasa di sisinya.

  • Siapa yang tinggal, siapa yang pergi

    Dari para pemain yang sudah masuk dalam skuad, Ricci dan Jashari diperkirakan akan tetap bertahan, sementara Fofana dan Loftus-Cheek kemungkinan besar akan hengkang. Hal ini juga karena negosiasi untuk mendatangkan André dari Corinthians masih berlanjut; transfer yang semula tampak hampir rampung dengan nilai 15 juta euro ditambah bonus dua juta euro, sebelum klub asal São Paulo itu tiba-tiba berubah pikiran.

  • ALTERNATIF KONE

    Di antara nama-nama alternatif, ada Ismael Koné dari Sassuolo, yang sejauh ini tampil sangat meyakinkan (5 gol dalam 26 penampilan) pada musim pertamanya di Italia. Gelandang serang asal Kanada keturunan Pantai Gading ini diminati oleh semua klub besar Serie A dan bisa jadi merupakan rekrutan yang menjanjikan.

