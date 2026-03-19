Fofana tidak ingin bermain sebagai gelandang serang: Milan membidik Goretzka. Gazzetta: semua detail mengenai kemungkinan transfer tersebut

Pernyataan Youssouf Fofana yang menghebohkan, yang kepada L'Equipe mengaku telah mencoba bermain untuk Milan dalam posisi yang menurutnya tidak cocok baginya, yaitu gelandang sayap kanan, namun hal itu berisiko membuatnya kehilangan kesempatan tampil di Piala Dunia. Pernyataan tersebut telah menarik perhatian pasar transfer, dan hari ini Gazzetta dello Sport mengusulkan nama besar: Leon Goretzka dari Bayern Munich.

"Kontrak pemain Jerman ini akan berakhir pada bulan Juni dan klub telah mengumumkan kepergiannya pada akhir musim. Oleh karena itu, ia bebas untuk bernegosiasi dengan klub lain. Milan tertarik, namun ini bukanlah proses yang mudah. Goretzka, faktanya, saat ini menerima gaji bersih sebesar 7 juta euro dan, tentu saja, juga menjadi incaran klub lain, termasuk Juventus. Di sisi lain, Milan berencana menawarkan kontrak tiga tahun senilai 5 juta euro ditambah bonus, sejalan dengan gaji pemain-pemain lain yang paling tinggi di skuad," demikian tertulis.