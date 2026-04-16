Florian Wirtz mengatakan kepada para pemain Liverpool yang tampil buruk bahwa mereka 'berutang' kepada para penggemar The Reds, sambil menegaskan bahwa kegagalan lolos ke Liga Champions bukanlah pilihan

Perjalanan The Reds di kompetisi Eropa terhenti di Anfield pada Selasa malam, saat juara bertahan, PSG, memastikan kemenangan 2-0 dalam laga perempat final tersebut dan lolos dengan agregat 4-0. Meskipun kecewa dengan tersingkirnya tim, Wirtz segera mengalihkan fokus skuad ke kompetisi domestik, di mana tim asuhan Arne Slot saat ini berada di peringkat kelima klasemen. Liga Premier akan kembali memiliki lima slot kualifikasi untuk Liga Champions, dan Wirtz menekankan pentingnya mengamankan salah satunya.

“Fokus kami sepenuhnya tertuju pada akhir musim untuk liga,” kata Wirtz kepada situs web klub. “Kami harus bermain di Liga Champions musim depan, kami berhutang ini kepada klub dan para penggemar. Kami akan memberikan yang terbaik, seperti yang kami lakukan hari ini, dan semoga kami bisa setidaknya finis di lima besar.”