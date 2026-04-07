Florian Wirtz tidak sependapat dengan Virgil van Dijk, karena sang penyerang menegaskan bahwa Liverpool tidak 'menyerah' dalam kekalahan telak dari Man City

Dampak dari kekalahan telak Liverpool di Piala FA telah memicu perselisihan terbuka yang jarang terjadi di ruang ganti. Setelah kekalahan empat gol tersebut, kapten klub Van Dijk memberikan penilaian yang tajam, dengan menyiratkan bahwa rekan-rekan setimnya mungkin sudah menyerah secara mental saat pertandingan mulai lepas kendali. Namun, Wirtz bergerak untuk mengklarifikasi sudut pandang para pemain menjelang pertandingan perempat final Liga Champions melawan Paris Saint-Germain.

Berbicara kepada wartawan di ibu kota Prancis, Wirtz mengakui bahwa ia tidak mengetahui komentar spesifik sang kapten, tetapi merasa bahwa komentar tersebut tidak secara akurat mencerminkan sikap tim. "Saya tidak tahu tentang apa yang dia [Van Dijk] katakan, tetapi saya rasa saya tidak akan langsung setuju karena kami masih berusaha menciptakan peluang untuk membalikkan keadaan," kata sang penyerang dalam konferensi pers.