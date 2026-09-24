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Muhammad Zaki
Diterjemahkan oleh

Florian Wirtz ke Liverpool 'kesalahpahaman besar' saat Liverpool didesak untuk 'membatalkan' bintang £116 juta itu setelah awal yang buruk di Anfield

F. Wirtz
Liverpool
Premier League
D. Hamann

Langkah Liverpool yang menyita perhatian untuk mendatangkan Florian Wirtz pada musim panas lalu kini disebut sebagai bencana total, ketika mantan bintang Liverpool Didi Hamann menyarankan klub itu bersiap untuk memangkas kerugian mereka. Pemain internasional Jerman itu gagal memenuhi ekspektasi seiring banderol harganya yang sangat besar, memicu perdebatan sengit soal apakah ia akan pernah bisa beradaptasi dengan tuntutan Premier League.

  • Kesulitan membenarkan banderol harganya

    Wirtz tiba di Anfield dengan nilai transfer fantastis £116 juta lebih dari setahun lalu, tetapi adaptasinya dengan sepak bola Inggris jauh dari mulus. Playmaker Jerman itu terus gagal memenuhi ekspektasi, dan mendapat sorotan tajam karena minimnya kontribusi dalam serangan sejak bergabung dengan klub.

    Tekanan memuncak setelah penampilan buruknya saat melawan Bournemouth akhir pekan lalu. Legenda klub Jamie Carragher secara khusus menyoroti performa sang gelandang, sembari mengungkapkan kekhawatiran besar mengenai kesesuaiannya dalam jangka panjang dengan tuntutan berat Premier League.


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    Para pengamat melontarkan penilaian brutal

    Berbicara di podcast-nya, Carragher melontarkan penilaian pedas terhadap penampilan terbaru sang pemain. Sambil menyoroti bahwa itu adalah "salah satu penampilan terburuk yang pernah saya lihat darinya dengan seragam Liverpool," mantan bek itu secara terbuka mempertanyakan apakah Wirtz benar-benar mampu sukses di Merseyside.

    Sesama pundit dan mantan gelandang Liverpool, Dietmar Hamann, menggemakan sentimen keras tersebut. Ketika ditanya pemain mana yang paling ingin ia saksikan untuk Jerman selama jeda internasional, ia menjawab: "Pemain yang paling menarik perhatian saya adalah Wirtz. Bahkan orang-orang Inggris kini sudah menyadari bahwa apa yang terjadi antara Liverpool dan Wirtz tampak seperti kesalahpahaman besar."

    Hamann melanjutkan kritiknya terhadap performa kompatriotnya itu, tanpa mau memberikan alasan pembenar apa pun. "Kami harus bertanya kepada pihak-pihak yang terlibat. Saya hanya bisa menilai dari apa yang saya lihat. Dan yang saya lihat adalah pemain yang menghabiskan banyak uang, bermain buruk tahun lalu, dan kembali mengawali tahun ini dengan buruk," katanya.


  • Kesabaran di Merseyside mulai menipis

    Ketika sebuah klub menginvestasikan dana sembilan digit untuk merekrut pemain bintang, tuntutan akan hasil instan tidak bisa ditawar. Wirtz gagal total memberikan ketajaman yang andal di lini serang, sehingga petinggi Liverpool menghadapi dilema kompleks terkait masa depannya.

    Hamann meyakini waktu bagi sang bintang yang sedang kesulitan itu untuk membuktikan nilainya kian menipis. "Ketika Anda dibeli dengan uang sebesar itu, tentu saja mereka ingin Anda menjadi pembeda di sepertiga akhir permainan," ujar Hamann. "Dia terlalu jarang melakukannya."


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    Jeda internasional memberi secercah harapan

    Wirtz kini akan menjauh sejenak dari sorotan tanpa henti sepakbola klub untuk bergabung dengan skuad Jerman. Hamann mencatat bahwa "akan menarik untuk melihat bagaimana performanya, karena jika hal-hal terus seperti ini di Liverpool, pada akhirnya mereka akan menghentikannya."

    Sekembalinya ke Anfield, penyerang itu menghadapi perjuangan berat untuk menyelamatkan kariernya di Premier League sebelum klub memutuskan untuk mengikuti saran Hamann dan secara resmi mengakhiri kerugian mereka.

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