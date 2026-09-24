Berbicara di podcast-nya, Carragher melontarkan penilaian pedas terhadap penampilan terbaru sang pemain. Sambil menyoroti bahwa itu adalah "salah satu penampilan terburuk yang pernah saya lihat darinya dengan seragam Liverpool," mantan bek itu secara terbuka mempertanyakan apakah Wirtz benar-benar mampu sukses di Merseyside.

Sesama pundit dan mantan gelandang Liverpool, Dietmar Hamann, menggemakan sentimen keras tersebut. Ketika ditanya pemain mana yang paling ingin ia saksikan untuk Jerman selama jeda internasional, ia menjawab: "Pemain yang paling menarik perhatian saya adalah Wirtz. Bahkan orang-orang Inggris kini sudah menyadari bahwa apa yang terjadi antara Liverpool dan Wirtz tampak seperti kesalahpahaman besar."

Hamann melanjutkan kritiknya terhadap performa kompatriotnya itu, tanpa mau memberikan alasan pembenar apa pun. "Kami harus bertanya kepada pihak-pihak yang terlibat. Saya hanya bisa menilai dari apa yang saya lihat. Dan yang saya lihat adalah pemain yang menghabiskan banyak uang, bermain buruk tahun lalu, dan kembali mengawali tahun ini dengan buruk," katanya.



