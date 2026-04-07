Getty/GOAL
Diterjemahkan oleh
Florian Wirtz tidak sependapat dengan Virgil van Dijk, karena sang penyerang menegaskan bahwa Liverpool tidak 'menyerah' dalam kekalahan telak dari Man City
Wirtz membela penampilan Liverpool
Dampak dari kekalahan telak Liverpool di Piala FA telah memicu perselisihan terbuka yang jarang terjadi di ruang ganti. Setelah kekalahan empat gol tersebut, kapten klub Van Dijk memberikan penilaian yang tajam, dengan menyiratkan bahwa rekan-rekan setimnya mungkin sudah menyerah secara mental saat pertandingan mulai lepas kendali. Namun, Wirtz bergerak untuk mengklarifikasi sudut pandang para pemain menjelang pertandingan perempat final Liga Champions melawan Paris Saint-Germain.
Berbicara kepada wartawan di ibu kota Prancis, Wirtz mengakui bahwa ia tidak mengetahui komentar spesifik sang kapten, tetapi merasa bahwa komentar tersebut tidak secara akurat mencerminkan sikap tim. "Saya tidak tahu tentang apa yang dia [Van Dijk] katakan, tetapi saya rasa saya tidak akan langsung setuju karena kami masih berusaha menciptakan peluang untuk membalikkan keadaan," kata sang penyerang dalam konferensi pers.
- Getty Images Sport
Van Dijk menegur rekan-rekan setimnya di Liverpool
Ketegangan ini bermula dari wawancara jujur Van Dijk pasca-pertandingan, di mana ia mempertanyakan ketangguhan skuad. Bek asal Belanda itu menjadi sorotan media ketika sang kapten yang tampak kecewa itu menyiratkan bahwa rekan-rekan setimnya mungkin telah berhenti berjuang pada babak kedua. "Kalian tidak boleh menyerah, dan mungkin itulah yang terjadi pada titik tertentu," aku bek tengah itu setelah pertandingan.
Wirtz, yang bergabung dengan klub ini dengan nilai transfer £116 juta ($154 juta) dari Bayer Leverkusen musim panas lalu, membantah hal ini dengan menyoroti tahap-tahap akhir pertandingan. "Saat skor 3-0 atau 4-0, kami masih memiliki beberapa peluang, tetapi kalah 4-0 dari City bukanlah standar kami," katanya.
Kesempatan terakhir untuk meraih trofi
Dengan pupusnya harapan mereka di ajang piala domestik dan upaya mempertahankan gelar Liga Premier yang sudah lama berakhir, Liga Champions menjadi peluang terakhir bagi Liverpool untuk meraih trofi musim ini.
Wirtz yakin bahwa tim harus menemukan tingkat konsistensi baru untuk mengalahkan juara Eropa bertahan, PSG, dalam dua leg. Ia menekankan bahwa performa kurang dari sempurna selama 90 menit di Paris akan membuat mereka "tidak punya peluang."
"Kami percaya pada diri kami sendiri, kami memiliki skuad yang solid dengan karakter yang baik dan pemain-pemain hebat, serta manajer yang baik yang berusaha mempersiapkan kami dengan baik untuk pertandingan ini," tambah Wirtz.
Ia juga menyarankan bahwa menggelar leg kedua di Anfield bisa menjadi keunggulan yang menentukan bagi The Reds.
- Getty Images Sport
Tekanan semakin meningkat terhadap Arne Slot
Manajer Arne Slot semakin menjadi sorotan seiring dengan performa klub yang terus naik-turun. Meskipun hasilnya tidak konsisten, sang pelatih tetap optimis bahwa warisan sejarah klub dapat menjadi pendorong kebangkitan.
Slot merujuk pada reputasi Liverpool yang telah lama dikenal karena sering melakukan comeback yang tak terduga di kompetisi Eropa, dengan menyatakan bahwa "jawabannya terletak pada sejarah Liverpool."
Sebagai kabar baik bagi manajer yang sedang dalam tekanan, penyerang Alexander Isak dipastikan kembali masuk skuad pertandingan sebagai pemain cadangan setelah absen selama empat bulan akibat patah kaki. Slot berharap kembalinya pemain asal Swedia itu dapat memicu ketajaman yang hilang di Etihad.