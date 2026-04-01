Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Florian Wirtz 'siap menghadapi tantangan' di Liverpool, sementara ayahnya mendukung pemain timnas Jerman itu untuk mengatasi kesulitan di Anfield
Menyesuaikan diri dengan Liga Premier
Setelah pindah ke Anfield yang menjadi sorotan, Wirtz awalnya mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan sepak bola Inggris. Sang playmaker mengalami paceklik gol yang cukup parah saat ia menyesuaikan diri dengan intensitas Liga Premier. Namun, dengan empat gol dan tiga assist di kompetisi domestik, ditambah lima kontribusi gol di Liga Champions, banyak yang berharap keadaan mulai membaik.
Berbicara kepada RTL/ntv, ayahnya menjelaskan proses tersebut: "Saat memulai pekerjaan baru, Anda harus terlebih dahulu membiasakan diri dengan rekan kerja baru dan kondisi kerja yang baru. Dia sudah cukup jauh melangkah sekarang sehingga tampaknya mampu bertahan dalam petualangan ini."
Wirtz senior mencatat bahwa butuh beberapa bulan bagi pemain berusia 22 tahun itu untuk menemukan ritmenya di lingkungan Liga Inggris yang menuntut fisik.
- Getty Images Sport
Perubahan fisik membuahkan hasil
Untuk menghadapi kerasnya kompetisi Liga Premier setelah kepindahannya yang menjadi sorotan dari Bayer Leverkusen ke Liverpool pada musim panas 2025, Wirtz telah menjalani program peningkatan fisik yang terarah. Ayahnya mengungkapkan bahwa latihan intensif di balik layar sangat penting bagi kebangkitannya belakangan ini. Gelandang serang asal Jerman ini telah mencurahkan banyak waktu untuk meningkatkan kekuatannya agar mampu bersaing dengan para bek tangguh di liga tersebut.
Hans Wirtz menyoroti perubahan ini, dengan menyatakan: "Itulah yang dilakukannya selama beberapa bulan pertama dan Anda bisa melihatnya sedikit, bahwa ia telah menambah massa otot."
Membimbing generasi penerus
Perkembangan Wirtz tidak hanya terbatas pada penampilannya di klub; kepemimpinannya di tim nasional Jerman juga semakin matang. Selama jeda internasional baru-baru ini, Wirtz membimbing Lennart Karl, pemain muda berbakat Bayern Munich berusia 18 tahun. Keduanya bekerja sama dengan efektif saat Jerman mengalahkan Swiss dan Ghana, menunjukkan chemistry yang alami di lapangan.
Wirtz senior sangat senang melihat putranya bertindak sebagai mentor bagi pemain debutan tersebut. Wirtz telah membuktikan dirinya sebagai pemain penentu di lapangan saat melawan Swiss, dengan mencetak dua gol dan memberikan dua assist, sementara Karl melakukan debut internasionalnya pada menit ke-63.
"Anda melihat saat Lennart Karl masuk ke lapangan dan Florian bermain dengan sangat baik bersamanya," kata Hans. "Itu adalah sambutan yang hangat bagi Lennart. Saya sangat senang melihatnya." Kerja sama ini berlanjut saat melawan Ghana, di mana Karl masuk sebagai pemain pengganti pada babak kedua, dan Wirtz meninggalkan lapangan 15 menit kemudian. "Saya yakin itulah cara yang harus dilakukan," tambah Hans. "Anda harus mengintegrasikan semua orang dan kemudian tim juga akan menunjukkan performa yang bagus."
- Getty Images Sport
Nagelsmann memuji kerja sama tim
Sinergi antara Wirtz dari Liverpool dan pemain muda Bayern, Karl, telah menjadi pilar utama dalam strategi Julian Nagelsmann. Setelah penampilan gemilang Wirtz melawan Swiss, Nagelsmann memuji debut Karl yang "berani namun rendah hati", menyebutnya sebagai salah satu kesan terbaik dari seorang pendatang baru. Integrasi yang mulus ini diperkuat oleh suasana ramah yang dibantu ciptakan oleh Wirtz di lapangan, dengan pelatih tim nasional memuji kerja keras Karl dan "kesan luar biasa" yang ia tunjukkan di kedua pertandingan tersebut.