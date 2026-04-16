Florian Wirtz mengatakan kepada para pemain Liverpool yang tampil buruk bahwa mereka 'berutang' kepada para penggemar The Reds, sambil menegaskan bahwa kegagalan lolos ke Liga Champions bukanlah pilihan
Mengalihkan fokus ke liga
Perjalanan The Reds di kompetisi Eropa terhenti di Anfield pada Selasa malam, saat juara bertahan, PSG, memastikan kemenangan 2-0 dalam laga perempat final tersebut dan lolos dengan agregat 4-0. Meskipun kecewa dengan tersingkirnya tim, Wirtz segera mengalihkan fokus skuad ke kompetisi domestik, di mana tim asuhan Arne Slot saat ini berada di peringkat kelima klasemen. Liga Premier akan kembali memiliki lima slot kualifikasi untuk Liga Champions, dan Wirtz menekankan pentingnya mengamankan salah satunya.
“Fokus kami sepenuhnya tertuju pada akhir musim untuk liga,” kata Wirtz kepada situs web klub. “Kami harus bermain di Liga Champions musim depan, kami berhutang ini kepada klub dan para penggemar. Kami akan memberikan yang terbaik, seperti yang kami lakukan hari ini, dan semoga kami bisa setidaknya finis di lima besar.”
Malam yang penuh peluang terbuang
Saat meninjau kembali leg kedua, mantan bintang Bayer Leverkusen itu memuji penampilan tim yang jauh lebih baik serta atmosfer yang "sangat memanas" yang diciptakan oleh para pendukung tuan rumah. Liverpool berjuang keras untuk membalikkan ketertinggalan dua gol dari leg pertama, namun blok krusial yang dilakukan Marquinhos terhadap Virgil van Dijk serta penalti yang dibatalkan oleh VAR menghambat momentum mereka.
“Kami sudah mencoba segalanya,” kata Wirtz. “Saya rasa seluruh stadion sangat bersemangat dan para penggemar, pujian besar untuk mereka. Kami sudah mencoba segalanya sejak menit pertama, tetapi kami membutuhkan satu gol itu untuk memulai kebangkitan. Kami hanya kurang beruntung dalam mencetak gol. Itulah sepak bola – jika Anda tidak mencetak gol, Anda tidak akan memenangkan pertandingan.”
Kekecewaan dan batas klinis
Meskipun mampu menciptakan peluang yang lebih baik setelah jeda, ketidakmampuan untuk mengubah tekanan menjadi gol membuat The Reds rentan terhadap serangan balik di menit-menit akhir, dengan dua gol dari Ousmane Dembele memastikan kemenangan bagi PSG. Wirtz menyimpulkan: “Di babak pertama, agak sulit menciptakan peluang, lalu di babak kedua kami mendapat beberapa peluang bagus, tetapi pada akhirnya ada hal kecil yang kurang untuk mencetak gol. Ini memang membuat frustrasi, tapi kami harus menerimanya dan melangkah maju.”
Selanjutnya: Derby Merseyside
Misi untuk mengamankan posisi lima besar dimulai segera dengan laga krusial melawan Everton di Goodison Park pada Minggu ini. Liverpool saat ini menduduki peringkat kelima dengan 52 poin, unggul empat poin dari pesaing terdekatnya, Chelsea, saat perebutan tiket Liga Champions mendekati puncaknya. Bagi Wirtz, fokusnya kini sepenuhnya tertuju pada sprint akhir musim setelah musim debutnya yang penuh pasang surut bersama timnas Jerman di Anfield.