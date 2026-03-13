"Saya mulai bermain di jalanan. Sepuluh tahun lalu, saya masih bermain di level bawah; keluarga saya kekurangan uang, jadi saya mulai bekerja sebagai pengantar pizza. Jika saat itu ada yang bilang kepada saya, 'Kamu akan menjadi pemain inti Milan yang bersaing memperebutkan Scudetto,' saya tidak akan percaya. Saya sudah tidak percaya lagi pada masa depan sebagai pemain sepak bola profesional; saya hanya berpikir untuk bermain bersama teman-teman saya. Saya bahkan berpikir untuk pensiun saat berusia 18 tahun. Kemudian saya mengikuti tes di Strasbourg, menandatangani kontrak, dan berkata pada diri sendiri bahwa saya tidak boleh berhenti lagi."