Pemeran utama dalam derby yang dimenangkan Milan atas Inter, berkat assistnya, Youssouf Fofana berbicara tentang hal ini dan banyak hal lain dalam wawancara yang diberikan kepada SportMediaset. Berikut adalah kata-kata gelandang Rossoneri tersebut.
Fofana: “Kami adalah Milan, kami harus percaya pada Scudetto. Saya ingin membuat 20 assist dan mengambil alih pekerjaan Leao. Saya bekerja sebagai kurir, pada usia 18 tahun saya ingin berhenti.”
ASSIST A ESTUPINAN
"Sudah dua atau tiga tahun saya berlatih dengan kaki kiri, dan saya semakin membaik. Saya selalu berusaha melakukan umpan yang mengarah ke gol, dan saya akan berusaha mencapai 20 (saat ini sudah 13 assist sejak bergabung dengan Milan, red) sebelum akhir musim, meskipun Leao tidak terlalu senang karena saya mengambil pekerjaannya," katanya sambil tertawa.
AWAL DAN KARIR
"Saya mulai bermain di jalanan. Sepuluh tahun lalu, saya masih bermain di level bawah; keluarga saya kekurangan uang, jadi saya mulai bekerja sebagai pengantar pizza. Jika saat itu ada yang bilang kepada saya, 'Kamu akan menjadi pemain inti Milan yang bersaing memperebutkan Scudetto,' saya tidak akan percaya. Saya sudah tidak percaya lagi pada masa depan sebagai pemain sepak bola profesional; saya hanya berpikir untuk bermain bersama teman-teman saya. Saya bahkan berpikir untuk pensiun saat berusia 18 tahun. Kemudian saya mengikuti tes di Strasbourg, menandatangani kontrak, dan berkata pada diri sendiri bahwa saya tidak boleh berhenti lagi."
SCUDETTO
"Kami adalah Milan, saya tidak perlu mengirim pesan: Fofana tidak perlu mengirim pesan, kami adalah Milan dan itu sudah cukup untuk mempercayainya."