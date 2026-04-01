Florian Wirtz 'siap menghadapi tantangan' di Liverpool, sementara ayahnya mendukung pemain timnas Jerman itu untuk mengatasi kesulitan di Anfield

Setelah pindah ke Anfield yang menjadi sorotan, Wirtz awalnya mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan sepak bola Inggris. Sang playmaker mengalami paceklik gol yang cukup parah saat ia menyesuaikan diri dengan intensitas Liga Premier. Namun, dengan empat gol dan tiga assist di kompetisi domestik, ditambah lima kontribusi gol di Liga Champions, banyak yang berharap keadaan mulai membaik.

Berbicara kepada RTL/ntv, ayahnya menjelaskan proses tersebut: "Saat memulai pekerjaan baru, Anda harus terlebih dahulu membiasakan diri dengan rekan kerja baru dan kondisi kerja yang baru. Dia sudah cukup jauh melangkah sekarang sehingga tampaknya mampu bertahan dalam petualangan ini."

Wirtz senior mencatat bahwa butuh beberapa bulan bagi pemain berusia 22 tahun itu untuk menemukan ritmenya di lingkungan Liga Inggris yang menuntut fisik.